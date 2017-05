Sidigas Avellino - GrissinBon Reggio Emilia in diretta, gara-2 Playoffs Legabasket Serie A LIVE (20.45)

20.35 - Riscaldamento terminato, ora manca davvero pochissimo al via!

20.30 - Sessione di tiro in corso ad Avellino, Palasport che si va riempiendo.

20.20 - Eccoci collegati! Motori caldi, meno di mezz'ora al via!

Buonasera a tutti! Benvenuti ad un nuova diretta scritta in tempo reale firmata VAVEL Italia! Io sono Stefano Fontana e vi accompagnerò prima, durante e dopo l'entusiasmante gara-2 della serie tra Scandone Avellino e Pallacanestro Reggiana, valida per i quarti di finale del tabellone di Playoff di Legabasket Serie A 2016/17.

La serie tra Avellino e Reggio Emilia mette di fronte il seed numero 3 ed il numero 6 del nostro campionato: da un lato, i campani sono, insieme a Venezia, la vera conferma della stagione ai piani alti, dopo il terzo posto ottenuto anche lo scorso anno. Una squadra quadrata e di talento, capace di portare a casa 19 scalpi, tra cui quello dell'Olimpia Milano, sulle trenta partite giocate. La GrissinBon invece, dopo la finale persa 4-2 proprio contro Milano, ha sofferto un periodo no tra infortuni e perdita di fiducia, ma è arrivata a questi Playoff con tutti i migliori auspici: nonostante la testa di serie bassa, i reggiani hanno tutte le carte in regola per essere la mina impazzita del tabellone.

Alle 20.45 al Palasport Giacomo Del Mauro andrà in scena il secondo atto di una serie che ha visto i campani partire subito col piede giusto davanti al pubblico amico: il 54.2% dal campo di squadra con 24 punti per il top-scorer Kyrylo Fesenko è bastato per schiantare 82-64 gli emiliani, sempre a rincorrere nel punteggio e sostanzialmente mai entrati in partita.

Sacripanti, però, non potrà contare su Joe Ragland. L'americano, guardia da 17.2 punti di media in 28 partite disputate, sta ripercorrendo (purtroppo) le orme di Isaiah Thomas: anche lui, come il folletto di Boston, ha perso il fratello minore Shawn proprio a ridosso dell'inizio della post-season. In gara-1 è stato comunque presente per 27 minuti con una doppia doppia da 10 punti e 10 assist, ma salterà il secondo episodio per tornare negli Stati Uniti e presenziare al funerale.

Dall'altra parte, quindi, coach Menetti avrà dalla sua un piccolo vantaggio, che si unisce alla voglia di riscatto dei suoi dopo la pessima figura rimediata due giorni fa. In particolare, Cervi e Polonara saranno chiamati ad una fase difensiva di spessore per impedire a Fesenko di ripetere l'exploit, mentre in attacco ci si aspetta uno squillo da Amedeo Della Valle, autore di soli 4 punti, e da Pietro Aradori, positivo già in gara-1 coi suoi 14 sigilli.

Insomma, dopo i due ribaltoni in stagione regolare (81-86 per gli emiliani ad Avellino all'andata, 89-90 dopo un tiratissimo supplementare al ritorno) la Pallacanestro Reggiana è chiamata a ripetere l'impresa davanti ad un caldissimo PalaDelMauro che, incantato dalla grande gara-1, vuole spingere i propri beniamini ad indirizzare la serie in maniera quasi definitiva.