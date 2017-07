LegaBasket Serie A - JuveCaserta: rinnovo per Giuri, Papa e Michelutti

Caserta: Rinnovati Giuri, Papa e Michelutti.

Si completa lo staff tecnico della Juvecaserta con la contrattualizzazione dell’assistente allenatore, Daniele Michelutti, e del preparatore fisico Domenico Papa. La Juvecaserta conferma inoltre il rinnovo, con un accordo fino al 2019, con Marco Giuri, già anticipato nel corso della presentazione di coach Piero Bucchi.

Marco Giuri è una play/guardia di 194 cm., nato a Brindisi l’8 giugno del 1988. Dopo la trafila nelle formazioni giovanili della sua città, ha esordito in B1 nella stagione 2004/05 con la NCH Siena e, nel 2006/2007 in Legadue con la Junior Casale Monferrato prima di essere ceduto a gennaio alla Pallacanestro Vigevano (B1). Ritorno in Legadue nel 2007/2008 con la TD Shop Livorno, prima, e con la Fileni Jesi. Ancora una stagione a Potenza in A dilettanti, prima dell’ esordio nel massimo campionato con la squadra della sua città, l’Enel Brindisi, allenata proprio da Piero Bucchi. Altre esperienze a Barcellona Pozzo di Gotto, Ferentino e Verona prima di firmare nel 2014/15 alla Juvecaserta, di cui è diventato capitano lo scorso anno. Nell’ultimo campionato in maglia bianconera ha fatto registrare una media di 6,5 punti a partita con il 35,6% da 3 e 3,5 assist a gara. Con la maglia azzurra è stato componente della formazione under18 negli anni 2004 e 2005 e dell’under 20 nel triennio 2006-2008. Con questa formazione ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Nova Gorica nel 2007 ed ha partecipato agli europei di Riga nel 2008.

Contratto biennale anche per Domenico Papa, casertano doc, nato il 26 agosto 1979. Ha mosso i primi passi nel mondo della pallacanestro proprio nelle fila delle giovanili della Juvecaserta. Laureatosi in Scienze motorie nel 2002, ha cominciato la sua carriera con i Falchetti Caserta, poi con l’Artus Maddaloni. Quindi, il passaggio nei campionati professionistici con Scafati prima e la Eldo Napoli. Tranne una brevissima parentesi, è alla Juvecaserta dalla stagione 2007/2008. Ha collaborato alla preparazione degli olimpionici dell’ADN nuoto ed ha fatto parte dello staff della nazionale italiana di basket under18.

Anche per Daniele Michelutti si tratta di una conferma, dal momento che ha già ricoperto l’incarico di primo assistente anche nella stagione 2016/17. Michelutti è nato il 6 giugno 1979 ed ha esordito in qualità di assistente sulla panchina dell’Amatori Udine in serie A nel 2005/2006. È rimasto per quattro stagioni nella società friulana prima di approdare ad Avellino nel 2009/10 nel team di Cesare Pancotto. Un solo campionato nella squadra irpina prima del trasferimento a Brindisi con Bucchi, di cui è stato l’assistant coach per cinque stagioni prima dell’approdo alla Juvecaserta. E a proposito della squadra pugliese, la società che ha da poco ingaggiato l'ex Juve Sandro Dell'Agnello è la seconda partecipante, dopo la Scandone Avellino degli ex Sacripanti e Oldoini, al Torneo Quadrangolare Città di Caserta in programma il prossimo 16 e 17 settembre al Palamaggiò, la consueta kermesse della preseason bianconera in cui la squadra si presenterà davanti ai propri tifosi.