NBA - New York Knicks sul mercato: l'obiettivo è una scelta di Portland

Phil Jackson, presidente dei New York Knicks - Fonte immagine: https://dailyknicks.com

L'estate è iniziata con largo, larghissimo anticipo per i Knicks che stanno cercando di rifondare la squadra per la prossima stagione. I nodi da sciogliere sono ancora tanti, il primo su tutti riguarda il futuro di Carmelo Anthony che è sempre più oscuro e lontano dalla Grande Mela. A margine di questa decisione però, c'è la voglia di ripartire da una squadra giovane e promettente, per cui è fondamentale giocarsi bene le carte al draft.

Per avere più chance di pescare un buon giocatore, i Knicks stanno discutendo con i Portland Trail Blazers per acquisire una loro scelta al primo turno. Ricordiamo che questi ultimi hanno la numero 15, la 20 e la 26 in questo draft, fra le quali potrebbe uscire una "steal". Ma cosa potrebbe mettere sul piatto New York per convincere Portland? I Knicks vorrebbero liberarsi di diversi giocatori, ma ancora non è chiaro quale sia stata l'offerta formulata ai Blazers.

Al contrario, un uomo a cui Stotts potrebbe facilmente rinunciare si chiama Maurice Harkless, titolare di un contratto molto pesante. E' probabile che Portland voglia fare un po' di pulizia dato che è una delle squadre con il salary più alto nella Lega, non certo proporzionale al talento effettivo del team.

Per adesso non sono molto chiare le intenzioni dei Blazers, come confermato dallo stesso Neil Olshey. Il GM ha dichiarato che la sua squadra potrebbe scambiare tutte le scelte per un giocatore con forte impatto da affiancare a Damian Lillard, ma allo stesso tempo potrebbe anche tenerle tutte e tre e far crescere i giovani con calma. La logica ci direbbe che almeno una scelta probabilmente verrà ceduta, vista la difficoltà di tenere tre rookie di un simile livello in squadra. Quando lo staff di Portland avrà fatto le sue considerazioni e avrà preso una decisione, allora probabilmente si siederanno ad un tavolo con i Knicks per discutere di questa trade, che ha buone possibilità di andare in porto.