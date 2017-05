Legabasket Serie A: risultati e tabellini della penultima giornata

Jarrod Jones, mvp di giornata - Getty images

Settemila spettatori accompagnano Pesaro verso la salvezza con una giornata di anticipo. Opposta a Milano, priva di McLean e Macvan oltre che di motivazioni, la Vuelle conquista la vittoria poggiandosi sui suoi uomini migliori: Clarke, innesto azzeccato come lo fu Daye la scorsa stagione, Hazell ripresosi dopo un avvio disastroso, e Jones, in tripla doppia con 36 di valutazione.

Contemporaneamente, a Varese Cremona perde la gara che segna anche l'addio al basket di Massimo Bulleri, e lascia la massima serie dopo 8 campionati. Varese conduce per tutta la partita, salvo permettere a Cremona una rimonta nell'ultimo periodi che si spegne con gli errori ai liberi di Johnson-Odom. In attesa del recupero tra Venezia e Sassari, Avellino vince il derby contro Caserta e mette in cassaforte il terzo posto. Gara a tratti spettacolare, tiratissima, dove gli irpini entrano in campo solo nel secondo quarto e, pur toccando le 13 lunghezze di vantaggio, sono costretti a soffrire fino alla fine come una combattiva Juve, che finalmente esce dal campo tra gli applausi dei suoi sostenitori. Reggio Emilia resta nei piani alti superando in casa Pistoia, che sarà invece costretta a staccare il pass per i playoff nell'ultima giornata. Della Valle e Polonara combinano 42 punti. Con una partenza sprint, Trento accumula un cospicuo vantaggio sul campo di Cantù; i padroni di casa consumano tutte le energie per la disperata rimonta da -16, trovano un effimero vantaggio ma crollano nell'ultimo quarto. Brindisi batte Capo d'Orlando e ribalta la differenza canestri. L'Enel si porta anche a +16, poi sbatte contro la zona della Betaland e solo nel finale trova la chiave del successo con M'Baye e Moore. Residue speranze di playoff anche per Brescia, che nella gara col punteggio più alto della giornata supera Torino cancellando, in parte, la non prestazione offerta settimana scorsa a Trento: la Leonessa si giocherà tutto domenica prossima a Pistoia.

Sidigas Avellino - Pasta Reggia Caserta 79-75 (8-19, 26-15, 23-17, 22-24)

Zerini 6 (0/1, 2/4), Ragland 15 (2/7. 2/6, 5/6), Green 4 (2/2, 0/3), Logan 7 (1/6, 1/5, 2/3), Leunen (0/1, 0/2), Cusin 6 (2/3, 2/2 ai liberi), 10 rimbalzi, Randolph 11 (1/4, 2/4, 3/3), Jones 12 (5/8, 2/3 ai liberi, 11 rimbalzi, Thomas 18 (3/4, 2/6, 6/7)

Berisha 12 (0/2, 3/4, 3/3), Diawara 2 (1/5, 0/1), Putney 9 (4/6, 0/4, 1/2), Gaddefors 16 (6/7, 0/2, 4/5), Giuri 14 (4/8, 2/4), Bostic 6 (0/1, 1/2, 3/5), Cefarelli (0/1, 0/2), Watt 15 (5/9, 1/4, 2/2), Johnson 1 (0/1, 1/2 ai liberi)

Consultinvest Pesaro - EA7 Emporio Armani Milano 90-79 (16-13, 16-21, 25-23, 33-22)

Hazell 19 (2/3, 4/9, 3/4), Gazzotti (0/1, 0/1), Thornton 10 (3/4, 1/5, 1/1), Jasaitis (0/1, 0/2 ai liberi), Clarke 23 (3/5, 3/7, 8/8), Ceron 7 (3/4, 0/4, 1/2), Jones 27 (7/12, 1/6, 10/15), 12 rimbalzi, Nnoko 4 (2/4), Zavackas

Fontecchio 2 (1/1), Hickman 13 (1/4, 2/3, 5/6), Kalnietis 7 (2/5, 1/3), Raduljica 4 (2/6, 0/1, 0/2), Pascolo 11 (1/4, 2/4, 3/3), Tarczewski 11 (4/7, 3/6 ai liberi), 12 rimbalzi, Cinciarini 8 (4/7), Sanders 7 (1/4, 1/3, 2/6), Cerella 3 (1/1 da 3), Simon 13 (1/3, 3/4, 2/3)

Openjobmetis Varese - Vanoli Cremona 78-75 (28-20, 17-15, 17-20, 16-20)

Johnson 18 (5/11, 2/9, 2/2), Anisike 10 (4/7, 2/2 ai liberi), Maynor 16 (4/12, 1/4, 5/6),, Avramovic 7 (1/1, 1/3, 2/2), Pelle 2 (1/1), Bulleri (0/1, 0/1), Kangur 5 (1/1, 1/3), Ferrero 9 (1/3, 2/3), Eyenga 12 (3/5, 1/1, 3/3)

Johnson-Odom 22 (6/7, 2/6, 4/7), Mian 3 (0/1, 1/2), Gaspardo 6 (2/2, 0/2, 2/4), Harris 4 (1/2, 0/1, 2/2), Carlino 5 (1/1, 1/3), Wojciechowski 3 (1/2 da 3), Biligha 6 (2/5, 2/2 ai liberi)

Grissin Bon Reggio Emilia - The Flexx Pistoia 76-68 (21-14, 25-23, 15-20, 16-11)

Aradori 7 (2/5, 1/4), Needham 3 (1/1, 0/3, 1/2), Polonara 15 (3/4, 3/4), 11 rimbalzi, Reynolds 8 (4/7), Della Valle 27 (6/9, 3/8, 6/6), Kaukenas 6 (2/5, 0/3, 2/2), Williams 3 (0/2, 1/4)

Petteway 9 (2/6, 1/5, 2/2), Okeafearor 5 (2/6, 1/5, 2/2), Antonutti 6 (2/4, 0/1, 2/2), Solazzi, Lombardi 9 (1/1, 2/2, 1/2), Di Pizzo, Crosariol 8 (4/9, 0/1 ai liberi), Magro 2 (1/1), Jenkins 9 (3/5, 1/5), Moore 8 (2/7, 0/4, 4/4), Boothe 12 (3/6, 1/2, 3/4)

MIA Red October Cantù - Dolomiti Energia Trentino 77-91 (17-28, 23-23, 25-18, 12-22)

Acker 2 (1/2, 0/2), Ballabio, Cournooh 11 (2/3, 2/6, 1/2), Baparapè (0/1 da 3), Parrillo (0/1), Pilepic 15 (3/4, 3/6), Calathes 0 (2/5, 2/5), Callahan 4 (0/1, 1/2, 1/2), Dowdell 19 (7/13, 0/1, 5/6), Quaglia, Johnson 14 (2/7, 1/2, 7/9), Slokar 2 (1/1, 0/1)

Sutton 15 (6/8, 1/2), Craft 9 (0/1, 1/1, 6/6), Moraschini 5 (2/2, 1/2 ai liberi), Forray 7 (2/3, 1/4), Flaccadori 7 (2/5, 1/2, 0/2), Gomes 16 (2/2, 4/7), Hogue 16 (5/8, 6/6 ai liberi), Lechthaler 2 (1/2), Shields 14 (6/11, 2/2 ai liberi)

Enel Basket Brindisi - Betaland Capo d'Orlando 87-75 (23-21, 29-20, 15-18, 20-16)

Scott 12 (4/5, 4/5 ai liberi), Carter 13 (5/10, 1/1), 10 rimbalzi, Goss 10 (2/5, 2/5), Cardillo (0/1 da 3), Moore 16 (0/4, 4/7, 4/5), M'Baye 14 (6/10, 0/2, 2/4), Samuels 7 (3/4, 1/3 ai liberi), Joseph 9 (1/3, 2/5, 1/1), Sanghero 6 (2/2 da 3)

Tepic 6 (2/5, 0/3, 2/3), Iannuzzi 5 (1/4, 3/4 ai liberi), Laquintana 2 (1/1, 0/1 ai liberi), Nicevic 2 (1/3), Kilowski 20 (3/4, 4/6, 2/2), Delas 10 (4/12, 2/4 ai liberi), 10 rimbalzi), Ivanovic 18 (3/5, 3/6, 3/4), Berzins (0/1)

Germani Basket Brescia - Fiat Torino 96-89 (35-17, 19-26, 19-19, 23-27)

Moore 18 (4/7, 0/3, 10/11), Berggren 16 (8/9, 0/2 ai liberi), Luca Vitali 13 (2/3, 2/4, 3/4), Landry 14 (1/3, 4/7), Laganà (0/2 da 3), Burns 17 (3/4, 3/6, 2/2), Moss, Bushati 18 (3/5, 3/8, 3/4)

Wilson 25 (6/8, 2/6, 7/7), Harvey 9 (3/4, 1/7), White 11 (5/7, 0/1, 1/1), Parente, Alibegovic 8 (1/3, 2/4), Poeta 14 (3/6, 2/5, 2/2), Hollins 14 (7/8), Okeke 1 (0/2 da 3, 1/2 ai liberi), Mazzola 7 (2/3, 1/2)

Banco di Sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia 3/5 ore 20:45

Classifica

Milano 44; Venezia (una gara in meno), Avellino 38; Sassari (una gara in meno), Trento, Reggio Emilia 34; Pistoia , Brindisi, Capo d'Orlando 28; Varese, Brescia 26; Torino 24; Cantù, Caserta 22; Pesarp 20; Cremona 16

Prossimo turno

7/5/2017 ore 20:45

Vanoli Cremona - Grissin Bon Reggio Emilia

Dolomiti Energia Trento - Sidigas Avellino

Pasta Reggia Caserta - Banco di Sardegna Sassari

Fiat Torino - Openjobmetis Varese

Umana Reyer Venezia - Enel Basket Brindisi

EA7 Emporio Armani Milano - MIA Red October Cantù

Betaland Capo d'Orlando - Consultinvest Pesaro

The Flexx Pistoia - Germani Basket Brescia