Legabasket Serie A, la rubrica del mercato

gazzetta di reggio

Abbiamo archiviato da un paio di settimane la stagione 2016/2017 di Legabasket con la vittoria dello scudetto di Venezia. Ma il basket non va in vacanza, o meglio il mercato non si ferma mai. Noi di Vavel Italia abbiamo deciso di creare una rubrica in cui vi racconteremo i vari acquisti delle squadre che militano nella massima serie. Curiosi? Buona lettura.

Pietro Aradori

L'ex guardia di Reggio Emilia è molto vicina a firmare con la FIAT Torino. Cifre importanti per la guardia azzurra, ovvero 300.000 € a stagione per 3 anni. Su Pietro Aradori c'erano anche la Virtus Bologna ed una squadra europea, ma il giocatore si unirà alla squadra di Luca Banchi.

Eric Griffin

L'ala statunitense torna in Italia e firma con la Pallacanestro Cantù. Griffin si era visto in Italia alla Fileni Jesi qualche anno fa. Nell'ultima stagione, il giocatore classe 1990 di Orlando ha giocato all'Hapoel Galil Gilboa. Queste le parole del presidente della Pallacanestro Cantù, Irina Gerasimenko: "Aggiungiamo al nostro roster un giocatore giovane e in grande crescita. Grazie alle sue doti atletiche e al suo gioco spettacolare saprà far innamorare il nostro pubblico e diventerà uno dei beniamini dei tifosi di Cantù".

Amedeo Della Valle

Della Valle vuole lasciare Reggio Emilia come riferisce la Gazzetta di Reggio: il giocatore di Alba avrebbe chiesto di uscire dal contratto. Il problema è la buona uscita che chiede la Grissin Bon, ovvero 250.000 euro. Le uniche squadre italiane che al momento si possono permettere cifre del genere sono Milano e Torino, ma quest'ultima, se dovesse confermare l'acquisto di Aradori, si potrebbe togliere dal discorso. Non è escluso un passaggio all'estero.

Alessandro Gentile

Capitolo Alessandro Gentile: il futuro dell'ex capitano dell'Olimpia Milano è ancora in dubbio. Il giocatore dovrà far chiarezza nelle prossime settimane anche se, secondo la Gazzetta dello Sport, il classe 92 non rientra nei piani del nuovo allenatore delle scarpette rosse, Simone Pianigiani. Due ipotesi al momento, riferisce sempre la rosa: la prima sarebbe quella di un prestito a una squadra italiana, mentre la seconda ipotesi prevede la transazione dell’ultimo anno di contratto di Gentile. Intanto, Pistoia ha smentito ogni interesse per l'atleta. L'opzione più concreta, per il momento, sarebbe la Virtus Bologna.

Le altre squadre

Brescia ha ingaggiato Aka’ Fall, ala-centro che nell’ultima stagione ha indossato prima la maglia della Fiat Torino in Serie A e poi quella dell’Apu Gsa Udine in Serie A2, e Brian Sacchetti, ex Sassari. Capo d'Orlando ha messo sotto contratto Jakub Wojciechowski. Laquintana va a Pistoia. Haynes rinnova con i campioni d'Italia, stesso discorso per Zerini con Avellino.