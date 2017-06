Serie A, adesso è ufficiale: Capo d'Orlando in Champions League

Dopo un’annata incredibile, culminata con le qualificazioni alla Final Eight di Coppa Italia e ai playoff, l’Orlandina Basket scrive un’altra pagina incredibile della storia sua e di quella del basket siciliano. La squadra di Peppe ed Enzo Sindosi parteciperà ufficialmente alla prossima Basketball Champions League 2017/2018. L’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri, quando la FIBA ha dato la comunicazione ufficiale alla squadra siciliana, premiandola come detto per una stagione fantastica da tutti i punti di vista.

L’Orlandina giocherà quindi il terzo ed ultimo turno preliminare della competizione prima di poter entrare direttamente nel tabellone principale, con il sorteggio che verrà effettuato il prossimo 11 luglio. La squadra siciliana, la prima ad essere ammessa ad una competizione continentale, si unisce alle altre tre squadre italiane che parteciperanno al torneo, Sidigas Avellino, Banco di Sardegna Sassari ed i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia.

“Siamo felici di questo risultato, ed orgogliosi di rappresentare la Sicilia in Europa per la prima volta in ambito della pallacanestro maschile”, ha detto il proprietario e presidente della Betaland, Enzo Sindoni. “Da anni evidenziamo il nostro essere il paese più piccolo a giocare nel campionato maggiore nazionale di tutto il continente, ma non per questo non dimostreremo di essere più che all’altezza di giocare in Europa”.