Trento-Milano in diretta, LIVE gara-4 semifinali playoff Legabasket 2017

Solo 2 giorni fa ci eravamo lasciati con l'EA7 Armani Milano in grado di sbloccarsi nella serie ed infliggere una pesante sconfitta ai padroni di casa per 66-87. Ora con il punteggio sul 2-1 in favore ancora della Dolomiti Energia Trentino gara 4 sarà ancora più importante, un pivotal game che i padroni di casa dovranno vincere per proteggere il fattore campo se non vorranno perdere il vantaggio accumulato nelle due partite giocate al Mediolanum Forum di Assago.

La sconfitta subita è stata la più pesante in stagione per la squadra di coach Buscaglia. Nessuno era stato in grado di infliggere ben 21 punti di scarto, sebbene il crollo definitivo sia avvenuto nell'ultimo quarto con la squadra trentina che ha preferito risparmiare le forze per gara 4, piuttosto che forzare una partita difficilmente recuperabile. Le rotazioni a 7-8 uomini infatti sono un problema per l'Aquila, soprattutto in questo momento visto che si gioca ogni due giorni e Milano può contare su 13 effettivi (11 in gara 3 e 4 viste le assenze di Krunoslav Simon e Miroslav Raduljica).

Previsto il tutto esaurito anche per gara 4, come già successo in gara 3, al PalaTrento. E' alto infatti l'entusiasmo dei tifosi di casa che credono nell'impresa che la squadra trentina sta cercando di compiere.

Questo il resoconto della giornata passata da Milano a Trento in attesa di gara 4: "Il giorno di mezzo tra gara 3 e 4 vissuto a Trento (più precisamente nella frazione di Mattarello virtualmente lungo l’Adige) è cominciato con sveglia libera e colazione in hotel prima che si entrasse nel vivo del programma. La squadra si è ritrovata a mezzogiorno per una riunione tecnica, preparata al video dagli allenatori ovviamente nel cuore della notte precedente, con successiva partenza per il PalaTrento. La seduta è stata lunga considerata la partita di ieri e quella di domani. Prima parte del lavoro in sala pesi, poi stretching sul campo a cura di Giustino Danesi, quindi dopo una breve gara di tiro, lunghi contro piccoli, c’è stata la parte tattica, sia attacco che difesa. Infine tanto tiro per tutti con la coppia Pascolo-Fontecchio ad un canestro e Abi Abass all’altro con Kaleb Tarczewski, tradizionalmente gli ultimi a lasciare il parquet e doverosamente richiamati dal team manager Rossini. In tutto la seduta è durata circa due ore e il pranzo è stato consumato alle 14.45. Il menu del dottor Giani prevedeva penne al pomodoro, meglio se integrali, pollo, gulash e la solita quantità enorme di verdure cotte e crude, insalata, frutta, niente dolci ovviamente. Tutti i giocatori hanno svolto l’intera seduta senza problemi da segnalare. Unica eccezione, Miroslav Raduljica. Dopo il riposo, pomeriggio libero e cena alle 20 seguita dalla telecronaca di Avellino-Venezia in tv."

Il capitano di Trento Toto Forray è colui che si è incaricato di parlare dopo gara 3, già proiettato verso gara 4. Queste le sue parole: "In Gara 3 non siamo mai riusciti a fare quel clic che ci avrebbe permesso di cambiare la nostra partita e giocarcela. Ad esempio non siamo riusciti a dare seguito alla raffica di Diego che con quei punti nel secondo periodo ci aveva rimesso in scia. E anche difensivamente, ogni volta che ci siamo ritrovati a qualche punto di distanza, non siamo mai riusciti a contenere Milano come eravamo stati capaci di fare al Forum. Nessuna sorpresa, l'EA7 è una squadra fortissima che sa far valere il livello del proprio gioco quando conta, quindi dovremo essere bravi a reagire subito e provare a sfruttare il vantaggio del campo in Gara 4. Il pubblico, ne sono certo, ci darà una grande mano per provare insieme a fare qualcosa di importante. E noi, dal canto nostro, dovremo essere da subito più intensi, aggressivi e magari anche un pizzico più lucidi".