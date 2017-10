Legabasket Serie A - Germani Basket Brescia, coach Diana deciso: "Siamo ambiziosi, vogliamo i playoff"

Andrea Diana, coach della Germani Basket Brescia

Una partenza a razzo quella della Leonessa Brescia. Nessuno se lo sarebbe aspettato, ed invece dopo due gare la compagine lombarda è in vetta alla graduatoria, in compagnia di altre quattro squadre (Milano, Venezia, Pistoia e Torino): 4 punti, frutto delle due vittorie maturate in quel di Pesaro, all'esordio, ed in casa alla seconda giornata contro contro l'insidiosa Avellino. Andrea Diana, coach della Germani Basket Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Basket Time', riportate poi anche da 'Il Giornale di Brescia'.

"Partire bene è sempre utilissimo, soprattutto per il morale della squadra, perchè ci dà la consapevolezza che stiamo lavorando positivamente" ha detto l'allenatore della Germani Basket Brescia. "Rispetto allo scorso anno siamo senz'altro più maturi, portandoci indietro un anno d'esperienza. Ho a disposizione un buon roster, un gruppo molto assortito che mi permette di poter variare in corso d'opera. Ho tante possibilità per poter provare a mettere in difficoltà i nostri avversari, ed in questo devo ringraziare la dirigenza bresciana che da anni sta portando avanti un lavoro incredibile. Qui c'è un progetto serio, si punta a crescere costantemente. Ci alleniamo bene, i ragazzi sono professionisti esemplari, anche i nuovi si sono integrati rapidamente. E' un gruppo dalle qualità umane infinite". La consapevolezza nei propri mezzi, e l'umiltà di chi vuol arrivare, faticando e sopportando enormi sacrifici. Questo è il mantra stagionale in casa Leonessa.

Per ciò che riguarda gli obiettivi stagionali, Diana mostra fiducia nei mezzi della sua squadra, e punta a raggiungere i playoff: "Siamo tutti ambiziosi, il nostro sogno è quello di raggiungere gli spareggi e regalare qualche gioia ai nostri tifosi. Rispetto a quanto di buono fatto lo scorso anno, vogliamo spingerci ancora più sù, perchè avere come obiettivo quello di migliorarsi anno dopo anno è fondamentale nello sport. Il cammino intrapreso è quello giusto, non dobbiamo mollare perchè siamo solo agli inizi ed il campionato è difficilissimo, presenta molte insidie, squadre materasso non ce ne sono e quindi si può andare in difficoltà contro chiunque se le partite non vengono affrontate in un certo modo".