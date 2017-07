Serie A - La JuveCaserta fuori dal prossimo campionato

Nuova indiscrezione lanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport sul campionato di Serie A della prossima stagione: secondo il quotidiano nazionale, la JuveCaserta non dovrebbe essere ammessa al prossimo campionato. Il Consiglio Federale dovrebbe ratificare la notizia il prossimo venerdì nella riunione che si terrà a Bologna.

Sempre stando a quanto riporta la Gazza, i campani non dovrebbero essere ammessi principalmente per due problemi: il mancato pagamento (10 luglio) alla FIBA del lodo esecutivo di Bobby Jones, e il non rispetto dei parametri di ricavi/indebitamento/patrimonio netto per una cifra che andrebbe oltre i 200.000 euro.

Proprio per questo motivo, la Lega avrebbe già avvertito Cremona come prima possibile ripescata per il ritorno nella massima serie.