NBA Playoffs - Problema al ginocchio per Iguodala. Assente in gara 2?

NBA Playoff - Problema al ginocchio per Iguodala. Assente in gara 2?

Andre Iguodala, assente per gran parte di gara 1 tra Spurs e Warriors, potrebbe saltare anche il secondo atto della sfida tra le due migliori squadre della Western Conference. L'ex giocatore di Denver e Philadelphia ha un problema al ginocchio sinistro che verrà rivalutato soltanto oggi, prima dell'allenamento.

Per Mike Brown, Steve Kerr e tutto lo staff di Golden State potrebbe essere un problema piuttosto serio, sebbene l'assenza di un attaccante come Kawhi Leonard stia semplificando (e di tanto) il lavoro in difesa dei Warriors.

Stando comunque a quanto riporta ESPN, il 33enne verrà sottoposto ad una risonanza magnetica per capire la reale identità dell'infortunio. Sempre secondo il portale statunitense però, sono abbastanza elevate le probabilità di non vedere Iggy in campo in gara 2.