Guida Vavel Legabasket 2017/2018: New Basket Brindisi

E' durata solo un anno l'era Meo Sacchetti. Dopo aver conquistato il pass per le Final Eight di Coppa Italia, ma fallito l'accesso ai playoff, la società pugliese ha silurato l'attuale coach della Vanoli Cremona e della Nazionale, affidando la panchina a Sandro Dell'Agnello, uno dalla scorza dura avendo già affrontato in passato esperienze tormentate in quel di Livorno, Pesaro e per concludere, Caserta. Roster nuovo di zecca, salutate le stelline dello scorso anno, ovvero Durand Scott, Amath M'Baye e Robert Carter, si è deciso di cambiare pelle, affidandosi a tanti esordienti. Abbandonato anche il main sponsor Enel, la New Basket Brindisi si presenta al nastro di partenza con l'intento di divertirsi, raggiungere quanto prima la salvezza per poi cercare di togliersi più soddisfazioni possibili.

QUINTETTO - Tutto da scoprire, in quanto sono cambiati rispetto alla passata stagione ben 4/5 dello starting five. In cabina di regia, c'è molta curiosità nel vedere all'opera Anthony Barber, alla prima esperienza fuori dagli Stati Uniti. Uno scorer puro, è soprannominato 'The Cat' ed in molti lo paragonano ad Allen Iverson per il suo modo di giocare. Una scommessa, che Brindisi vuol vincere. Di fianco a lui, agirà Scott Suggs, guardia che predilige anch'egli la fase realizzativa rispetto alla difesa. Anche su di lui saranno puntati gli occhi, in quanto si parla un gran bene di questa shooting guard, soprattutto per chi lo ha visto giocare, da protagonista, in Spagna con la maglia del Manresa. nello spot di ala piccola, c'è Milenko Tepic, reduce da un'esperienza positiva in quel di Capo d'Orlando. Giocatore eclettico, può ricoprire più ruoli sul parquet, oltre a saper elevare il rendimento dei propri compagni. La coppia di 'lunghi' è di livello: in posizione di 'quattro' vedremo in campo Brian Randle, un'ala tecnica e d'esperienza capace di farsi rispettare su entrambi i lati del campo: in attacco ha un buon ventaglio di scelte nelle sue corde, mentre in difesa la sua stazza fisica abbinata ad una buona velocità di piedi gli consente di poter difendere al meglio contro atleti anche più strutturati di lui. Il pivot sarà Cady Lalanne, un lungo eclettico, capace di tirare con costanza ed ottimi profitti anche da oltre l'arco dei tre punti. Selezionato con la venticinquesima chiamata al Draft NBA del 2015 dai San Antonio Spurs con cui ha vinto anche una Summer League a Las Vegas vestendo i panni del protagonista, nel massimo campionato di basket statunitense non è riuscito a farsi strada, e dunque è emigrato in Cina e Portorico, prima di fare capolineo a Brindisi.

PANCHINA - Età media giovane, circa 25 anni, annovera qualche punto fermo, in primis Marco Giuri, soldatino fidato di Dell'Agnello che lo ha avuto con sè anche lo scorso anno nella tormentata stagione casertana. Confermato Marco Cardillo, nel ruolo di ala piccola, avrà il compito di far rifiatare Tepic oltre ad assicurare alla squadra pugliese quel furore agonistico su entrambi i lati del campo e trasmettere agli stranieri, nuovi, lo spirito del basket brindisino. Come nello starting five, anche per la panca la New Basket Brindisi ha scommesso su qualche elemento che potrebbe rivelarsi molto utile: Oleka Obinna, lungo atipico, atleta di enorme esplosività, uno che ama andare al ferro in ogni occasione, sarà il backup di Lalanne, mentre l'altra è il giovane sloveno Blaz Mesicek, un esterno mancino dotato di gran talento, infatti seppur sia classe 1997, è già finito nell'orbita degli osservatori NBA. Completeranno le rotazioni il bulgaro Giorgio Sirakov, playmaker che parte dietro a Barber e Giuri, e le ali Daniel Donzelli e Matteo Canavesi.

Partenze: Sgobba (Biella), M'Baye (Milano), Carter (Lietuvos Rytas), Agbelese (Pau Orthez), Joseph (Chalon) Spanghero (Tortona), Scott (Torino) Moore (Nanterre), Pacifico (Matera), Samuels (Real Betis)

Conferme: Cardillo, Donzelli, Mesicek

Arrivi: Barber (Greensboro Swarm), Oleka (State Coll. Florida), Suggs (Manresa), Tepic (Capo d'Orlando), Giuri (Caserta), Lalanne (Arecibo), Randle (Hapoel Jerusalem), Sirakov (Firenze)

Scott Suggs, 1989, 198, SF

College a Washington (12.2 ppg nell'ultimo anno), viene scelto con la 15esima chiamata al draft della D-League del 2013. Dopo una stagione a Erie Bay (18.5 ppg), vola in Francia allo Chalon (10.1 ppg), quindi il ritorno in D-League ai Raptors 905 (18 ppg col 41.9% da 3), e nella scorsa stagione Spagna (10.4 ppg con il 31.3% da 3 con il Manresa. Career high di 33 punti realizzati in D-League nel 2014 contro i LA D-Fenders, nel corso di una partita terminata 154-136.

Anthony Barber, 1994, 188, PG

Esce da North Carolina St. Con 23.ppg nell'ultimo anno. Dopo la pre-season con i 76ers, disputa la scorsa stagione in D-League prima con i Delaware 87ers (14.2 ppg, 3.9 apg), poi con i Greensboro Swarm (18.8 ppg, 5.5 apg). Career high di 38 punti, realizzati una volta al college e una in D-League

Milenko Tepic, 1987, 202, F

Dopo due stagioni con il Partizan Belgrado, nel 2009-10 firma un contratto da 800mila dollari con il Panathinaikos, dove gioca 15 gare in Eurolega (3.5 ppg) e 34 in campionato (5.8 ppg). Confermato l'anno successivo, mette a segno 2.8 ppg in Eurolega e 7.4 ppg in campionato. Gioca poi due stagioni al Siviglia, con cifre basse (4.7 e 3.9 ppg), quindi dopo un rapito passaggio al Lietuvos ritorna a Belgrado, dove resta una stagione e mezza. Nel 2015-16 è al PAOK (9.2 ppg), da novembre dello scorso anno gioca a Capo d'Orlando, dove chiude con 8.6 ppg e 5.5 rpg. Career high di 24 punti realizzato col Pana contro il Peristeri nel 2010.

Obinna Oleka, 1993, 201, F

Viene da due anni al college ad Arizona St., l'ultimo con 12.5 ppg e 10 rimbalzi a partita. Career high di 27 punti realizzati lo scorso marzo contro Stanford.

Blaz Mesicek, 1997, 197, SF

Cresciuto nell'Olimpia Lubiana, la scorsa stagione arriva a Brindisi a dicembre, segnando 4 ppg in 9 partite. Career high di 34 punti realizzato nella seconda lega slovena.

Marco Cardillo, 1985, 196, F

Dopo tanta gavetta nelle serie inferiori (gioca anche a Trento in B2 e a Brindisi in B1), arriva in serie A a Brindisi nel 2015-16. Scorsa stagione con 1.6 ppg e 2.5 rpg. Career high di 25 punti realizzati nel 2010, con un tabellino che recita 10/10 da 2 e 5/15 ai liberi.

Georgi Sirakov, 1992, 187, SG

Bomber a Tarando, in Serie B, nel 2014-15, quando realizza 19.8 ppg col 38.5% da 3, l'anno dopo non si ripete a Rimini (stessa categoria, solo 6.4 ppg). La scorsa stagione gioca prima a nel Valentinas Bottegone Pistoia (18.3 ppg), poi a Scandicci (13.7 ppg.). Career high di 29 punti realizzati la scorsa stagione con Pistoia.

Daniel Donzelli, 1996, 187, SF

Arriva a Brindisi la scors stagione dopo 4 anni a Casalpusterlengo: per lui 1.2 ppg e 1.7 rpg in 10 partite. Career high di 20 punti realizzati nel 2012 con la Nazionale U16 contro la Francia.

Marco Giuri, 1988, 194, PG

Tanta Lega 2 (Casale, Livorno, Jesi, Brindisi, Barcellona, Ferentino e Verona) prima di approdare finalmente in A1 con Caserta, dove realizza 6 ppg nel 2015-16 e 6.5 ppg col 36.6% da 3 nella scorsa stagione. Career high di 29 punti realizzati con la maglia di Potenza, nel 2010, in A Dilettanti.

Cady Lalanne, 1992, 208, C

College a Massachesetts (11.6 ppg e 9.5 rpg l'ultimo anno), summer league con San Antonio, poi 56 gare in D-League con gli Austin Spurs (12.4 ppg, 7.4 rpg). La scorsa stagione 14 gare in Cina e 17 nel campionato portoricano. Career high di 27 punti realizzati al college, in D-League e in Cina.

Brian Randle, 1995, 203, F

College a Illinois senza grandi numeri, gioca ben 4 stagioni nella seconda lega israeliana. Un rapido passaggio all'ALBA Berlino, con cui disputa 2 gare in Eurolega, poi ritorna in Israele, per giocare con il Maccabi Haifa nella massima serie. Nel 2014-15 viene ingaggiato dal Maccabi Tel Aviv (10.9 ppg in campionato, 12 in Eurolega); viene confermato anche la stagione seguente, giocando però in totale solo 25 gare. La scorsa stagione scende in campo solo 3 volte, con l'Hapoel Jerusalem, in Eurocup.

Matteo Canavesi, 1986, 204, C

Partecipa alla promozione di Montegranaro in Seria A, dove disputa una manciata di partie, poi gioca nelle serie inferiori, ottenendo come miglior risultato personale i 12.2 ppg realizzati con Latina in Nazionale A nel 2012-13. Career high di 26 punti proprio con Latina. Con 10/10 da 2.

Coach: Sandro Dell'Agnello