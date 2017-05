EA7 Milano - Aquila basket Trento in playoff Legabasket 2016/2017 (66-76): Trento sbanca il Forum

EA7 Milano - Aquila basket Trento 66-76 (17-10; 41-38; 54-58)

FINISCE QUI ANCHE TRENTO SBANCA IL FORUM D'ASSAGO 76-66 IL RISULTATO FINALE

66-72 Fallo di Simon ,2/2 di Sutton

66-72 Hickman per il meno sei a un minuto e 30 dal termine

63-72 Tarczweski da sotto

61-72 Fallo di Sanders, 2/2 di Hogue dalla lunetta

61-70 Tripla di Hickman per il meno nove dell'Olimpia

58-70 Hogue per il più 12... Forum ammutolito

58-68 più 10 Trento a 10 minuti dal termine

58-64 2/2 fallo di Hogue, fallo in precedenza fischiato da Tarczweski

58-62 Repesa cambia i suoi lunghi in campo e subito arrivano i due punti firmati da Tarczweski

56-62 canestro di Gomes, più 6 di Trento

56-60 Pascolo da due punti

54-60 Canestro di Gomes e minuto immediato chiamato da Repesa

54-58 Inizia l'ultima frazione di gioco

Finisce il terzo quarto con il vantaggio di Trento su Milano (54-58): meglio l'Aquila in questa 3° frazione di gioco, Milano è calata rispetto al primo tempo. Repesa recrimina qualche non fischio.

54-58 Repesa infuriato con la terna arbitrale

54- 58 Antisportivo molto dubbio fischiato a Cinciarini, Trento ringrazia e vola a più 4

54-56 Shields da due punti

54-54 Flaccadori con il piazzato, Cinciarini in penetrazione

52-52 Pennallata di Simon, ma dall'altra parte Craft lì risponde a tono

50-50 Lechtaler sulla sirena dei 24 secondi

50-48 Penetrazione vincente di Sanders

48-48 Lechtaler appena entrato commette il suo secondo fallo

48-48 2° fallo di Hogue e Buscaglia mette al suo posto Lechtaler

48-48 Simon firma la nuova parita'

46-48 2 punti per Shields e primo vantaggio di Trento dall'inizio del match. Immediato time out chiamato da Repesa infuriato con i suoi

46-46 CHE SCHIACCIATA DI GOMES, DI NUOVO PARITA' AL FORUM

46-44 Fuori Macvan e dentro Sanders

46-44 Hogue per il meno due

46-42 Due punti per Gomes

46-40 CHE CANESTRO DI SIMON, terzo tempo da metà area. Fallo di Forray

43-40 Schiacciata di Tarczewski

41-40 Craft segna il meno uno

41-38 Cinciarini, Simon, Macvan, Hickman, Tarczewski per Milano. Trento riponde con Forray, Shields, Gomes, Hogue, Craft

Sta per iniziare il secondo tempo

Finisce anche il secondo quarto con il vantaggio sempre di Milano 41-38 su Trento, vantaggio però che si è ridotto in questa seconda frazione di gioco. Merito dell'Aquila guidata da un ottimo Hogue già a quota 11 punti.

41-38 Altra tripla di Shields che sta tenendo Trento lìcon il punteggio

41-35 Canestro di Mclean, assist di Macvan

39-35 Macvan risponde alla tripla di Shields

37-32Canestro da rimbalzo offensivo per Simon

35-32 Altri 4 punti di fila per la squadra di Buscaglia e meno 3 per l'Aquila. ime out immediato per Repesa

35-28 l'EA7 torna a segnare con Hickman

33-28 4 punti di ila per Trento che torna a meno cinque

33-24 Altri due punti er Mclean

31-24 Fallo di Hickman, canestro di Gomes.

31-22 2/2 per Mclean dalla lunetta

29-22 Terzo fallo di Sutton, il quale è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra di nuovo Shields

29-22 Repesa rimette Macvan e toglie Pascolo non ancora entrato in partita contro la sua ex squadra

29-22 Altro canestro di Trento questa volta a segno con Shields

29-20 Time out chiamato da Repesa che non gli sta piacendo questo calo dei biancorossi

29-20 Trento però non ci sta e piazza un 6-2 di parziale

27-15 TRIPLAAAAADI HICKMAN

24-15 Flaccadori risponde da due punti

24-13 TRIPLAAAA DI SANDERS: Da fermo e con il difensore attaccato piazza un grande canestro

21-13 Secondo fallo per Pascolo, ma Repesa lo lascia dentro

21-13 Sanders risponde alla tripla di Gomes

18-10 1/2 per Tarczewski, dalla lunetta, fallo in precedenza commesso da Shelds

Finisce il primo quarto con l'Olimpia avanti 17-10 su Trento, buon avvio delle scarpette rosse sostenute dagli 11 mila spettatori . Super avvio di Tarczewski, autore già di 8 punti

17-10 Canestro per Sutton

17-8 Primo fallo anche per Forray appena entrato. Invece Repesa opta per un triplo cambio: dentro Pascolo, Sanders e kalnietis fuori SImon, Hickman e Macvan

17-8 Trento piazza 4 punti di fila con Shileds, ma Tarczewski, piazza ilsuo ottavo punto della gara

15-4 TRIPLAAA DI SIMON E PRIMO ALLUNGO PER L'OLIMPIA. time out per coach Buscaglia

12-4 Altro canestro di Tarczewski, ottimo avvio per il lungo di Milano

10-4 Primof allo di Shields che manda in lunetta Macvan. 1/2 per il serbo

9-4 Bel canestro di Hogue

8-2 4 punti di fila per Tarczewski

5-2 Cinciarini triplaaa

2-2 Primo fallo per Craft, dall'altra parte anche Hickman spenda il suo 1° fallo

2-2 Al contropiede guidato e firmato da Sutton, risponde Macvan con un tiro dall'area

0-0 INIZIA LA PARTITA e prima palla giocata da Trento

I quintetti: Olimpia Cinciarini, Sikon, Macvan, Hickman, Tarczewski.. Trento: Sutton, Shields, Gomes, Hogue, Craft

20.37 E' il momento delle presentazioni delle due squadre

20.30 Quasi 11 000 spettatori questa sera al forum

20.18 Milano la segue a ruota

20.15 Trento fa il suo ingresso in campo per ultimare il riscaldamento

20.05 Repesa ha scelto di lasciare fuori Raduljica

19.53 Eccoci collegati dal Forum!

Buonasera e benvenuti alla diretta di EA7 Milano - Aquila basket Trento. Siamo live dal Forum d'Assago per raccontarvi gara 1 della prima semifinale dei playoff di legabasket 2016/2017. Io sono Radice Arianna e vi racconterò tutto questo. Ore 20.45 la palla a due. Restate con noi! Una grande semifinale ci aspetta.

Da una parte c'è l' Olimpia Milano, campione in carica, dall'altra una delle rivelazioni di questa stagione, Trento.

Le scarpetta rosse, dopo aver perso gara 1 tra le mura amiche del Forum, hanno battuto 3-1 Capo d'Orlando. Dall'altra l'Aquila arriva con un secco 3-0 rifilato a Sassari.

Milano parte da favorita, ma la Dolomiti darà filo da torcere ai biancorossi. Entrambe le squadre arrivano al completo a questo appuntamento. Ovviamente non contiamo gli infortunati di lungo termine: Dragic da una parte, Baldi Rossi, Marble e Moraschini dall'altra

Oltre 10.000 biglietti sono stati già venduti per gara 1 della semifinale.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Repesa: "Sarà una serie molto difficile perché andiamo ad incontrare un’avversaria in forma, molto fisica e atletica. Dovremo rispondere con la stessa energia. In questi playoffs siamo partiti indietro di condizione perché troppi giocatori erano reduci da infortuni e problemi vari, ma nel corso della serie contro Capo d’Orlando siamo cresciuti, sia in attacco che in difesa, siamo migliorati molto."

Buscaglia: "Questa semifinale rappresenta per la squadra, il club e tutta la città un appuntamento storico. Un momento che

vogliamo giocarci al massimo delle nostre possibilità, una azione dopo l'altra, una gara dopo l'altra, presentandoci al Forum con la faccia tosta che abbiamo mostrato già contro Sassari. Milano avrà dalla propria l'esperienza in una serie al meglio delle 7 sfide, sia perché si tratta di una organizzazione che ha già vissuto tanti di questi appuntamenti, sia perché da tutto l'anno è abituata a giocare più volte a settimana".

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

L'Olimpia ha giocato 8 finali nelle ultime 9 competizioni italiane disputate. La striscia parte dal campionato 2013/14. Unica eccezione è la finale scudetto del 2015 (Milano fu eliminata in semifinale 4-3 da Sassari che poi vinse il titolo).

Jasmin Repesa è diventato il secondo allenatore della storia per numero di gare dirette nei playoffs. Dopo gara 4 è arrivato a quota 96. Staccati Ettore Messina (95) e Valerio Bianchini (94). Carlo Recalcati è primo con 119 partite.

Milano e Trento si sono affrontate 11 volte nella loro storia, tutte negli ultimi tre anni. Il bilancio complessivo è favorevole all'Olimpia 7-4, 7-2 in gare di campionato. L'Olimpia ha vinto 4 gare su 6 in regular season ed è 3-0 nei playoffs. Trento è 2-0 nelle competizioni europee (Eurocup 2016, quarti di finale). Le due squadre si sono affrontate nei quarti di finale dei playoffs della passata stagione con vittoria di Milano 3-0 (canestro sulla sirena di Alessandro Gentile). Quest'anno l'Olimpia ha vinto aTrento 92-74 ma Trento ha restituito il servizio a Milano 98-76.

