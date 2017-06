Google Plus

NBA Finals - Per gara 2 torna Kerr? - Source: Ezra Shaw/Getty Images North America

Dopo la bella vittoria ottenuta questa notte, arriva un’altra bella notizia per i Golden State Warriors: Steve Kerr potrebbe tornare sulla panchina della propria squadra in tempo per la seconda gara delle NBA Finals 2017.

A dare la notizia è ESPN tramite una fonte molto vicina alla franchigia che avrebbe parlato con Marc Stein, importante insider della NBA. Secondo la fonte, Kerr starebbe decisamente meglio, il che gli permetterebbe appunto di tornare sulla panchina dei Warriors.

Secondo sempre ESPN, le condizioni dell’ex giocatore di Spurs e Bulls sarebbero già migliorate ad inizio settimana tanto che, anche per gara 1, Kerr era dato come in dubbio, prima di lasciare poi il posto a coach Mike Brown.

Si vedrà tra oggi e domenica se Kerr potrà effettivamente sedere sulla propria panchina per il secondo atto delle finali.