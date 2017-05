Capo d'Orlando - EA7 Milano in diretta, gara-3 Playoffs Legabasket Serie A LIVE (20.30)

Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuova diretta scritta in tempo reale firmata VAVEL Italia! Io sono Arianna Radice e vi racconterò gara-3 della serie tra Capo d'Orlando - EA7 Milano, valida per i quarti di finale del tabellone di Playoff di Legabasket Serie A 2016/17. Restate con noi!

Serie che si sposta in Sicilia sul 1-1. Gara 1 l'ha vinta meritatamente Capo d'Orlando per 87-80 sbancando il Forum d'Assago. Invece domenica la vittoria è andata a Milano per 95-83.

Serie in bilico con la squadra di Di Carlo che sta mettendo i bastoni tra le ruota all'Olimpia, favorita per la vittoria finale dello scudetto ad inizio i playoff. Ed ora? Le certezze dei campioni d'Italia sono vacillate, ma c'è ottimismo. Gara 1 è stato solo un incidente di percorso.

Ovviamente non la pensa così Capo d'Orlando che in entrambe le gare ha combattuto alla pari contro l'EA7 Milano vincendo la prima partita, perdendo la seconda ma non ha mai mollato.

Repesa non avrà a disposizione Rakim Sanders: l'ex sassarese non è ancora al 100% della forma ed è rimasto a Milano per recuperare per un eventuale gara 5.

Jasmin Repesa dopo gara 2: "Siamo andati abbastanza meglio rispetto a gara 1, siamo stati più attenti specie nella difesa in transizione. Loro sono una squadra di valore, ben allenata e hanno tanti tiratori. Domani prepareremo gara 3 bene perché ci serve subito una vittoria. Dopo la gara con Cantù avevo detto che se non fossimo stati consapevoli di non essere al top a causa della salute di diversi giocatori avremmo avuto problemi. Si è visto che qualcuno non è al meglio".

Coach Gennaro Di Carlo dopo gara 2: "Cercheremo di ritornare a Milano, provando a vincere una delle due a Capo. Ci prepareremo per questo, sappiamo che Milano secondo me sta crescendo. Però venderemo cara la pelle, si è visto anche stasera, vogliamo dare filo da torcere a Milano. La nostra è una squadra che ha carattere, il nostro lo faremo sempre. Siamo determinati nel cercare di fronteggiare una squadra tosta come l’Olimpia sapendo che abbiamo dei limiti.".

Record stagionale e in maglia Olimpia per Davide Pascolo in gara 1. Dada ha segnato 24 punti, due in meno del suo record carriera realizzato nella stagione 2013/14 con la maglia di Trento contro la Vanoli Cremona. Per Pascolo anche record in carriera per numero di tiri realizzati in una singola gara (11). Ovviamente si tratta anche di record personale nei playoffs.

Andrea Cinciarini è arrivato a quota 198 assist in carriera nei playoffs. Ha anche superato Terrell Mc Intyre nella classifica degli assist nei playoff portandosi al terzo posto assoluto nella classifica dietro a Riccardo Pittis (275) e Gianmarco Pozzecco (240).