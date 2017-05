NBA - Charlotte ospiterà l'All Star Game del 2019

Charlotte avrà il suo All Star Game: nel 2019, la città degli Hornets ospiterà la tre giorni delle stelle nel weekend dal 15 al 17 febbraio.

“Siamo felici che la Lega abbia deciso di assegnare l’NBA All-Star a Charlotte”, ha scritto Michael Jordan nel comunicato ufficiale della squadra. “Vogliamo ringraziare il commisioner Silver per la sua leadership durante tutto il processo e per aver deciso di riportare l’All Star a Buzz City. L’All Star Weekend è un evento internazionale che avrà un incredibile impatto economico sulla nostra comunità, e che metterà in mostra la nostra città, la nostra franchigia e tutti i fan nel mondo degli Hornets. Non vediamo l’ora di ospitare l’NBA All Star 2019 e di dare il benvenuto a tutti gli ospiti dello Spectrum Center”.

Per Charlotte si tratta di un risultato molto importante dopo che si era vista privare dell’All Star Weekend di quest’anno a causa della HB2, una legge del North Carolina che discriminava omosessuali e afroamericani. In seguito a questa decisione, la NBA e soprattutto Silver hanno lavorato affinché la North Carolina cambiasse la legge cosa che è effettivamente successa in questo primo scorcio di anno.

“Siamo molto contenti della nuova legge, di come è stata modificata rispetto alla legge precedente”, ha detto Silver in un comunicato stampa. “Soprattutto, siamo contenti di poter finalmente lavorare con l’organizzazione degli Hornets. Tutte le venue, gli hotel, le strutture saranno messe a disposizione dell’evento e dei visitatori”.