Umana Reyer Venezia - Sidigas Scandone Avellino in Legabasket Serie A (88-77)

22.30 - Per noi stasera è davvero tutto. Come al solito, il più caloroso saluto da Stefano Fontana e da parte di tutta la redazione di VAVEL Italia, unito al ringraziamento per essere stati con noi in questa splendida serata di basket tricolore. Per tutto il meglio della pallacanestro e dello sport italiano ed internazionale, continuate a seguire queste pagine!

22.25 - Questi i tabellini delle due fazioni. Venezia ovviamente sulle spalle di Hrvoje Peric, ma anche su quelle di un MarQuez Haynes da 13 punti. I granata sono riusciti a fare sempre gara di testa, allungando in maniera decisiva nel secondo tempo e resistendo anche al tentativo di rientro della Scandone nel quarto quarto. Tra i campani, serata no per un Ragland evidentemente provato da tutte le (terribili) questioni personali che si ritrova ad affrontare. In compenso sono arrivati buoni segnali da Logan e Green, oltre ad un'altra buona prestazione realizzativa di Randolph dalla panchina. Non basta per andare 2-0, ma Sacripanti può programmare la serie ancora con il fattore campo dalla sua: gara-3 al PalaDelMauro sarà cruciale.

FINISCE QUI! VENEZIA VINCE GARA-2 CON LA CATTIVERIA, DOMINANDOLA DALL'INIZIO ALLA FINE CON FISICO ED INTENSITA', PORTANDO 5 GIOCATORI IN DOPPIA CIFRA MA SOPRATTUTTO HRVOJE PERIC A 23 PUNTI E 6 RIMBALZI IN APPENA 26 MINUTI IN CAMPO! Si torna ad Avellino in perfetta parità.

88-75 - Randolph attacca anche nell'ultimo possesso e trova due punti in penetrazione contro Ejim.

88-72 - Onore ad Avellino che continua a giocare, anche se solo per limitare il passivo: Salvatore Parlato, alla sesta partita stagionale, trova i suoi primi tre punti in questi Playoffs.

88-72 - Standing ovation per un super Peric che si siede in panchina con 23 punti e 6 rimbalzi in 26 minuti, ma soprattutto il titolo di trascinatore assoluto della Reyer.

88-70 - Randolph dall'arco per le statistiche: accorcia un minimo la Scandone.

88-67 - Mano morbidissima dal palleggio per Peric che fa 23, mentre dall'altra trova i suoi primi due punti, a rimbalzo offensivo, Severini.

86-65 - Ejim, la chiude lui tuffandosi nel pitturato: 2+1 per abbattere anche le due decine di vantaggio.

83-63 - Trova punti rapidi Avellino che poi lascia un'autostrada a McGee: decimo punto della sua partita e +20 a quattro dal termine.

81-61 - BANG! MCGEE ALLA GIUGULARE! Sulla sirena, arriva la tripla!

78-61 - Incredibile quarto quarto al Taliercio, Venezia ha totalmente staccato la spina permettendo ad Avellino di rientrare fino al -10 per poi trovare l'interruttore sulle spalle di Ariel Filloy: stoppata, assist e tripla per rimettere la partita sui binari!

78-61 - ANCORA LUI! ARIEL FILLOY DALL'ARCO, CONTRO-CONTRO-PARZIALE DI VENEZIA E TIMEOUT SACRIPANTI!

75-61 - MCGEE! Risponde Venezia! Filloy! stoppa sull'arco, riparte e con saggezza lascia l'onore della schiacciata a McGee per evitare il rientro degli avversari!

71-61 - IMPATTO A -10! Sempre Logan, in corsa, per il sesto punto consecutivo!

71-59 - Fallo tecnico per Hrvoje Peric per le proteste a gioco fermo, segna il libero bonus proprio Logan.

71-58 - LOGAN! Inguardabile transizione difensiva di Venezia che lascia la tripla a Logan, sbagliata, il rimbalzo offensivo a Fesenko ed un'altra tripla wide-open allo stesso Logan, che stavolta non sbaglia! -13 improvviso per Avellino a sei minuti dal termine, partita riaperta e timeout per Walter De Raffaele!

71-55 - Eccolo il segnale della Reyer: McGee schiaccia per terra per Batista, splendido sulla linea di fondo per chiudere coi due punti.

69-55 - GREEN! ALTRA TRIPLA! RIALZA LA TESTA AVELLINO, PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI LA REYER STACCA UN PO' LA SPINA!

69-52 - Marques Green, scorrazza in area e mette il jumper del quinto punto consecutivo.

69-50 - Capitan Green, lasciato con tanto spazio, accende un lumino di speranza per i suoi muovendo la retina da tre.

69-47 - Bramos scippa Thomas, Ejim regala in transizione un cioccolatino a Peric che si appoggia al tabellone: 2+1 completato con il tiro libero, +22 Reyer a nove minuti dalla fine.

66-47 - Quarto che si apre col fallo in attacco di Cusin.

SI RIPARTE ORA PER GLI ULTIMI DIECI MINUTI. PALLA ALLA SCANDONE.

FINISCE QUI IL TERZO QUARTO, A MENO DI MIRACOLI CAMPANI LA PARTITA PER LA REYER È IN GHIACCIO!

66-47 - HRVOJE PERIC! UN MOSTRO! Diciotto punti per il croato che chiude il quarto mandando al bar Cusin e lasciando sul ferro una ciliegina alla sirena!

64-47 - Ora Avellino sbaglia anche i tiri ben costruiti, blackout irpino!

64-47 - Timeout Sacripanti sul finire del quarto, ora Venezia domina il parquet!

64-47 - Haynes! Mette fine lui al super-possesso, buttandosi indietro dalla media!

62-47 - In fiducia Venezia che continua a sparare da tre, anche con qualche errore, ma qui cattura tre rimbalzi offensivi consecutivi! Tutti in piedi a Mestre!

62-47 - Logan e Leunen provano a rientrare, ma Venezia azzanna la partita con la tripla di Haynes e la schiacciata in campo aperto di Eijm!

55-42 - Sono nove i punti consevutivi! SUPER PERIC!

51 -41 Venezia prova a riallungare con 5 punti consecutivi di Peric

46-39 Tripla di Haynes da 8 metri, poi quarto fallo di Tonut ma 0/2 di Fesenko dalla lunetta

43-39 Mini parziale di Avellino, prima Ragland poi Fesenko dalla lunetta

43-35 Batista allo scadere dei 24 secondi batte Fesenko, a cui non riesce la replica.

Comincia il secondo tempo

Finisce il primo tempo. Venezia domina in lungo e il largo nei primi due quarti, ma Avellino rientra in partita negli ultimi due minuti, chiudendo i primi due quarti con soli 6 punti di distacco (41-35)

41-35 Avellino alza l'intensità difensiva, e Logan cominca a segnare da oltre l'arco. Venezia spreca gli ultimi due possessi, Thomas dalla lunetta porta Avellino da -17 a -6

41-30 Un minuto da giocare, Avellino è a -11 con una tripla allo scadere dei 24 di Green

41-27 Mini parziale di Avellino, che con Logan e Thomas rosicchia qualche punto

41-24 Logan continua a sbagliare, a differenza di Bramos, che buca ancora la retina da oltre l'arco

38-24 Venezia quasi perfetta fino a questo momento, arriva anche la tripla di Bramos

35-24 Venezia domina a rimbalzo e torna a +11 con un'altra tripla di Haynes

32-22 Logan non riesce a entrare in partita, fallendo conclusioni per lui semplici. Venezia ne approfitta per tornare ad allungare con Haynes

30-22 Avellino accorcia le distanze. Tripla di Randolph, poi 1(2 ai liberi di Ragland su fallo commesso da Stone

30-18 Scambio di triple in avvio, prima Zerini e poi Mc Gee bruciano la retina da oltre l'arco

Secondo quarto

27-15 Venezia sembra più convinta e concentrata di Avellino, che continua a perdere palloni (5) e a non trovare soluzioni in attacco. L'ultimo tiro è di Filloy, che replica la tripla per il +12 con cui si chiude il primo quarto.

22-13 Sacripanti ruota i suoi mettendo in campo il secondo quintetto, ma Venezia allunga con la prima tripla di Filloy

04.00 - In uscita dal timeout di Sacripanti è altro parziale per i veneti che volano avanti 17-11.

05.50 - Arrivano le prime bombe Dell'incontro, con Ragland che ferma il parziale di Venezia ed Avellino che rientra da -8!

07.36 - Si segna tantissimo nei primi minuti, venezia avanti 8-6!

10.00 - VIA!

20.35 - Ultima sessione di tiro, tanta tensione verso la palla a due!

20.30 - Palazzetto gremito già a 15 minuti dal via, c'è tanta voglia di continuare a sognare da queste parti!

20.25 - Primo riscaldamento in corso: si tratta quasi di dentro o fuori per Venezia che, in caso di sconfitta, dovrà andare a vincere due volte in Campania per potersi guadagnare la resa dei conti ancora a Venezia. Avellino, quindi, vuole mantenere la sua imbattibilità nella postseason e aprire un gap importante nella serie.

20.15 - A Mestre stanno già arrivando tantissimi tifosi oltre -ovviamente- ai protagonisti di stasera.

20.10 - Eccoci collegati! Benvenuti a tutti al PalaSport Taliercio di Mestre, tra pochi minuti sarà gara-2 tra Venezia ed Avellino!

Buonasera a tutti lettori di VAVEL Italia! Benvenuti ad una nuova diretta scritta in tempo reale, io sono Stefano Fontana e vi accompagnerò prima, durante e dopo gara-2 delle semifinali di Legabasket Serie A tra Reyer Venezia e Scandone Avellino! Chi uscirá vincitore dalla serie, attualmente sullo 0-1, affronterà una tra Milano e Trento per giocarsi il campionato.

LA STAGIONE REGOLARE

Se da un lato Avellino ha confermato di potersi sedere al tavolo delle grandi del campionato, ripetendo il terzo posto della scorsa stagione seppur con una vittoria in meno, quello di Venezia è stato un vero e proprio exploit, con un balzo dal quinto al secondo posto che l'ha resa la prima e più temibile contendente al primato dell'Olimpia Milano.

Le 16 vittorie del 2015/16 sono diventate 21 con un positivissimo record di 12-3 tra le mura amiche. Menzione d'onore per la stagione regolare di Hrvoje Peric, autore di 12.4 punti di media con 5.5 rimbalzi, accompagnato da un Haynes da 12.0 e da uno Stefano Tonut positivissimo (12.0) nel tiro dall'arco. Per gli irpini, invece, la stella assoluta é Joe Ragland: 17.7 punti e 5.3 assist di media ed una stagione regolare da trascinatore assoluto.

Fonte immagine: Legabasket.it

I PLAYOFFS E GARA-1

Tutto facile nel primo turno per entrambe le squadre: Venezia è passata per 3-1 contro Pistoia, chiudendo 92-79 gara-4 dopo aver vinto le prime due in casa. Ancora meglio però ha fatto la Scandone Avellino: un netto 3-0 a Reggio Emilia nonostante gara-2 giocata senza Ragland, fuggito negli Stati Uniti per i funerali del frstello, scomparso improvvisamente proprio alle porte dei playoffs. I ragazzi di coach Sacripanti hanno amministrato le gare interne, rimontando splendidamente in gara-2 dopo aver dominato la prima, per poi chiudere la contesa al PalaBigi.

Il primo round di semifinali al Palasport Giuseppe Taliercio di Mestre è andato agli ospiti, capaci di imbrigliare l'attacco di coach Walter de Raffaele e di rompere l'equilibrio nel terzo quarto, con Ragland autore di 5 dei suoi 20 punti totali. L'americano ha terminato con uno strabiliante 4/6 dall'arco, coadiuvato anche dall'ottimo Levi Randolph in uscita dalla panchina: sei realizzazioni e tredici punti per lui. Alla Reyer non sono bastati i 18 del solito Peric e gli 11 di Tonut per avere la meglio, 73-80 il risultato finale che permette agli irpini di allungare la striscia di imbattibilità nella post season a quattro partite consecutive.