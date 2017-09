Guida Vavel Legabasket 2017/2018: Vuelle Libertas Pesaro

Google Plus

Detto senza giri di parole: Pesaro è, al momento, la candidata principale all'utlimo posto. Dispiace dirlo, per la storia di questa gloriosa società e per il calore dei suoi tifosi, ma ancora una volta il roster allestito non offre garanzie. Si è pescato a piene mani tra gli atleti appena usciti dal College, rookies con ottime cifre e sicuramente buoni prospetti, ma che difficilmente potranno essere pronti per giocare, insieme, nel campionato italiano.

La conferma di coach Leka era seguita dall'ingaggio di quattro rookies: il lungo Eric Mika, che ha chiuso la carriera al college con 20 punti di media con Brigham Young University; la guardia Dallas Moore, quasi 24 punti di media (col 40% da 3) con la maglia degli Ospreys di North Florida; da Colorado State Emmanuel Omogbo, ottime credenziali da rimbalzista da Michigan State Zack Irvin, classica ala tuttofare. Proprio quest'ultimo ha abbandonato la nave prima di salpare, e al momento non è ancora stato sostituito. Se arrivasse, ora o durante la stagione, un jolly alla Daye, le quotazioni di Pesaro potrebbero risalire. L'esperienza, americani così giovani, dovrà essere garantita da Pablo Bertone, in arrivo da Cordoba, mentre la pattuglia italiana è composta da Diego Monaldi, scampoli di partite la scorsa stagione a Sassari ma che potrebbe finalmente ritagliarsi il suo spazio, Andrea Ancellotti, lungo da quasi 7 rimbalzi di media a Treviso, e dal confermato Marco Ceron.

Partenze: Fields (Budivelnyk), Harrow (Rosa Radom), Nnoko (Pistons), Jasaitis (Lietkabelis), Gazzotti (Cremona), Thornton (Guangxi), Zavackas, Jones (Pinar Karsiyaka)

Conferme: Ceron

Arrivi: Omogbo (South Plains JC), Mika (BYU), Bertone (Instituto Cordoba), Moore (N.Florida), Monaldi (Sassari), Ancellotti (Treviso), Solazzi (Pistoia)

Manuel Omogbo, 1995, 203, C

Uscito da Colorado St., dove nell'ultima stagione ha chiuso con 13.6 ppg e 10.4 rpg e un high di 24 punti contro San Diego.

Marco Ceron, 1992, 195, SG

Vivaio Benetton Treviso, due anni a Venezia in Lega2, poi Recanati, Napoli, Castelletto Ticino. Nel 2014.15 è di nuovo a Venezia, ma in Serie A (2.3 ppg). Ultime 2 stagioni a Pesaro, chiuse entrambe con 5.6 ppg. Career high di 34 punti realizzati con la Nazionale U18 nel 2010.

Eric Mika, 1995, 209, C

Arriva dalla Brigham Young University, dove nella scorsa stagione ha realizzato 20.3 ppg con 9.2 rpg., con un massimo di 31 punti realizzati contro USF.

Dallas Moore, 1994, 185, PG

College a N.Florida, dove nella scorsa stagione realizza 23.9 ppg col 39.8% da 3, con un high di 39 contro Lipscomb e 10 partite su 34 con almeno 30 punti.

Pietro Bocconcelli, 1998, 189, G

Andrea Ancellotti, 1988, 212, F

Vivaio Reggio Emilia, con cui esordisce in Lega2 nel 2008-09, poi trafila nelle serie minori a Patti, Sant'Arcangelo, Chieti. Nelle ultime due stagioni è a Treviso in A2, con 7.6 e 7.2 ppg. Career high di 25 punti realizzati con Patti in A Dilettanti nel 2010.

Pablo Bertone, 1990, 193, SG

College a Florida Atlantic (18.9 ppg nell'ultimo anno), gioca una stagione nella LEB spagnola con Maiorca (10.4 ppg), poi torna in Argentina, dove negli ultimi due anni realizza 11.2 ppg col Lanus e 11.4 ppg col Cordoba. Career high di 29 punti, realizzati una volta al college e una in patria.

Diego Monaldi, 1993, 185, PG

Vivaio Mojntepaschi, con cui fa l'esordio in A nel 2010-11, gioca in Lega Due Silver a Bari, poi un biennio in A2 con Chieti (12.7 e 12.5 ppg), la scorsa stagione 11 gare con 1.4 ppg a Sassari. Career high di 30 punti realizzati il 3 aprile 2016 contro Legnano.

Nicolò Basile, 1995, 190, SG

Vivaio Fortitudo, due stagioni a Forlì in Lega2 e una in DNA, un biennio a Pesaro, l'anno scorso è a Verona, con 1.2 ppg. Career high di 10 punti realizzati in due occasioni.

Brandon Solazzi, 1997, 190, G

Vivaio Victoria Libertas, la scorsa stagione 24 spezzoni di gara a Pistoia, con 6 punti messi a segno in totale.

Coach: Spiro Leka