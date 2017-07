Legabasket Serie A, Milano piazza l'ultimo colpo: Cory Jefferson è un nuovo giocatore biancorosso

olimpiamilano

L'EA7 Milano ha piazzato l'ultimo colpo di mercato: Cory Jefferson è un nuovo giocatore biancorosso. L'ala forte americana è l'ultima pedina del roster di Simone Pianigiani. Come riferiscono i colleghi di Sportando, Jefferson ha firmato un contratto 1+1 con la società milanese con uscita NBA al 30 giugno 2018.

IL COMUNICATO UFFICIALE

La Pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano comunica di aver raggiunto un accordo con l’ala forte Cory Jefferson, 2.06 di statura.

CHI È – Nato il 26 dicembre 1990, a Tacoma nello stato di Washington, Jefferson è cresciuto a Killeen in Texas. Con la Killeen High School ha vinto quattro titoli statali consecutivi e per tre stagioni di fila la squadra ha vinto almeno 30 partite. Nel 2009 ha cominciato a frequentare la Baylor University sempre in Texas. Nella stagione 2012/13 ha segnato 13.3 punti per gara con 8.0 rimbalzi. In quella stagione Baylor ha vinto il NIT e lui è stato incluso nel primo quintetto del torneo oltre a chiudere la stagione con quattro gare consecutive oltre i 20 punti compresi 23 punti segnati in finale contro Iowa al Madison Square Garden. Nel 2013/14 ha guidato Baylor in punti (13.7) e rimbalzi (8.2), è stato incluso nel secondo quintetto della Big 12 conference, diventando il primo giocatore di Baylor a giocare tre volte il Torneo NCAA. E’ quarto stoppatore di sempre a Baylor, nono rimbalzista, quarto per doppie doppie (25). Nel 2014 è stato scelto al numero 60 nei draft NBA da San Antonio ma subito girato ai Brooklyn Nets. Da rookie ha giocato 50 partite nei Nets con 3.7 punti di media e 2.8 rimbalzi. Nel 2015/16 ha giocato 8 partite nei Phoenix Suns trascorrendo parte della stagione nella D-League a Bakersfield segnando 17.3 punti per gara e catturando 9.8 rimbalzi per partita. Nel 2016 ha firmato con Cleveland e ha giocato con i Cavaliers tutta la preseason. Rilasciato durante il training camp, ha poi firmato per gli Austin Spurs della D-League giocando 42 partite con 15.8 punti, 8.4 rimbalzi, il 35.8% nel tiro da tre. Ha giocato l’All-Star Game della D-League. Ha poi finito la stagione con gli Alaska Aces della lega filippina (29.5 punti, 14.0 rimbalzi, 46.6% nel tiro da tre).

NOTES – Nel 2013 ha giocato le Universiadi con la nazionale americana… Tra i suoi compagni di squadra al college, Quincy Miller (Maccabi), Pierre Jackson (Maccabi), Bredy Heslip (ex Cantù, nazionale canadese), Quincy Acy (Brooklyn, NBA)… Baylor è lo stesso college di Curtis Jerrells… Da senior ha giocato l’All-Star Game NCAA finendo secondo nella gara delle schiacciate.