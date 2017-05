Legabasket Serie A: tabellini dell'ultima di regular season e griglia playoff

Google Plus

Terran Petteway guida Pistoia ai playoff

Tanti risultati a sorpresa nell'ultimo turno di regular season, che disegna la griglia dei playoff premiando Pistoia e Capo d'Orlando, brave a conquistare gli ultimi posti a discapito di Brindisi (vera delusione, visti gli investimenti) e Brescia, quest'ultima sconfitta dalla Flexx in un vero e proprio spareggio. Il successo in volata di Trento contro Avellino permette alla squadra di Buscaglia, più forte dei tanti infortuni (l'ultimi di Moraschini), di conquistare un insperato quanto meritato quarto posto, ai danni di Sassari e Reggio Emilia che cedono rispettivamente a Caserta e alla già retrocessa Cremona. Milano si allena in vista di Gara 1 di venerdì battendo agevolmente Cantù.



Vanoli Cremona - Grissin Bon Reggio Emilia 101-91 (20-24, 33-23, 18-24, 30-20)

Johnson-Odom 18 (4/7, 2/3, 4/4), Mian 19 (3/7, 3/7, 4/4), Gaspardo 12 (4/6, 4/7 ai liberi), Harris 2 (1/2, 0/2, 0/2), Carlino 2 (1/2, 0/4, 0/1), Wojciechowski 9 (3/4, 1/3), Biligha 17 (4/6, 0/1, 9/11), Turner 16 (1/3, 3/4, 5/5), Thomas 6 (3/4), Ibarra (0/1)

Aradori 16 (5/7, 2/8, 0/1), Needham 10 (2/3, 2/8), Polonara 8 (1/3, 2/7), 10 rimbalz, Reynolds 10 (5/5), Della Valle 15 (0/2, 4/7, 3/4), De Nicolao 10 (2/5, 2/2), Strautins (0/1), Kaukenas 7 (1/5, 1/1, 2/2), Cervi 8 (2/3, 4/4 ai liberi), Williams 7 (2/3, 0/2, 3/3)

Dolomiti Energia Trentino - Sidigas Avellino 77-75 (24-17, 22-17, 7-27, 24-14)

Sutton 22 (5/8, 4/6, 0/2), 14 rimbalzi, Craft 9 (2/6, 1/1, 2/2), Forray 6 (1/4, 1/2, 1/1), Flaccadori 11 (2/7, 2/4, 1/1), Lovisotto, Gomes 15 (3/3, 3/8), Hogue 9 (3/8, 3/5 ai liberi), 12 rimbalzi, Lechthaler, Shields 5 (2/5, 0/1, 1/4)

Zerini (0/1, 0/1), Ragland 14 (5/7, 1/10, 1/1), Green 5 (1/1, 1/2), Logan 20 (3/4, 4/7, 2/2), Leunen 11 (1/1, 3/5, 0/1), Severini (0/1 da 3), Randolph 3 (0/3, 1/2), Obasohan 7 (2/3, 1/1, 0/2), Thomas 15 (3/5, 3/7)

Pasta Reggia Caserta - Banco di Sardegna Sassari 77-70 (18-19, 19-23, 21-11, 19-17)

Berisha 4 (2/4, 0/2), Diawara 14 (3/9, 2/4, 2/3), Putney 10 (5/7, 0/3), utney 10 85/7, 0/3), Gaddefors 1 (0/2, 1/2 ai liberi), Giuri 8 (1/3, 2/5), Bostic 18 (3/4, 4/8), Cefarelli (0/1 a 3), Watt 18 (7/8, 1/3, 1/1), 13 rimbalzi, Johnson 4 (2/2)

Bell (0/2 da 3), Devecchi (0/1 a 3), D'Ercole 6 (2/5 da 3), Sacchetti 9 (1/1, 2/3, 1/2), Lydeka 4 (0/1, 4/4 ai liberi), Savanovic (0/5, 0/1, 1/2), Carter 14 (0/4, 4/7, 2/2), Stipcevic 20 (1/1, 4/10, 6/6), Lawal 12 (6/11), 11 rimbalzi, Lighty 4 (2/6, 0/1)

Fiat Torino - Openjobmetis Varese 89-76 (23-18, 24-20, 17-19, 25-19)

Wilson 15 (2/5, 3/6, 2/2), Harvey 5 (1/6, 1/3), White 2 (1/4, 0/1), Parente 3 (1/2 da 3), Alibegovic 5 (1/4, 1/2, 0/2), Poeta 16 (1/2, 4/8, 2/2), Hollins 13 (5/6, 3/4 ai liberi), Okeke 13 (4/5, 1/2, 2/2), Mazzola 15 (4/5, 2/3, 1/2), Vitale, Crespi 2 (1/1)

Johnson 16 (5/11, 1/5, 3/4), Anosike 2 (1/4), Maynor 9 (1/4, 2/4, 1/2), Avramovic 4 (2/4, 0/2), Pelle 11 (5/6, 1/1 ai liberi), Bulleri 8 (2/2, 1/3, 1/1), Kangur 9 (3/3, 1/4), De ita, Canavesi, Ferrero 4 (2/3), Eyenga 13 (6/11, 0/1, 1/4)

Umana Reyer Venezia - Enel Basket Brindisi 86-65 (22-23, 21-13, 21-16, 22-13)

Haynes 4 (2/2, 0/2), Hagins 10 (5/8, 0/2 ai liberi), Ejim 9 (3/5, 1/3), Peric 21 (5/10, 3/4, 2/2), Stone 4 (1/2, 0/1, 2/2), Tonut 12 (4/4, 0/1, 4/5), Taddeo, Filloy 9 (1/3, 2/3, 1/1), Ress (0/1 da 3), Batista 4 (2/3), Viggiano 7 (2/2, 1/4), McGee 6 (3/4, 0/5)

Scott 8 (4/10, 0/2), Carter 20 (6/9, 2/5, 2/2), Goss 14 (3/7, 2/4, 2/2), Moore 4 (2/4, 0/2), M'Baye 12 (4/6, 1/2, 1/1), Samuels 4 (1/1, 2/5 ai liberi), Joseph 3 (0/1, 1/4, 0/2), Sgobba, Spanghero (0/3 da 3)

EA7 Emporio Armani Milano - MIA - Red October Cantù 89-71 (21-23, 21-22, 25-9, 22-17)

McLean 6 (2/6, 2/2 ai liberi), Fontecchio 1 (0/1, 0/1, 1/2), Hickman 15 (4/6, 2/6, 1/1), Kalnietis 7 (2/4, 1/2), Raduljica 2 (1/1), Macvan 10 (4/7, 0/3, 2/3), Pascolo 13 (5/6, 1/2), Tarczewski 6 (3/7), Cinciarini 7 (1/6, 1/1, 2/2), Abass 7 (2/4, 1/2), Cerella 2 (1/1), Simon 13 (1/4, 3/7, 2/2)

Acker 11 (1/1, 3/5), Cournooh 12 (2/6, 1/4, 5/6), Baparapè (0/1), Parrillo 10 (0/2, 2/2, 4/4), Pilepic (0/1, 0/1), Calathes 14 (1/2, 3/6, 3/4), Callahan 5 (2/2, 0/1, 1/2), Dowdell 7 (2/6, 1/3), Quaglia (0/1, 0/1), Johnson 12 (4/8, 0/3, 4/4), Slokar

Betaland Capo d'Orlando - Consultinvest Pesaro 98-88 (22-16, 26-21, 31-28, 19-23)

Galipò (0/1), Ihring 5 (1/3, 1/3), Tepic 7 (1/3, 1/2, 2/2), Iannuzzi 24 (11/12, 0/1, 2/2), Laquintana 11 (4/6, 3/4 ai liberi), Nicevic 2 (0/1, 2/2 ai liberi), Kikowsky 11 (1/2, 3/4), Delas 7 (3/7, 1/1 ai liberi), Diener 21 (3/4, 5/7), Donda 1 (0/1, 1/2 ai liberi), Ivanovic 6 (0/1, 2/6), Berzins 3 (1/2 da 3)

Hazell 13 (4/7, 1/2, 2/2), Gazzotti 2 (1/4, 0/1), Thornton 15 (4/6, 1/3, 4/5), Jasaitis 9 (3/4 da 3), Clarke 14 (3/4, 2/4, 2/2), Ceron 5 (1/1, 1/4), Bocconcelli 3 (1/2 da 3), Serpilli 3 (1/2 da 3), Nnoko 21 (8/12, 1/1, 2/3), Zavackas 3 (0/1, 1/1)

The Flexx Pistoia - Germani Basket Brescia 86-62 (22-17, 23-18, 17-10, 24-17)

Petteway 25 (5/9, 5/8), Okereafor, Antonutti 17 (5/7, 2/4, 1/1), Solazzi, Lombardi 4 (2/6), Crosariol 8 (3/5, 2/2 ai liberi), Magro 9 (4/4, 1/1 ai liberi), Jenkins 6 (0/3, 2/4), Moore 11 (5/6, 0/3, 1/1), Boothe 6 (3/9, 0/2)

Berggren 5 (2/2, 1/2 ai liberi), Luca Vitali 9 (0/2, 1/2, 6/7), Landry 13 (2/10, 2/6, 3/6), Laganà 2 (1/2, 0/2), Bolis, Zanetti (0/1 da 3), Nyonse, Burns 11 (3/9, 0/2, 5/6), 11 rimbalzi, Bushati 8 (2/4, 0/3, 5/7)

Classifica

Milano 46; Venezia 42; Avellino 38; Trento 36; Sassari, Reggio Emilia 34; Pistoia, Capo d'Orlando 30; Brindisi 28; Brescia, Torino 26, Varese; Caserta 24; Cantù 22; Pesaro 20; Cremona 18

Programma Playoff

Gara 1

Venerdì 12 maggio 2017

1 EA7 EMPORIO ARMANI MILANO– 8 BETALAND CAPO D’ORLANDO

4 DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – 5 BANCO DI SARDEGNA SASSARI

sabato 13 maggio 2017

2 UMANA VENEZIA – 7 THE FLEXX PISTOIA

3 SIDIGAS AVELLINO– 6 GRISSIN BON REGGIO EMILIA

Gara 2

Domenica 14 maggio 2017

EA7 EMPORIO ARMANI – BETALAND

DOLOMITI ENERGIA-BANCO DI SARDEGNA

Lunedì 15 maggio 2017

UMANA – THE FLEXX

SIDIGAS– GRISSIN BON

Gara 3

Martedì 16 maggio 2017

BETALAND -EA7 EMPORIO ARMANI

BANCO DI SARDEGNA-DOLOMITI ENERGIA

Mercoledì 17 maggio

THE FLEXX-UMANA

GRISSIN BON – SIDIGAS

Eventuale Gara 4

Giovedì 18 maggio 2017

BETALAND-EA7 EMPORIO ARMANI

DOLOMITI ENERGIA-BANCO DI SARDEGNA

Venerdì 19 maggio 2017

THE FLEXX – UMANA

GRISSIN BON – SIDIGAS

Eventuale Gara 5

Lunedì 22 maggio 2017

EA7 EMPORIO ARMANI - BETALAND

DOLOMITI ENERGIA – BANCO DI SARDEGNA

Martedì 23 maggio 2017

UMANA – THE FLEXX

SIDIGAS – GRISSIN BON