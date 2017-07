Legabasket Serie A - EA7 Milano, Vladimir Micov è il quinto rinforzo

EA7 Milano, Vladimir Micov è il terzo rinforzo

Arriva il quinto rinforzo per Simone Pianigiani: Vladimir Micov è infatti un nuovo giocatore dell'Emporio Armani Milano. L'ala serba, di provenienza dal Galatasaray, si aggiunge agli ulteriori quattro neo arrivati, ovvero Goudelock, Mbaye, Bertans e Young, annunciati ufficialmente poche ore fa. Per Micov si tratta di un ritorno in Italia dopo le stagioni giocate sempre in Lombardia, a Cantù. Giornata a dir poco scoppiettante per la compagine milanese.

Ecco il comunicato ufficiale:

La Pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Vladimir Micov, ala di 2.01, 101 kg di peso, proveniente dal Galatasaray Istanbul.

CHI È – Nato il 16 aprile 1985 a Belgrado, in Serbia, Micov è cresciuto nelle giovanili del Beopetrol Belgrado poi nei primi anni di carriera ha militato in diverse formazioni serbe: Nova Pazova, OKK Belgrado, Buducnost in due momenti diversi vincendo due titolo montenegrini, Partizan dove ha conquistato il titolo serbo. Nel marzo del 2009, quando giocava nel Buducnost è stato ceduto al Panionios Atene dove ha finito la stagione. Nel 2009 è passato a Vitoria rimanendovi fino a marzo quando venne rilevato da Cantù debuttando nel campionato italiano e segnando 10.4 punti di media con il 39.4% da tre in EuroLeague nella stagione 2011/12. Vi è rimasto fino alla stagione 2011/12 al termine della quale ha firmato per il CSKA Mosca giocandovi due stagioni durante le quali ha vinto un titolo russo, due volte la VTB League e giocato due Final Four di EuroLeague (nel primo anno ebbe 7.7 punti di media con il 42.3% d tre, nel secondo 7.6 punti per gara ma con il 48.8% da tre). Le successive tre le ha trascorse al Galatasaray Istanbul. Nel 2015/16 ha vinto l’Eurocup ed è stato incluso nel primo quintetto All-Eurocup della competizione (12.9 punti, 42/48 dalla lunetta). Nell’ultima stagione ha segnato 11.2 punti per partita con il 43.2% da tre in EuroLeague. I suoi 29.1 minuti di utilizzo medio sono il suo top in carriera. Nell’ultimo campionato turco ha segnato 11.6 punti per gara con il 41.0% nel tiro da tre.

NOTE – Nelle sue tre stagioni italiane, ha segnato 11.8 punti per gara nel 2009/10, 10.2 nella stagione seguente quando ha giocato la finale scudetto e ancora 10.2 nel 2011/12. Nel 2015/16 in Turchia ha segnato 14.3 punti di media con il 55% da tre, i migliori numeri della carriera. In EuroLegue il suo record carriera, di 23 punti, è stato stabilito contro l’Olimpia nell’ultima stagione. Ha vinto l’oro agli Europei Under 16 con la Serbia nel 2001 e il bronzo nel 2005 agli Europei Under 20. Ha vinto tre volte la Coppa del Montenegro.