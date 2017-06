NBA - Andre Iguodala pronto a rinnovare con i Golden State Warriors

Dopo aver dominato le Finals NBA, i Golden State Warriors stanno studiando come trattenere i propri pupilli. Infatti, dopo aver promesso a Stephen Curry un rinnovo quinquennale da 205 milioni di dollari, la franchigia della Bay Area è già in trattativa avanzata per rinnovare il contratto di uno dei protagonisti di gara 5 delle scorse finali, Andre Iguodala.

Come riportano le emittenti locali, l'unico nodo da sciogliere nel nuovo contratto di Iggy, riguarda il numero di anni garantiti in squadra, mentre già sono certe le cifre del prossimo accordo, dagli otto ai dodici milioni di dollari. Dopo aver archiviato le "questioni" Stephen Curry ed Andre Iguodala, la prossima mossa dei Golden State Warriors, molto probabilmente, sarà provare a trattenere anche Shaun Livingston, anch'egli unrestricted free agents. Così, dopo queste ri-firme, si dovrà sperare solo in Kevin Durant, che ha una player option per la prossima stagione, per offrire a coach Steve Kerr lo stesso organico che è riuscito a vincere le Finali NBA.

Uno dei proprietari dei Warriors, Joe Lacob, si è dichiarato propenso a far di tutto per avere ancora Steph Curry nel suo roster, consapevole che Kevin Durant sia più che disposto a rimanere in maglia giallo-blu anche la prossima stagione, dopo aver vinto il tanto agoniato anello di campione della NBA.

Quindi, rifirmare Iguodala, alle cifre su riportate, sarebbe un affare per Golden State, che potrebbe usufruire di maggior flessibilità finanziaria per mantenere anche Durant e Curry. Inoltre, Andre Iguodala, per la terza stagione consecutiva, si è dimostrato un'arma fondamentale per Steve Kerr, mettendo su una stagione 2016-17 da 7.6 punti, tirando con il 52.8% dal campo, 3.4 assist, 4.0 rimbalzi, 1.0 palle rubate in 26.3 minuti di media a partita, riuscendo a mantenere quasi le stesse identiche statistiche anche nelle sedici partite di playoffs.