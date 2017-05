Playoff Legabasket Serie A - Milano per impattare la serie, Trento per conquistare il match point

olimpiamilano.com

Questa sera alle 20.45 ci sarà la palla a due tra Trento - Milano, gara 4 delle semifinali playoff di Legabasket in un PalaTrento ancora una volta esaurito in ogni ordine di posto.

Serie sul 2-1 in favore della Dolomiti. Dopo le due partite dominate dalla squadra di coach Buscaglia al Forum d'Assago, lunedì Trento si è dovuta inchinare all'Olimpia. Una partita giocata (finalmente) da Milano dove ha dominato per tutti i 40 minuti, giocando sempre con la giusta energia e soprattutto con continuità dalla palla alla due fino al fischio finale, cosa rara in questa stagione per gli uomini di Repesa.

L’obiettivo delle scarpette rosse è di fare 2-2 ed impattare la serie. Dal canto suo la Dolomiti Energia vuole portarsi sul 3-1, quindi con due gare di vantaggio sui campioni d'Italia. Oggi prevediamo la reazione dopo il netto ko di Trento anche se la stanchezza incomincia a farsi sentire visto la rotazione a sette giocatori. L'Olimpia dovrà essere brava a ripetersi, ma dovrà fare ancora a meno di Simon (rimasto a Milano per recuperare dalla lesione muscolare ) e di Raduljica, il quale non si è allenato per un problema fisico. Ma si potrà affidare a quei giocatori che, fino a questo momento hanno trovato poco spazio, ma lunedì hanno dominato (Abass soprattutto).

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Il grande ex Dada Pacolo: "Siamo riusciti a giocare in maniera più ordinata, abbiamo indirizzato l’energia nel modo giusto. Dobbiamo continuare a giocare con questa mentalità, muovendo bene la palla e difendendo, come abbiamo fatto in gara 3".

Toto Forray: "In Gara 3 non siamo mai riusciti a fare quel clic che ci avrebbe permesso di cambiare la nostra partita e giocarcela. Ad esempio non siamo riusciti a dare seguito alla raffica di Diego che con quei punti nel secondo periodo ci aveva rimesso in scia. Nessuna sorpresa, l'EA7 è una squadra fortissima che sa far valere il livello del proprio gioco quando conta, quindi dovremo essere bravi a reagire subito e provare a sfruttare il vantaggio del campo in Gara 4".

L'incontro, che sarà arbitrato da Saverio Lanzarini, Lorenzo Baldini e Mark Bartoli.

MILANO-TRENTO: I PRECEDENTI

Milano e Trento si sono affrontate 14 volte nella loro storia, tutte negli ultimi tre anni. Il bilancio complessivo è favorevole all’Olimpia 8-6, 8-4 in gare di campionato. L’Olimpia ha vinto 4 gare su 6 in regular season ed è 4-2 nei playoffs. Trento è 2-0 nelle competizioni europee (Eurocup 2016, quarti di finale).

Le due squadre si sono affrontate nei quarti di finale dei playoffs della passata stagione con vittoria di Milano 3-0 (canestro sulla sirena di Alessandro Gentile). Quest’anno l’Olimpia ha vinto a Trento 92-74 ma Trento ha restituito il servizio a Milano 98-76.

