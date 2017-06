Legabasket Serie A, EA7 Milano: Pianigiani è il nuovo allenatore

E' fatta: Simone Pianigiani è il nuovo allenatore dell'EA7 Milano con un contratto triennale. Lo ha annunciato l'agenzia dell'allenatore senese, la Pro Step Sports Agency. L'ex ct azzurro ha chiesto ed ottenuto ll'Hapoel Gerusalemme, ormai la sua vecchia squadra con la quale ha vinto il titolo israeliano e il premio di migliore allenatore della Winner League, la rescissione di contratto pagando personalmente una cifra vicina ai 100 mila dollari.

Happy to announce that our client @PianigianiReal has signed 3 years contract with @OlimpiaEA7Mi!

Good luck #SimonePianigiani!