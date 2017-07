Legabasket Serie A, altro colpo per l'EA7 Milano: preso Jordan Theodore

La notizia era già nell'aria da un paio di giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità: Jordan Theodore è il nuovo playmaker dell'EA7 Milano. Il giocatore nativo in America, ma con il passaporto macedone vestirà la maglia biancorossa. Ora alla squadra di Pianigiani, manca solo un giocatore, ovvero l’ala grande.

IL COMUNICATO

La Pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il playmaker Jordan Theodore, 1.83 di statura, proveniente dal Banvit Bandirma.

CHI È – Nato l’11 dicembre 1989 a Englewood nel New Jersey, Theodore ha frequentato la Paterson Catholic High School sempre nel New Jersey prima di accettare la borsa di studio a Seton Hall. Ha giocato nei Pirates dal 2008 al 2012 finendo la stagione da senior con 16.6 punti di media e stabilendo il record scolastico di 226 assist in una singola stagione (il precedente apparteneva dal 1962/63 a Golden Sunkett). La sua prima stagione da professionista l’ha trascorsa in Turchia ad Antalya. In seguito è stato a Porto Rico, al Mersin sempre in Turchia, a Bourg-en-Bresse in Francia. Nel 2015/16 ha giocato in Germania nei Fraport Skyliners dove ha vinto la Fiba Europe Cup (14.4 punti, 4.6 assist di media, il 90.2% dalla lunetta) ed è stato incluso nel secondo quintetto della Bundesliga (14.5 punti e 4.7 assist di media). Nel 2016/17 ha portato il Banvit alla vittoria in Coppa di Turchia ed è stato nominato MVP (19 punti, nove rimbalzi e cinque assist in finale contro l’Efes); ha giocato la Final Four di Champions League ed è stato nominato MVP della competizione, chiusa a 16.2 punti, 7.5 assist e 4.1 rimbalzi di media (35.8% da tre, 81.2% dalla linea). Ha giocato l’All-Star Game turco. In campionato ha segnato 18.4 punti di media (terzo assoluto) con 7.2 assist (primo in graduatoria).

NOTES – Nel 2012 è stato incluso nel secondo quintetto della Big East Conference… Ha la doppia cittadinanza ed è membro della nazionale macedone.