Sidigas Avellino - Reyer Venezia in diretta, live di gara 4 semifinale Scudetto LegaBasket 2017

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Sidigas Avellino - Reyer Venezia, gara 4 della serie tra irpini e veneti valevole per i playoff di Serie A 2017. Dopo il 3-1 firmato da Trento su Milano nella serata di ieri, la Scandone di Pino Sacripanti prova ad allungare il divario tra le due contendenti e guadagnarsi la vittoria che varrebbe tre match point per accedere alle finali Scudetto. Di contro, l'Umana di coach De Raffaele ha bisogno di un successo per non ritrovarsi spalle al muro nelle prossime tre gare. Da Andrea Bugno e dalla redazione basket di Vavel Italia l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Si torna in campo a distanza di quarantottore da una gara 3 alquanto altalenante nel punteggio nei primi venti minuti, prima del dominio di Avellino nella ripresa che ha sancito il 2-1 nella serie in favore dei ragazzi di Sacripanti, abili nello sfruttare le potenzialità degli esterni e mettere in condizione un ritrovato Ragland, decisivo nei momenti cruciali della sfida. Avellino che si presenta a questa gara 4 - o pivotal game come direbbero dall'altra parte dell'oceano - con i favori del pronostico e con uno stato di forma che appare migliore rispetto a quello di una Reyer Venezia scossa sia dalla partenza dei campani nella serie che da quanto accaduto in avvio di ripresa al Pala Del Mauro martedì scorso.

L'obiettivo principale di coach De Raffaele, in vista della gara di stasera, sarà necessariamente quello di resettare quanto accaduto nei secondi venti minuti di gara 3, quando l'energia - mentale e fisica - dei lagunari è crollata a dismisura lasciando soprattutto difensivamente troppa iniziativa in uscita dai pick and roll ai padroni di casa. Ne è scaturito un parziale travolgente che non ha consentito ai veneti di restare in partita così come era stato nella prima frazione, quando con l'uscita dal campo di Ragland Avellino aveva subito il contraccolpo psicologico finendo persino a -8.

La reazione degli irpini ha fatto la differenza martedì sera, trascinando così il pubblico amico verso la rimonta ed il break fatale. Di fondamentale importanza ripartire da quella energia che ha permesso a Ragland e soci di fare la differenza, in positivo, nella seconda metà di gara 3. Il vantaggio acquisito nel computo generale della serie permetterò alla Sidigas di avere le spalle ed altresì la testa sgombra da pressioni di alcun tipo.

I risultati della serie



Reyer Venezia - Sidigas Avellino 73-80

Reyer Venezia - Sidigas Avellino 88-77

Sidigas Avellino - Reyer Venezia 96-83

"Venezia ha fatto 15 minuti splendidi di pallacanestro, sono stati bravi a punirci, complice anche una eccessiva foga da parte nostra. Abbiamo confuso alcuni dettagli, abbiamo preso qualche tiro forzato di troppo. La chiave della gara, oltre al terzo quarto, è stato il recupero di fine secondo quarto, quando un paio di recuperi ed un paio di canestri ci hanno permesso di riprendere un filo d'inerzia. Al di là della prova di Ragland e Logan, è stato Cusin ad essere fondamentale: ci ha permesso di essere molto più aggressivi sulla palla e il vantaggio acquisito ci ha consentito di essere più lucidi e precisi in attacco" l'analisi di coach Sacripanti al termine di gara 3. Probabile che il tecnico dei campani chieda ai suoi la stessa determinazione con la quale hanno affrontato gli ultimi tre minuti di secondo quarto soprattutto in avvio di gara, quando un eventuale parziale favorevole potrebbe tagliare ulteriormente le gambe ai veneti.

Questo, invece, il laconico commento di coach De Raffaele: “Avellino ha vinto con merito, in attacco abbiamo provato a giocare il nostro basket. Non abbiamo concretizzato al meglio le occasioni nel primo tempo quando avevamo acquisito un vantaggio. Nel secondo mio abbiamo subito il talento di Ragland e Logan che hanno giocato una gara clamorosa. La Sidigas ci ha messo grande aggressività un pò come noi in gara 2 ed ha saputo sfruttare il fattore campo. Peric e Batista hanno reso meno rispetto a due giorni fa ma ci può stare in una serie. Dobbiamo ripartire dal registrare la difesa: ottanta punti incassati sono eccessivi in una gara playoff”.

Nella giornata di ieri, invece, è stato McGee a provare a suonare la carica ai veneti in vista della decisiva - o quasi - gara 4: “Sicuramente è necessaria una diversa attenzione nei confronti di Ragland e Logan: dobbiamo limitarli ed evitare che possano esaltarsi ed esaltare il pubblico. In gara 3 abbiamo iniziato bene eseguendo ciò che avevamo preparato e mettendo in campo la giusta intensità. Nel secondo tempo non siamo riusciti ad avere la stessa intensità di Avellino. Quando giochi in trasferta partite così importanti devi affrontarle con maggiore aggressività e con la giusta lucidità. L’atmosfera era certamente calda, com’è giusto che sia in una semifinale scudetto, questo però non ci deve condizionare, anzi: dobbiamo trovare forza ulteriore per rimanere concentrati per tutti i 40′ e migliorare l’efficacia difensiva.”