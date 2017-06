Lonzo Ball ha in programma un workout con i 'suoi' Lakers

Lonzo Ball programma un workout con i 'suoi' Lakers

Non è un mistero che Lonzo Ball voglia giocare a Los Angeles, sponda Lakers, la squadra per la quale ha sempre fatto il tifo sin quando era un bambino ed ha mosso i primi passi su un campo da basket. Le volontà del prodotto di UCLA sono sempre state chiare. Non discostarsi dalla città angelina, e difendere i suoi amati colori gialloviola. Ciò confermato in ogni occasione, e con repentina puntualità, anche dal padre, il vulcanico LaVar. La giovane point guard si è accordata con la dirigenza dei Lakers per sostenere un workout, l'unico fino ad ora in programma per Ball.

Incontrerà quindi lo staff ed il front-office dei Lakers in un workout individuale, chiesto attraverso il suo agente Harrison Gaines, tutto ciò in previsione del 22 giugno, giorno in cui è in programma 'la resa dei conti', il Draft, al Barclaycs Center di Brooklyn. L'entourage di Lonzo potrebbe fissare da qui alla data appena citata un altro paio di allenamenti con altre franchigie NBA, ma al momento l'unica che potrebbe interessare minimamente Ball pare essere Philadelphia, la quale detiene la terza scelta assoluta. Da ricordare che poco più di una decina di giorni fa rifiutò un incontro con i Boston Celtics, titolari della 'pick one'. Ipotesi però abbastanza remote, che lasciano il tempo che trovano.

Indizi che fanno capire che il workout individuale con i Lakers, Lonzo lo sosterrà il 7 giugno, data però non ancora ufficilaizzata in quanto l'agente del giocatore sta limando gli ultimi dettagli dell'accordo. E' stata Yahoo!Sports a rendere pubblica la notizia, che riportiamo qui di seguito. Poche righe, ma un assunto che conferma ancora una volta la fermezza del giocatore: "Lonzo Ball, atleta 19enne, ha programmato un incontro con i Los Angeles Lakers, squadra della sua città natale, per partecipare ad una seduta individuale di lavoro in previsione del prossimo Draft. Ball non ha mai preso in considerazione di svolgere un workout insieme ad un altro candidato, e dunque suo rivale". Anche il The Vertical ha confermato la news girata sul web, quindi è sempre più probbaile che Ball avrà un primo approccio con la 'sua' franchigia tra non più di una settimana.