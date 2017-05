LegaBasket - Brescia non molla il sogno playoff ed ingaggia Michal Michalak

Michalak in azione al Turow (sportowefakty.pl)

La Germani Basket Brescia tramite i suoi canali social ha ufficializzato la firma del giocatore polacco Michal Michalak. A lui spetterà il complicato compito di sostituire il capitano David Moss, costretto a operarsi e concludere la stagione in anticipo.

Il nazionale polacco ha appena concluso la sua stagione con il Turow Zgorzelec, con cui in 32 partite ha messo a referto 14,6 ppg e 4,1 rpg.

La firma per ora riguarda solo l'ultima partita di campionato ed eventuale playoff, ma la Germani Basket Brescia potrebbe estendere l'accordo anche alla prossima stagione, decidendo così di passare da 5+5 al 3+4.

Infatti allo stato attuale non sono stati ancora ufficializzati rinnovi e solo Marcus Landry, David Moss e Lee Moore sembra siano stati sondati per un rinnovo. Non dovrebbe invece più rientrare nei piani della prossima stagione Jared Berggren, mentre Christian Burns è in attesa della soluzione definitiva legata al suo status, per non essere più considerato comunitario, ma italiano. Proprio quest'ultimo negli ultimi giorni è stato protagonista di una campagna lanciata dalla sua agenzia per la convocazione in nazionale che gli farebbe acquisire in automatico lo status di giocatore italiano in campionato. Allo stato attuale, nonostante la sua cittadinanza italiana, il centro è costretto a giocare da comunitario per via dei paletti fissati dalla FIP.