Legabasket, EA7 Milano: aspettando Pianigiani si valutano diversi giocatori

Come ben noto l'EA7 Milano è già in vacanza da diversi giorni: l'Olimpia è stata eliminata dai playoff di Legabasket serie A da Trento con un sonoro 4-1 in semifinale. Tanta l'amarezza che si respira ad Assago, ma bisogna ripartire e rifondare nuovamente la rosa biancorossa. La dirigenza meneghina è già al lavoro da più di una settimana in questo senso. Andiamo a scoprire le novità.

Partiamo dall'allenatore. Ufficialmente il coach di Milano è Jasmin Repesa, ancora per un paio di giorni: le due parti non hanno ancora trovato l’accordo per la rescissione del contratto per la prossima stagione visto che il croato aveva rinnovato qualche mese fa fino al 2018. Le colpe, per questo anno fallimentare, sono anche di Repesa e, quindi, saluterà l'Olimpia prima del tempo. Chi lo sostiruirà? Simone Pianigiani. L''ex ct della Nazionale, dopo aver vinto il titolo con l'Hapoel Gerusalemme, lascerà Israele per ritornare in Italia. Pronto, già da diversi giorni, un contratto triennale con l'EA7 Milano, ma prima dovrà risolvere il contratto con la squadra neo campione. A Pianigiani l'arduo compito di risollevare la squadra meneghina.

Ma Repesa non è l'unico colpevole. La squadra verrà rifatta, almeno per gran parte. Per ora si sa solamente che il blocco italano verrà riconfermato, quindi Abass, Fontecchio, Cinciarini, Pascolo e Cerella (ha il passaporto italiano ndr) saranno presenti anche la prossima stagione. E gli stranieri? Anche Simon e Mantas Kalnietis al 99% dovrebbero rimanere all'Olimpia anche se verrà fatta una valutazione definitiva con Pianigiani una volta diventato ufficialmente il nuovo coach biancorosso. Conferme anche per Zoran Dragic, in recupero dal grave infortunio. E gli altri? Tutti via, con Raduljica che ha già firmato un contratto in Cina. Jamel McLean, Milan Macvan, Ricky Hickman e Rakim Sanders faranno sicuramente le valigie. L'unico dubbio riguarda Kaleb Tarczewski, qualora dovesse prendere il passaporto polacco potrebbe rimanere.

Chi arriverà? L'Olimpia è sulle tracce di Mike James, con il quale potrebbe arrivare il tanto atteso salto di qualità a livello europeo. Sul playmaker del Pana l'ombra NBA, ma anche altre squadre europee (Efes e Maccabi ndr) che potrebbero offrire cifre molto più alte. Si segue anche Curtis Jerrells: il play americano, rimasto nel cuore dei tifosi per il canestro in gara 6 della finale scudetto 2014 contro Siena, è stato allenato questa stagione proprio da Simone Pianigiani. Ma anche in questo caso bisognerà risolvere il contratto con l'l'Hapoel Gerusalemme, Jerrels ha un accordo fino alla prossima stagione. Il primo acquisto sarà Amath M’Baye, per il quale si attende praticamente solo l’annuncio.

In casa Olimpia si lavora, bisogna ritornare grandi.