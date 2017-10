Legabasket: il centro austriaco Ben Ortner firma per Avellino

Ben Ortner è un nuovo giocatore di Avellino. Credits: twitter Legabasket

Ben Ortner è un nuovo giocatore della Sidigas Avellino. L'esperto centro austriaco, classe '83, è stato ingaggiato per permettere a Kirylo Fesenko di recuperare con tranquillità dai suoi acciacchi fisici e soprattutto a coach Sacripanti di avere un uomo in più nelle sue rotazioni. Un ingaggio che rappresenta l'ennesima prova della volontà di Avellino di non lasciare nulla di intentato per raggiungere traguardi importanti.

La carriera

Ortner è nato a Innsbruck il 16 marzo del 1983; in una nazione in cui gli sport invernali vanno della maggiore, capisce presto di non poter sfondare nello sci e vira sul basket. Dopo aver esordito nelle categoria minori del suo paese con il Pilots Tirol di Innsbruck, vola negli States per giocare al Metropolitan State di Denver, dove per due stagioni è compagno di un giocatore che nel 2005/06 vestì la canotta di Avellino, Patrick Mutombo. Uscito dal college, Ortner viene notato in una summer league giocata a Treviso e messo sotto contratto da Reggio Emilia, con cui disputa nel 2005/06 32 gare in Serie A (15-9 ppg e 7.1 rpg) e 13 in Uleb Cup (5.3 ppg e 3.7 rpg). A Reggio resta anche per le due stagioni successive (nel 2007-08 in Lega2), poi trascorre una stagione a Udine e 3 nella Cantù del post-Sacripanti. Con i brianzoli gioca anche in Eurolega nel 2011-12 (4 gare a meno di 1 punto di media), prima di trasferirsi a stagione in corso a Treviso. Nel 2012-13 lascia per la prima volta l'Italia, e si accasa in Germania al LTi Giessen 46ers, dove però gioca solo 4 gare prima di ricevere un'offerta da Siena. Con la Montepaschi resta per 2 stagioni, giocando complessivamente 26 gare in Eurolega e vincendo un campionato, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Nelle ultime 3 stagioni, Ortner ha giocato a Venezia: 7.1, 6 e 4.1 punti di media nelle 3 annate.

I numeri

Ortner vanta un career high di 27 punti (10/12 al tiro, 7/9 ai liberi) realizzati in maglia Snaidero un Cantù-Udine terminato 113-105 il 15 febbraio del 2009. In quella gara, giocava insieme al neo compagno Lorenzo D'Ercole e contro Jason Rich (oltre che ad altri 2 ex di Avellino, Sundiata Gaines e Herve Toure). 15 è invece il numero massimo di rimbalzi catturato in carriera, record registrato in una delle 4 gare giocate in Germania. In Totale, Ortner ha giocato 418 gare di regular season nel campionato italiano con un minutaggio medio che si aggira sui 18 minuti; ha realizzato oltre 7 punti di media con più di 4 rimbalzi a partita, e tirando col 55% da 2 e quasi il 65% ai liberi.

Curiosità

Ortner sarà il primo cestista austriaco a vestire la maglia di Avellino. Un suo connazionale, il calciatore Walter Schachner, è stato il centravanti di Avellino nelle ultime due annate dei lupi in Serie A, segnando 13 reti in 48 partite.