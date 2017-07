EA7 Milano, arriva il primo annuncio: Dairis Bertans è un nuovo giocatore dell'Olimpia

olimpiamilano

Finalmente è arrivato il primo annuncio ufficiale da parte dell'EA7 Milano: la società meneghina ha annunciato l'arrivo di Dairis Bertans, proveniente dal Darussafaka Istanbul. Il giocatore nato in Lettonia è una guardia alta 1.93. Bertans e le scarpette rosse avevano trovato già l'accordo a fine giugno, ma l'annuncio ufficiale è arrivato solamente quest'oggi.

Bertans sarà a disposizione di coach Pianigiani solamente dopo Eurobasket 2017 visto che sarà impegnato con la propria nazionale. Ma andiamo a leggere il comunicato apparso sul sito di Milano.

IL COMUNICATO

La Pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Dairis Bertans, proveniente dal Darussafaka Istanbul. Bertans è una guardia di 1.93, di nazionalità lettone.

CHI E’ – Nato il 9 settembre 1989 a Valmiera, in Lettonia, Bertans ha cominciato a giocare nella propria città passando nel 2006 all’ASK Riga (ha vinto il titolo nel 2009). Ha giocato a Riga fino al 2009, poi un anno al Ventspils e il passaggio al VEF Riga nel 2010 con tre titoli consecutivi e fino al 2013 quando si trasferì all’estero per la prima volta, a Bilbao. Dopo tre stagioni a Bilbao (nel 2015/16, 15.5 punti di media in Eurocup con il 48.5% da tre, ne ha giocata una al Darussafaka Istanbul con esordio in EuroLeague. In 32 gare ha segnato 6.4 punti di media con il 50.0% (33/66) nel tiro da tre punti (ottavo assoluto) in 16 minuti di utilizzo medio. E’ stato anche 14° nei tiri liberi con l’89.1%. Ha un top di 29 punti contro il Baskonia Vitoria, ne segnò 18 a Milano contro l’Olimpia. Nella Lega turca ha segnato 10.0 punti per gara con il 42.3% da tre e l’84.0% dalla lunetta.

NOTE – Bertans ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei Under 18 del 2007… Ha giocato tre edizioni degli Europei con la Nazionale lettone… Nel 2012/13 a Riga ebbe 25/25 nei tiri liberi in Eurocup… Quando era a Bilbao ha segnato 19 punti in una partita di preseason contro i Philadelphia 76ers… Nel 2014 ha giocato nelle summer league NBA con i Boston Celtics… Il fratello Davis gioca nei San Antonio Spurs…