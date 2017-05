NBA - Gallinari tra Denver Nuggets e Free Agency: quale futuro?

NBA - Gallinari, quale futuro?

Gli affetti, i Denver Nuggets, casa, da una parte. L'ambizione, la voglia di competere per qualcosa di prestigioso, di crescere ancora e misurarsi contro avversari di primissimo livello dall'altra. La lunga estate di Danilo Gallinari è appena iniziata e, il classe 1988 nativo di Sant'Angelo Lodigiano, si trova di fronte ad una delle scelte più difficili della sua carriera. Due stagioni e mezza nella Grande Mela, a New York, che gli hanno consentito di entrare - tutt'altro che in punta di piedi - nella NBA, prima della trade che lo ha portato in Colorado, a Denver, diventata casa sua oramai da sei stagioni. Sei lunghissime stagioni, fatte di gioie - poche - e di tanti periodi bui, cestisticamente e fisicamente parlando. Gli infortuni al ginocchio un brutto ricordo, al quale si lega però indissolubilmente l'amore e l'affetto che Denver gli ha dato, nel momento di maggiore bisogno.

Uno sguardo al futuro, con un bivio al cospetto: difficile lasciare la strada vecchia per la nuova, vero, anche se la necessità e l'ambizione di un'atleta potrebbe spingere Gallinari ad una scelta diametralmente opposta a quella che il cuore gli consiglierebbe. "Come ben sapete, per me è difficilissimo lasciare Denver. E' la mia città, la amo. Ho preso casa qui e credo che al termine della mia carriera, Denver sarà la mia città. E' davvero difficile lasciare questo posto, ma vedremo cosa accadrà" le sue parole, laconiche ma significative, che lasciavano presagire qualcosa di nuovo, un cambiamento. La ventata d'aria nuova, nell'estate nella quale il Gallo sarà chiamato a difendere la maglia della Nazionale Italiana ai prossimi Europei di Settembre, porta all'uscita del contratto con i suoi Denver Nuggets, scelta che sembra essere sempre più concreta e reale.

Questione di soldi, forse. Questione di ambizione, sicuramente.

Nonostante la crescita dei suoi Denver Nuggets in questa stagione, la voglia di misurarsi con una squadra capace di giocarsi assiduamente le posizioni per i playoff potrebbe spingere - e probabilmente spingerà come riportato da The Vertical - l'azzurro ad uscire dal contratto e cercare fortuna altrove. Tuttavia, non è affatto da escludere la possibilità di un immediato ritorno: nonostante l'uscita dal contratto che lo lega attualmente a Denver - dovrebbe guadagnare circa 16 milioni il prossimo anno qualora confermasse la sua presenza in maglia azzurra e gialla - i Nuggets sono pronti ad alzare l'offerta per il ventottenne italiano, proponendogli un contratto molto più oneroso. La sensazione resta però quella che l'ex ala dell'Olimpia Milano si guarderà attorno per vagliare le possibilità di trasferirsi in altri lidi, con Denver che potrebbe rappresentare soltanto una seconda scelta nel caso in cui nessuna pretendente degna di tal nome dovesse farsi avanti.

"Gallo è un pezzo di nucleo di questa squadra da tempo. Abbiamo un fantastico rapporto con lui, quindi saremo sinceri ed onesti con lui. Se dovesse uscire dal contratto, saremo comunque lì pronti per parlarne nuovamente con lui - ha sentenziato il general manager dei Nuggets Tim Connelly un mesetto fa - E' un ragazzo che davvero ama Denver, lo conosciamo bene così come lui conosce bene noi. Quando hai questo tipo di rapporto con i giocatori, l'approccio è molto più semplice per parlare del futuro. Ha fatto una grande stagione e vorremmo restasse con noi".

La voglia dei Nuggets, ovviamente, è quella di ripartire da Gallinari, ma quale sarà quella di Danilo?