EA7 Milano - Capo d'Orlando in diretta, live play-off Legabasket serie A 2016/2017 (20.45)

Buonasera e benvenuti alla diretta EA7 EMPORIO ARMANI - BETALAND C. d’ORLANDO. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live questo entusiasmante gara 1 dei quarti di finale dei playoff di Legabasket. Restate con noi!

Questa sera prendono il via i play-off del campionato italiano. La difesa del tricolore per l'Olimpia Milano parte contro la Betaland Capo d'Orlando, rilevazione del campionato e ottava classificata. I campioni d'Italia si sono qualificati primi al termine della stagione regolare e per questo avranno il favore campo fino ad eventuale finale.

tuttosport

I biancorossi sono i favoriti alla vittoria dello scudetto: le scarpette rosse hanno avuto qualche giro a vuoto anche in campionato (oltre all'Eurolega ndr), ma hanno conquistato il primo posto con largo anticipo e restando al comando dall’inizio alla fine. Repesa ha recuperato tutti i giocatori disponibili (tranne il lungodegente Dragic ndr) e da settimane sta lavorando per questa volata scudetto. Ricordiamo che per ogni partita, il tecnico croato dovrà lasciare fuori un giocatore straniero e questa sera la scelta ricadrà su Sanders non ancora al 100%.

Attenzione però a non prendere sottogamba Capo d’Orlando: i siciliani verranno al Forum con la giusta carica per onorare al meglio la loro prima partecipazione della storia ai playoff scudetto. Saranno guidati dal leader Drake Diener, ma anche da Dominque Archie e Mario Delas. Gara 1 e gara-2 si giocheranno al Mediolanum Forum, così come l’eventuale e decisiva gara 5. Gara 3 ed eventuale gara 4 al PalaFantozzi. Queste le date:

Gara-1, 12 maggio

Ore 20.45, Milano-Capo d’Orlando

Gara-2, 14 maggio

Ore 19.30, Milano-Capo d’Orlando

Gara-3, 16 maggio

Ore 20.30, Capo d’Orlando-Milano

(Eventuale) Gara-4, 18 maggio

Ore 20.30, Capo d’Orlando-Milano

(Eventuale) Gara-5, 22 maggio

Ore 20.30, Milano-Capo d’Orlando

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Repesa: “Uno che lavora in una società storica come l’Olimpia, non può pensarla in maniera diversa. Vincere è il nostro obbligo. Non siamo in una situazione perfetta. Dobbiamo partire con i piedi per terra ed umiltà, consapevoli che ci sono tanti problemi, ma anche di aver fatto un ottimo lavoro nell’ultimo mese.".

Di Carlo: "I playoff sono un’altra grande opportunità che questa stagione ci offre. Viverla giocando contro la favorita la rende ancora più straordinaria. Ci prepariamo a una serie playoff che sulla carta sembrerebbe chiusa, dobbiamo capire come entrare nella serie. Vogliamo giocare questi playoff senza snaturarci, cercando di proporre le nostre cose fatte al meglio possibile."

Il Sole 24 Ore

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Sono 12 i precedenti tra Olimpia e Capo d’Orlando. L’Olimpia è 9-3: ha perso contro l’Orlandina la gara di andata, a Milano, della stagione 2007/08, mentre le altre due sconfitte sono maturate nelle due stagioni scorse sempre in trasferta. Milano è 5-1 in casa e 4-2 a Capo d’Orlando.

olimpiamilano.com

L'Olimpia ha vinto 71-65 al debutto in campionato a Capo d'Orlando, in rimonta. Era stata sotto 20-11 alla fine del primo quarto e 41-33 nel secondo. Completata la rimonta nel terzo periodo, poi ha dilagato vincendo 71-65 con 18 punti di Kruno Simon e un 3/3 dall'arco di Awudu Abass. Decisivo anche il 45-31 a rimbalzo. Capo d'Orlando perse dopo tre minuti Drake Diener per infortunio. Tuttavia, Diener ebbe una grande prova a Milano nel ritorno, 21 punti segnando solo da tre punti (7/11). L'Olimpia ebbe 16 punti da Simone Fontecchio, dominò a rimbalzo 37-19 e vinse comodamente 90- 74. Mantas Kalnietis fece il record carriera di 10 assist.

Gara 1 dei quarti di finale sarà arbitrata da Gianluca Mattioli, Emanuele Aronne e Denis Quarta.

[fonti conferenza stampa: olimpiamilano.com e orlandina basket. fonti statistiche: olimpiamilano]