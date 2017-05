Umana Venezia - Sidigas Avellino in playoff Legabasket 2016/17: 73-80 il risultato finale

La partita finisce col punteggio di 73 a 80. Avellino espugna il taliercio con 20 punti e 7 assist di Ragland, e una grande prova fatta di assist e palle recuperate di Marques Green. A Venezia non bastano i 18 punti di Peric.

Venezia rosicchia qualche punto negli ultimi secondi della gara, ma Avellino conquista la prima vittoria delle semifinali. La Reyer cade e perde il fattore campo.

68-78 Tripla di Peric, ma tripla e recupero di Green, Avellino è a un passo dalla vittoria!

65-75 Palla persa da Avellino, Tonut fallisce la tripla per riaprie la partita, Ragland non perdona e Avellino è ancora a +10

65-73 Ragland fallisce la penetrazione, ma Randolph brucia tutti e va a canestro. 2:26 da giocare, Peric in lunetta fa 1/2

64-71 Green soffia l'ennesimo pallone, questa volta a Tonut, Fesenko porta di nuovo Avellino a +10, poi Tonut si rifà con una tripla

Bramos questa volta sbaglia il tiro, ma arriva un nuovo errore anche da parte di Randolph

61-69 Tripla di Bramos a riaccendere le speranze di Venezia, infrazione di 24 secondi di Avellino

Timeout Reyer. Mancano 5 minuti alla fine

58-69 Palla persa dalla Reyer, Randolph comodamente sigla il +11. Quante palle sta recuperando Marques Green!

58-67 Tripla dall'angolo di Zerini, che non ha paura dei palloni pesanti!

58-64 Peric batte la difesa irpina, Randolph fallisce la tripla dall'angolo, e Peric trova un altro canestro

54-64 Canestro di Ejim, altra schiacciata a due mani di Fesenko su assist di Ragland

52-62 Palla persa di Venezia, Randolph sigla il +10 per Avellino

52-60 Errore al tiro di Mc Gee, poi Fesenko subisce due falli, dalla lunetta l'ucraino fa 1/2

52-59 Canestro con l'aiuto della tabella di Green

52-57 Mc Gee in entrata fa respirare Venezia e fa in doppia cifra; palla persa da Fesenko, in contropiede Haynes subisce fallo e va in lunetta, Quarto fallo di Zerini, l'americano fa 1/2

49-57 Primo possesso per Avellino, Fesenko conquista il rimbalzo sul tiro di Zerini e schiaccia a due mani

Ultimi 10 minuti da giocare, Avellino avanti di 6 punti

49-55 Assist inventato da Leunen per Zerini, che realizza l'ultimo canestro del terzo quarto

49-53 Terzo fallo di Green, Ress dalla lunetta fa 1/2, ultimo possesso per Avellino

48-53 Tripla di Zerini, timeout Reyer a una manciata di secondi dalla fine del terzo periodo

Thomas fallisce da oltre l'arco, poi recupera palla su Ejim.

48-50 Canestro dall'angolo di Randolph, dall'altra parte due punti signati da Filloy

Avellino prova a servire Fesenko, ma la difesa di Venezia sull'ucraino è perfetta.

46-48 2/2 dalla lunetta di Ejim, poi due palle recuperate da Venezia, che però sbaglia due attacchi

44-48 Ragland con un'altra penetrazione arriva a quota 16

Fallo in attacco di Ejim, Venezia difende bene sull'attacco di Avellino ma fallisce la tripla del controsorpasso con Peric

44-46 Sorpasso Avellino realizzato da Thomas

44-44 Clamoroso errore in entrata di Ejim, Ragland invece infila una tripla da fenomeno per il pareggio rpino!

44-41 Tripla di Peric, Logan gli risponde da oltre l'arco al secondo tentativo

41-38 Va a segno Tonut, sul versante opposto realizza in entrata Logan

39-36 Canestro volante di Cusin su palla alzatagli da Ragland, poi dopo la replica fallita da Haynes, Cusin subisce fallo da Bramos, alla terza sanzione personale. Dalla lunetta, il centro azzurro fa 2/2

39-32 Errori di Leunen e Peric, poi sbaglia anche Thomas dalla lunga distanza, non Haynes che brucia Logan per il 7-0 interno

37-32 Tripla di Bramos nel primo possesso di Venezia, Ragland fallisce la replica, dopo un errore di Tonut fallo di Cusin su Hagins, che dalla lunetta fa 2/2

Comincia il secondo tempo

Termina il primo tempo, parità assoluta a quota 32. Dopo un avvio scoppiettante, con tanti canestri, difese protagoniste nel secondo quarto.

32-32 Tripla allo scadere dei 24 secondi di McGee, Avellino ha l'ultimo possesso , ma la conclusione di Ragland è corta

29-32 Venezia pasticcia sotto il canestro di Avellino, Ragland serve Logan per il contropiede del +3

29-30 Primo canestro di Fesenko, che schiaccia con rabbia eludendo la marcatura di Hagins ed Ejim

29-27 Canestro di Hagins su assist di McGee, Avellino perde palla con Fesenko, sul quale gli arbitri non rilevano un fallo di McGee. Ultimi due minuti del primo tempo da giocare.

27-28 Si sblocca Logan, gran canestro in penetrazione. Green recupera palla ma fallisce la tripla.

27-26 Grande realizzazione di Haynes, tiro con equilibrio precario.

25-26 Tripla di Leunen, lasciato solissimo sull'assist di Logan

Fesenko triplicato dalla difesa dell'Umana perde palla, Bramos fallisce l'ennesima conclusione. Punteggio bassissimo dopo 6 minuti del secondo quarto

Difficoltà anche per Venezia, che fallisce diverse conclusioni. Sacripanti rimanda in campo Fesenko

25-23 Avellino muove finalmente il punteggio con Thomas dalla lunetta

Infrazione di 24 secondi per Avellino, time out chiamato questa volta da De Raffaele. Le percentuali altissime del primo quarto sono drasticamente calate.

Minuto senza punti per Avellino, che sbaglia anche con Logan, Venezia non fa meglio e punteggio bloccato dopo 3 minuti e 30 secondi

Due errori al tiro per Ragland, Sacripanti chiama time out

25-21 Due minuti senza segnare per Avellino, Venezia allunga con Hagins

23-21 3 possessi senza canestro a inizio secondo quarto, poi contropiede di Venezia, con McGee che subisce fallo e dalla lunetta fa 2/2

Termina il primo quarto, punteggio sul 21 pari, Avellino letale da 3, Venezia brava nella circolazione palla

21-21 Tripla di McGee, Randolph non riesce a realizzare una comoda tripla sull'ultimo possesso

18-21, Prodezza di Randolph allo scadere dei 24 secondi, poi ancora una tripla di Ragland che arriva in doppia cifra

18-16 1/2 di Peric dalla lunetta. Buona guardia di Hagins su Fesenko.

Fesenko crea subito problemi alla difesa di Venezia, Ejim commette due falli e De Raffaele è costretto a chiamare in causa Hagins

17-16 Torna a segnare Peric, Avellino trova un'altra tripla, questa volta con Randolph

15-13 Ejim si iscrive a referto, poi recupera palla su Cusin. Sacripanti gioca la carta Fesenko

13-13 Piazzato di Bramos su assist di Haynes, Avellino risponde con una tripla di Ragland

Molti errori e palle perse, ritmi alti e squadre che vanno al tiro dopo poco più di 10 secondi. Sacripanti manda in campo Randolph al posto di Thomas

11- 10 Assist di Ragland per l'appoggio di Cusin, tripla fallita da Bramos, errore dalla lunga distanza anche di Logan

11-8 Ancora una tripla, questa volta realizzata da Tonut

8-8 Tripla anche di Ress, partito in quintetto.

5-8 Tripla in transizione di Haynes, canestro in entrata di Ragland

Logan ruba palla ma in contropiede viene stoppato da Tonut, dall'altra parte iinfrazione di passi di Peric

2-6 Peric fallisce due conclusioni, Avellino trova la seconda tripla con Ragland

2-3 E' di Peric il primo canestro della sfida, Avellino risponde con la tripla di Thomas

Venezia lascia Ortner e Batista in tribuna, Avellino Obasohan e Jones

Due squadre ambizione, due tifoserie amiche: tutto pronto al Taliercio, Venezia e Avellino stanno per dare inizio a Gara 1

15 minuti alla palla a due.

Giocatori in campo per il riscaldamento. Ecco David Logan

Segui in diretta con Vavel gara 1 della semifinale dei playoff della Legabasket 2016/17 tra Venezia e Avellino.

Dopo la sorprendente vittoria di Trento in casa di Milano, lagunari e irpini aprono le ostilità nella parte bassa del tabellone dei playoff. Venezia è reduce dal successo in 4 partite contro la coriacea Pistoia, mentre Avellino si è sbarazzata con un secco 3-0 di Reggio Emilia, lasciando la Grissin Bon in preda a una crisi di nervi che ha dato inizio alla solita, inutile italica polemica in difesa dei giocatori tricolori.

Venezia è alla sua terza semifinale consecutiva: due anni fa si arrese in gara 7 a Reggio Emilia, la scorsa stagione cadde per mano di Milano dopo essere stata in vantaggio per 2-1. Terza semifinale della storia, e seconda consecutiva, per Avellino, che nel 2008 (anno della conquista della storia Coppa Italia) si arrese in 3 partite a Roma, mentre la scorsa stagione fu eliminata al termine di 7 intense gare da Reggio Emilia.

I precedenti Le due squadre si sono affrontate già 4 volte in stagione (2 in campionato, 2 in Champions League) e Venezia è sempre uscita vincitrice, prima eliminando la Scandone dalla competizione europea, poi soffiandole il secondo posto in campionato. Non ci sono invece precedenti in post season, e Avellino spera naturalmente di poter scrivere una storia diversa.

I leader Indubbiamente MarQuez Haynes su tutti per Venezia. L'ex Olimpia ha trascinato i suoi contro Pistoia realizzando complessivamente 72 punti nelle 4 gare dei quarti, con una media superiore ai 18 per uscita. Avellino è invece una sorta di cooperativa, col trio Ragland-Logan-Fesenko a mettersi alternativamente in evidenza e l'insospettabile Leunen, autore del canestro decisivo in Gara 3 contro Reggio Emilia, a presentarsi col 55% nel tiro da oltre l'arco. Julian Stone, Tyrus McGee e Michael Bramos da una parte, Marques Green, Levi Randolph e Adonis Thomas dall'altra, promettono di ritagliarsi un ruolo da protagonista in una serie che sembra destinata a non concludersi in breve tempo.

