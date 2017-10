Segafredo Virtus Bologna - Betaland Capo D'Orlando in diretta, Legabasket Serie A LIVE (18.15)

Buonasera e benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con VAVEL Italia ed il grande basket tricolore! Io sono Stefano Fontana e vivrò insieme a voi una delle sfide più intriganti della seconda giornata di Legabasket Serie A: la Virtus Bologna, tornata nella massima serie dopo il purgatorio della A2 dello scorso anno, esordisce in casa, davanti al pubblico amico del PalaDozza, contro Capo d'Orlando, fresca di passaggio alla fase principale di Champions League ma anche della batosta interna contro Pistoia. Appuntamento per la palla a due alle 18.15.

Il momento delle due squadre

Come detto, la Segafredo Virtus Bologna hanno "esordito" di nuovo in Serie A in quel di Trento: un test subito molto duro che gli uomini di coach Ramagli non hanno totalmente fallito. 50% dal campo, 44% da tre, 34 rimbalzi e 19 assist di squadra: le statistiche raccontano una partita giocata con personalità dagli emiliani, trascinati dai 21 di Aradori e dai 15 di Gentile.

Alla fine, però, a spuntarla sono i vice-campioni in carica, grazie ai 36 punti combnati dei due americani Shields e Behanan, cruciali nonostante entrambi siano stati in campo meno di mezz'ora. 78-74 il punteggio finale che vale i primi 2 punti in classifica.

Alessandro Gentile. | Fonte: twitter - @BasketNetIt

Dal canto suo, Capo d'Orlando ha iniziato la stagione come meglio non poteva: la doppia sfida ai Russi del Saratov metteva in palio l'accesso alla Basketball Champions League. Sfida da non sottovalutare per caratura dell'avversario ma soprattutto per la lunghissima trasferta da attraversare.

Eppure, la banda di Di Carlo ha retto bene l'urto in trasferta, perdendo di un solo punto (70-69) per poi dilagare in Sicilia con un 92-59 che ha chiuso la qualificazione senza appello. Dopo tre giorni, però, l'Orlandina è dovuta tornare subito in campo, ancora al PalaFantozzi, per la prima di camponato: uno scivolone, dato lo sforzo mentale e fisico profuso ad inizio stagione, era prevedibile. Di fatti Pistoia, sulle spalle di McGee, è passata per 73-57, ipotecando la partita già dopo l'intervallo lungo, ed ora Edwards e compagni sono chiamati a reagire.

Gli allenamenti a porte chiuse della Betaland Capo D'Orlando | Fonte: twitter - @MessinaSportiva

I roster

I piani alti della Segafredo Virtus hanno costruito la squadra, dopo la promozione, ripartendo da coach Alessandro Ramagli e dalla sua capacità di tirare fuori il massimo, soprattutto difensivamente, dai suoi uomini. Confermato anche Micheal Umeh, splendido oltre i 17 di media nell'ultima stagione, così come Kenny Lawson, altro marcatore inarrestabile di buona duttilità. I due nuovi arrivati nel parco stranieri sono invece Oliver Lafayette, campione d'Italia con Milano nel 2015, e Marcus Slaughter, nome altisonante a livello europeo (due campionati spagnoli ed un Eurolega con la maglia del Real) reduce però da una stagione in chiaroscuro al Darussafaka.

A stuzzicare i tifosi di Basket City sono arrivati però anche due nomi di assoluto spessore del panorama italiano: uno è Alessandro Gentile, giocatore dal talento indiscusso che ha scelto Bologna per rimettersi in gioco dopo l'addio a Milano e le esperienze negative con Panathinaikos e Hapoel Gerusalemme. Gentile è un giocatore se vogliamo problematico e non semplice da gestire, ma se dovesse trovare la sua dimensione al PalaDozza potrebbe essere l'arma in più che serve alle V Nere. Con lui, un tiratore ed un leader di sicuro affidamento come Pietro Aradori, reduce dall'esperienza con l'Italia ad Eurobasket: sarà quasi sicuramente lui la prima scelta offensiva. Da segnalare anche le conferme di capitan Guido Rosselli e dell'ala Klaudio Ndoja, in un roster completato da prodotti del vivaio.

Alessandro Ramagli. | Fonte: twitter - @BasketNetIt

Dall'altra parte, Gennaro di Carlo si ritrova alla guida di un gruppo molto ben assortito: i nuovi arrivi Engin Atsur, in regia, e Damien Inglis, pronto a rimettersi in gioco dopo il periodo con Milwaukee, forniscono ai siciliani un carico di atletismo ed esperienza da non sottovalutare. Gli unici rimasti dal roster dello scorso anno, orfano delle canotte pesanti di Diener ed Archie, sono Ihring, Stojanovic e Delas.

Se il primo sarà utile in uscita dalla panchina, la promettentissima ala serba è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio che lo ha costretto a saltare l'ultima parte della scorsa stagione. Il pivot croato, invece, inizierà la stagione non solo da titolare, ma anche da capitano. A completare il quintetto, Justin Edwards, alla prima stagione europea, e Kulboka, arrivato in prestito dal Bamberg. Nel roster anche Alibegovic, Wojciechowski, Ikovlev e Strautins, arrivato da Reggio Emilia.

Gennaro Di Carlo in conferenza stampa prima della sfida al Saratov. | Fonte: twitter - @IoSportivoMag

I precedenti

Ultimi quattro incontri a cavallo tra il 2014 ed il 2016: due stagioni consecutive di convivenza in A, con esiti opposti: due vittorie consecutive per la Virtus nel 2014/15, salvo poi subire la vendetta di Capo D'Orlando nella nerissima stagione successiva.