Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers in diretta, LIVE Finals NBA gara 1

Ancora loro, per l'atto conclusivo della stagione. Golden State Warriors contro Cleveland Cavaliers, l'una contro l'altra, per il terzo anno consecutivo. Ormai l'attesa è finita, è tempo di allacciare le cinture e di prepararsi ai fuochi d'artificio che le due franchigie di certo sapranno offrirci. Sarà una Finals NBA da non perdere per nulla al mondo, per tanti motivi. Innanzitutto, perchè la terza replica è storica, in quanto mai, nella storia della lega, due squadre si erano giocate l'anello per tre anni di fila.

In più, ci saranno in campo ben 7 All Star, non accadeva dal 1984, dai tempi di Celtics-Lakers, con Larry Bird, Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar tutti insieme, in campo. In generale, a metter piede sul parquet saranno ben 11 i giocatori che hanno preso parte ad almeno un All-Star Game nel corso della carriera. Era dal 1983 (Lakers vs. 76ers) che le NBA Finals non vedevano in campo sette All-Star della stagione in corso. Davvero non male, le premesse ci sono tutte per poter assistere ad uno spettacolo con i fiocchi.

Entrambe le squadre, rispetto alla stagione scorsa, si sono rinforzate. Gli Warriors hanno aggiunto al già super competitivo roster, un campionissimo, Kevin Durant, che ha chiuso la stagione regolare con 25.1 punti di media, 8.3 rimbalzi e 4.8 assist a gara. L'aggiunta di KD, in un complesso che annoverava già gente del calibro di Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green, ha irrobustito ancor di più una Dub Nation di per sè già una schiacciasassi. Fatevi due calcoli. Anche i Cavs hanno aumentato il proprio potenziale. Seppur spinti dai soliti Big Three (James, Irving e Love), è stata potenziata la second unit con gli innesti dei vari Korver, Deron Williams e Derrick Williams.

Questa la nostra preview

Golden State e Cleveland hanno dominato fino ad ora in questi playoff. I primi vantano un percorso netto, immacolato, avendo 'sweeppato', nell'ordine, Portland, Utah e San Antonio. 12 vittorie su 12, mai accaduto prima. Ma i Cavs, che hanno perso appena un match su 13, non è che siano andati molto lontano dal pareggiare questo record. 4 a 0 ad Indiana, stessa sorte toccata a Toronto, e solo Boston è riuscita a strappare una gara alla corazzata, campione in carica.

Queste le dichiarazioni pre gara degli Warriors...

...e quelle dei Cavaliers

Era dagli anni 50, quando venivano giocate molto meno partite in post season, che le NBA Finals non vedevano la presenza di entrambi i team con non più di una sconfitta a testa fino alle Finali di Conference comprese. Attacchi stellari, difese rocciose. Cari amici, molto probabilmente ci troviamo di fronte alle migliori finali di sempre. L'attesa sta per terminare, lo spettacolo si avvicina. Buon divertimento ragazzi!