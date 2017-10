Legabasket: risultati e tabellini della terza giornata

Milano torna indenna dalla trasferta siciliana, ma gli uomini di Pianigiani sono stati costretti a sudare. Con Goudelock impreciso, ci pensa Theodore a caricarsi la squadra sulle spalle, strozzando in gola il grido di vittoria di Capo d'Orlando, annichilita dal parziale finale di 12-2. Era in dubbio, poi Michael Bramos scende in campo e realizza la tripla decisiva per il successo di Venezia a Brindisi. Fa 3 su 3 anche la sorprendente Brescia, che batte anche Trento mettendo in luce un ispirato Hunt e un preciso Michele Vitali. Trento paga le pessime percentuali e un Gutierrez non ancora calato nei meccanismi di Buscaglia. Avellino, guidata dall'intelligenza di Fitipaldo e Leunen, batte in casa l'ambiziosa Torino, a cui non bastano Patterson e Poeta. La maggior profondità di Sassari consente alla Dinamo di superare Reggio Emilia, al terzo ko. Il solo Wright non basta per la Grissin Bon.

Trascinata dall'estro di Johnson-Odom, Cremona realizza 34 punti in un solo quarto contro Pistoia e trova la prima vittoria stagionale. Pistoia nella ripresa riapre la gara e raggiunge il pareggio, ma scivola nuovamente a -20 e, quando Bond prova una nuova risalita, ci pensa il solito Jonhson-Odom a chiuedere i conti. Alessandro Gentile veste i panni del leader nel successo di Bologna a Pesaro, agevolato dall'infortunio che toglie dalla gara il miglior giocatore della Vuelle, Dallas Moore.

Il turno sarà chiuso dal posticipo tra Varese e Cantù

Sidigas Avellino - Fiat Torini 72-63 (23-18, 15-19, 17-14, 17-12)

RICH 10 (4/5, 0/2, 2/2), SCRUBB 8 (2/3, 1/4, 1/2) 7 RIMBALZI, LEUNEN 13 (4/4, 1/4, 2/2), FITIPALDO 18 (5/7, 2/6, 2/2), NDIAYE 2 (1/2), 4 STOPPATE, FESENKO 4 (2/4, 0/2 AI LIBERI), WELLS 12 (3/6, 1/3, 3/4), 9 RIMBALZI, D'ERCOLE (0/2 DA 3), FILLOY 5 (1/1, 1/2), ZERINI (0/1 DA 3)

POETA 9 (3/6, 1/3), PETTERSON 15 (4/7, 2/5, 1/1), VUJACIC 5 (1/4, 1/4), GARNETT 4 (2/7), MBAKWE 8 (4/6), JONES 5 (1/2, 1/2), WASHINGTON 9 (1/4, 2/7), 10 RIMBALZI, MAZZOLA 3 (0/1, 1/5), IANNUZZI 5 (2/3, 1/2 AI LIBERI)

Happy Casa Brindisi - Umana Reyer Venezia 74-77 (22-16, 24-23, 19-22, 9-16)

Suggs 13 (3/8, 2/6, 1/2), Barber 15 (4/7, 1/2, 4/5), Tepic 14 (3/6, 2/5, 2/2), Oleka 2 (0/3), Mesicek 4 (1/3, 0/1, 2/2), Cardillo 3 (1/1), Giuri 8 (1/2, 2/5), Lalanne 13 (4/9, 1/3, 2/4), 18 rimbalzi, Randle 2 (1/2)

Haynes 13 (3/3, 1/4, 4/4), Peric 14 (5/10, 1/1, 1/2), Johnson 14 (0/4, 3/4, 5/6), Bramos 7 (2/2, 1/2), 7 rimbalzi, De Nicolao 8 (1/3, 2/4), Jenkins 5 (1/3, 1/4), Orelik 3 (1/2, 0/3, 1/2), Ress 3 (0/1 da 3, 3/4 ai liberi), Biligha 3 (0/2, 0/1, 3/4), Watt 7 (2/3, 1/1, 0/2)

VL Pesaro - Segafredo Virtus Bologna 75-81 (20-21, 17-24, 22-18, 16-18)

Omogbo 12 (4/7, 0/1, 4/4), 13 rimbalzi, Ceron 14 (1/3, 2/6, 6/8), Mika 14 (7/13, 0/1), 9 rimbalzi, Moore 4 (1/3, 2/2 ai liberi), Bocconcelli, Ancellotti 2 (2/2 ai liberi), Little 13 (2/6, 2/4, 3/3), Bertone 5 (1/2, 1/3) 6 perse, Monaldi 11 (3/3, 1/5, 2/2), Serpilli (0/1 da 3)

Gentile 27 (12/20, 0/3, 3/5), Umeh 7 (0/3, 2/5), Pajola 2 (1/1), Ndoja 8 (1/2, 1/2, 1/1), Rosselli 3 (1/1, 0/1, 1/1), Lafayette 12 (3/5, 2/4), Aradori 9 (2/6, 1/3, 2/2), Lawson 5 (5/6 i liberi), Slaughter 10 (5/7)

Banco di Sardegna Sassari - Grissin Bon Reggio Emilia 77-67 (14-19, 23-15, 28-17, 12-16)

Spissu 5 (1/2, 1/3), Bamforth 10 (1/4, 2/5, 2/2), Planicic 6 (1/8, 4/4 ai liberi), 8 rimbalzi, Devecchi 4 (2/2, 0/1), Randolph 7 (2/6, 1/2), Pierre 8 (2/3, 1/2, 1/3), Jones 15 (7/9, 1/3 ai liberi), 8 rimbalzi, Stipcevic 11 (2/4, 2/6, 1/1), Polonara 11 (2/8, 2/4, 1/4)

Mussini 4 (2/4), Wright 19 (9/13, 0/3, 1/2), Candi (0/3 da 3), Della Valle 11 (2/7, 0/1, 7/8), Raynolds 6 (3/5), Markoishvili 7 (2/5, 1/4), Nevels 8 (3/5, 0/1, 2/2), Sané 10 (5/5, 0/4), De Vico 2 (1/2, 0/2)

Betaland Capo d'Orlando - EA7 Emporio Armani Milano 62-68 (11-16, 20-17, 15-15, 16-20

Alibegovic 2 (0/2 da 3, 2/3 ai liberi), Ihring (0/2, 0/1), Atsur 12 (2/3, 2/5, 2/4), Inglis (0/2, 0/1), Kulboka 11 (2/3, 2/6, 1/1), Delas 11 (5/11, 0/1, 1/3), Edwards 14 (4/8, 2/5), Wojciechowski 7 (1/3, 0/2, 2/2), Ikovlev 5 (1/1, 1/4)

Goudelock 11 (4/8, 1/9), Micov 12 (3/5, 2/4), Fontecchio (0/1 da 3), Cinciarini (0/1, 0/1), Cusin 3 (1/3, 1/2 ai liberi), Abass, M'Baye 9 (3/3, 1/3), Theodore 15 (3/6, 1/2, 6/6), 6 assist, Jefferson (0/1, 0/1), Bertans 8 (1/6, 2/2), Gudaitis 10 (4/5, 2/2 ai liberi)

Vanoli Cremona - The Flexx Pistoia 92-77 (34-18, 16-22, 25-20, 20-17)

Johnson-Odom 34 (8/9, 3/6, 9/11), Martin 6 (3/5, 0/1), Gazzotti 4 (2/3, 0/1), T. Diener 4 (2/2, 0/1), Ricci 7 (2/2, 0/1, 2/3), 8 rimbalzi, Ruzzier 8 (3/6, 0/1, 2/2), Sims 6 (3/7), D. Diener 17 (5/7, 1/3, 4/4), Milbourne 6 (3/8, 0/1)

McGee 9 (3/7, 1/4), Kennedy 12 (4/6, 4/4 ai liberi), 10 rimbalzi, Barbon, Laquintana 4 (1/2, 2/2 ai liberi), Mian 7 (0/5, 2/4, 1/2), Gaspardo 10 (4/7, 0/1, 2/5), Onouha, Bond 23 (7/11, 2/3, 3/5), Magro 2 (1/1), Sanadze 7 (1/5, 1/3, 2/2), Moore 3 (0/1, 1/2), 6 assist



Milano, Venezia, Brescia 6; Avellino, Torino, Bologna, Pistoia, Sassari 4; Cantù, Pesaro, Trento, Cremona 2; Varese, Brindisi, Reggio Emilia, Capo d'Orlando 0



21/10/2017

20:45 Umana Reyer Venezia -Vanoli Cremona

22/10/2017

12:00 The Flexx Pistoia - Sidigas Avellino

22/10/2017

17:00 Grissin Bon Reggio Emilia - Betaland Capo d'Orlando

22/10/2017

17:00 Fiat Torino - VL Pesaro

22/10/2017

18:15 EA7 Emporio Armani Milano - Happy Casa Brindisi

22/10/2017

18:15 Red October Cantù - Dolomiti Energia Trentino

22/10/2017

20:45 Segafredo Virtus Bologna - Banco di Sardegna Sassari

23/10/2017

20:45 Germani Basket Brescia - Openjobmetis Varese