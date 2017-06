Lega Basket - Trento strapazza Milano (88-64) e si porta ad un solo successo dalla finale

La Dolomiti Energia Trentino fa sua gara-4 contro l'EA7 Emporio Armani Milano e si avvicina sempre di più alla finale. Alla squadra di coach Buscaglia basterà vincere una delle prossime tre partite per passare il turno. Guardando ciò che è accaduto in questa sfida non ci sarà bisogno di gara-6, infatti la differenza tra le due squadre è stata a tratti imbarazzante. L'Aquila Basket Trento ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine palesando uno stato di forma fisico e mentale impressionante. Milano non è mai stata veramente in partita, in quanto non è mai riuscita a trovare le dovute contromisure nè all'attacco, nè alla difesa della squadra trentina. L'EA7 soccombe alla distanza sotto i colpi del roster di Buscaglia ed ora dovrà farsi un fondamentale esame di coscienza se non vorrà abbandonare i playoff prima del previsto. Tra i padroni di casa spiccano le prestazioni di Gomes (21 punti), Shields (16), Flaccadori (13) e Hogue (12), mentre per i lombardi ci sono da sottolineare i 14 punti di Kalnietis e gli 11 di Hickman.

Buscaglia, conscio degli errori commessi in gara-3, decide di partire con un quintetto formato da Shields, Hogue, Gomes, Sutton e Craft. Dall'altra parte invece Repesa si affida a Pascolo, Cinciarini, Sanders, Tarczewski e Hickman.

Sanders apre il parziale dalla lunetta, ma dall'altra parte gli risponde subito Gomes con la tripla. I ritmi sono subito alti e lo dimostra Pascolo che prima stoppa Sutton e poi Hogue. Sanders riporta in vantaggio Milano con la prima tripla della partita, ma Hogue con i liberi rifissa la parità. Craft col piazzato ristabilisce il +2 (6-4) in favore di Trento, ma dall'altra parte gli risponde subito Hickman, il quale va a segno con un canestro da oltre l'arco. A questo punto entra in scena Gomes che prima realizza 4 punti consecutivi, di cui due con una schiacciata, dopodichè si fa notare nella propria metà campo per una stoppata su Tarczewski. I padroni di casa approfittano del momento di sbandamento della squadra avversaria con Sutton che schiaccia il +5 (12-7). Repesa per fermare il buon momento dei trentini decide di chiamare il time-out, ma dopo il minuto di sospensione Trento continua ad allungare con il piazzato mandato a segno da Shields. Milano interrompe il break di 8-0 firmato dagli avversari con Kalnietis, che va a segno con una tripla. Il play lituano viene ben coadiuvato da Hickman, il quale riporta Milano a -1 (14-13) grazie ad un canestro da oltre l'arco. Notando la situazione di difficoltà dei suoi Buscaglia decide di fermare il gioco. Dopo la pausa Macvan firma la parità con un semplice appoggio a tabellone, ma Sutton con i liberi ed Hogue col piazzato chiudono il quarto sul punteggio di 18-15 in favore di Trento.

Il secondo quarto si apre con Milano che riesce a ribaltare il punteggio, infatti prima Kalnietis va a segno con un tiro da dentro l'area, poi McLean si dimostra impeccabile dalla lunetta. La situazione viene capovolta da Forray, il quale va a segno da oltre l'arco. La partita a questo punto vive un momento di nervosismo, pagato con un fallo tecnico assegnato a entrambe le squadre, oltre che a Forray. Alla ripresa del gioco Macvan firma la parità dalla lunetta, ma è solo un'illusione in quanto Sutton con due piazzati e Gomes con i liberi compongono un break di 5-0 in favore di Trento. Per evitare ciò che è accaduto nella prima frazione di gioco Repesa decide di chiamare il time-out, ma come nel primo quarto anche in questo caso Milano paga in uscita dal minuto di sospensione un nuovo break di 6-0 degli avversari. Gomes con i liberi, Craft col piazzato e Lechthaler con una schiacciata portano Trento sulla doppia cifra di vantaggio (32-21). Un parziale interrotto solamente dal viaggio in lunetta di Pascolo. Milano prova a riavvicinarsi, ma Trento mantiene inalterate le distanze grazie alla tripla di Flaccadori. L'EA7 per rimanere in partita prova a cavalcare il momento positivo di Tarczewski, il quale va a segno con due schiacciate consecutive. Macvan col piazzato riporta Milano sotto la doppia cifra di svantaggio ed allora Buscaglia opta per il minuto di sospensione. Dopo la pausa vanno a segno Craft col piazzato, Sanders ed Hogue con i liberi, i quali chiudono questa seconda frazione di gioco sul punteggio di 42-33 in favore dei padroni di casa.

Shields dalla lunetta apre il terzo quarto, ma dall'altra parte Mclean accorcia subito le distanze con una schiacciata. L'ala dei trentini raffredda le speranze di rimonta dei lombardi andando a segno con un canestro da oltre l'arco, dal quale si apre un parziale di 10-0 in favore dei padroni di casa. Gomes e Shields trascinano Trento sul 55-37, poi Sutton rischia di rovinare tutto facendosi assegnare un tecnico che porta in lunetta Macvan, il quale non sbaglia. Per provare a costruire una rimonta Repesa decide di chiamare il time-out ed infatti dopo il minuto di sospensione Kalnietis va a segno con una tripla. Il play lituano conferma il suo buon momento andando a segno con un nuovo canestro da oltre l'arco, poi Gomes con una stoppata su Abass interrompe la voglia di rimonta della squadra avversaria. L'ala di Como si riscatta con un piazzato, ma dall'altra parte gli risponde Flaccadori con una tripla. Tarczewski con la schiacciata chiude questo terzo quarto sul punteggio di 66-50 in favore di Trento.

Kalnietis apre l'ultima frazione di gioco con un tiro dal perimetro, ma dall'altra parte gli risponde Lechthaler con una schiacciata. Il centro di Mezzocorona si ripete poco dopo firmando il +13 di Trento (70-57), che poi allunga con la tripla di Gomes. Milano non ci sta e risponde ancora con Hickman, che va a segno da oltre l'arco. Buscaglia sul punteggio di 75-60 decide di chiamare il time-out, ma dopo il minuto di sospensione Abass va a segno con una schiacciata. Trento ristabilisce immediatamente le distanze con la tripla di Flaccadori, al quale fa seguito la schiacciata di Gomes. Il canestro realizzato dall'ala capoverdiana apre il garbage-time, nel quale va a segno Flaccadori con 4 liberi. I tiri dalla lunetta del n.12 di Trento chiudono la partita sul punteggio di 88-64 in favore dei padroni di casa.