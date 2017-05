NBA - Dewayne Dedmon esce dal contratto con gli Spurs

Dopo un solo anno di militanza all'ombra dell'Alamo, Dewayne Dedmon ha deciso di uscire dal contratto con San Antonio, e sondare il mercato, divendendo difatti a tutti gli efffetti un unrestricted free agent. Secondo Shams Charania di The Vertical, Dedmon ha rinunciato ad un'opzioone da 3 milioni di dollari nella stagione 2017/2018, decidendo così di guardare altrove, a caccia di una possibilità per lui più vantaggiosa. Il pivot classe 1989 si era unito agli Spurs dopo aver militato per due stagioni con la maglia degli Orlando Magic, poi, Gregg Popovich, lo ha voluto alla sua corte, perchè stregato dalle sue qualità e soprattuto dallo spirito battagliero che ripone sul parquet.

Quest'anno è stato impiegato per circa 17' minuti a partita, il suo massimo in carriera. Rincalzo, almeno inizialmente di Pau Gasol, ha sfruttato le condizioni fisiche non ottimali del centro iberico per prendersila slot del 'cinque' titolare nello starting five dei neroargento, riuscendo a viaggiare su cifre dignitose, anche in termini di punti realizzati, lui che non è mai stato un fecondo scorer. 5.1 punti, 6.5 rimbalzi, tirando con il 62.2 per cento dal campo, davvero non male. Dedmon ha avuto effetti benevoli per la difesa di San Antonio. Con lui in campo, infatti, gli speroni hanno potuto vantare un defensive rating ottimo (97.5), che si è alzato di botto (102.7) quando non è stato presente 'on the floor'.

"E' un giocatore molto attivo, poi qui a San Antonio è maturato tantissimo, sia sotto l'aspetto caratteriale, ma anche in campo, infatti per tutto l'arco della stagione ha sempre saputo scegliere tra quali tiri prendersi oppure quando era meglio mettersi al servizio dei compagni. E' stato in grado di dimostrare quanto realmente vale." questo è quanto dichiarato da Danny Green, suo compagno di squadra, al San Antonio Express News. Divenuto free agent, ora valuterà il da farsi, e solo nelle prossime settimane scopriremo se la positiva stagione vissuta in Texas gli garantirà la firma su un contratto con un'altra franchigia NBA. Per noi, pochi dubbi, Dewayne Dedmon avrà solo l'imbarazzo della scelta nel selezionare la squadra che possa far parte del suo prossimo futuro.