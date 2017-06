NBA Draft - Alla scoperta del secondo round

NBA Draft- secondo round

Il draft è una lotteria in tutti i sensi. Non solo per il fatto che la progressione e l’acquisizione delle scelte viene decisa con una draft lottey, ma anche perché si tratta di una vera e propria scommessa che in quasi tutti i casi non ha la men che minima garanzia di rivelarsi fruttuosa per la franchigia di riferimento. Questa componente di casualità ha permesso in molteplici casi che giocatori scelti al secondo turno, quindi dalla trentesima scelta in poi si rivelassero delle pedine fondamentali per squadre da titolo o addirittura stelle di calibro mondiale che, in alcuni casi, hanno scritto pagine e pagine di libri di storia della pallacanestro americana. Tra le migliori scelte del secondo round spiccano i nomi di Manu Ginobili, scelto alla n. 59 nel 1999 dagli Spurs, Toni Kukoc, chiamata numero 29 dei Bulls nell'1990, Gilbert Arenas, trentesima pick nel 2001, fino ad arrivare ad Isaiah Thomas, chiamata numero 59 nel 2011. Di certo, ce ne sarebbero molti altri che all’inizio della propria carriera sono stati snobbati da parte delle squadre Nba, ma che si sono rivelati giocatori migliori di molti altri scelti nelle prime posizioni al Draft.

Proprio per questo motivo, senza indugiare oltre, passiamo all’elenco dei giocatori che sono entrati ufficialmente nel mondo Nba la scorsa notte tramite l’NBA Draft second round:

Frank Jackson

#31: Frank Jackson, point guard da Duke, scelto dai New Orleans Pelicans dai Brooklin Nets, via Hawks e Hornets

#32: Davon Reed, guardia tiratrice da Miami, scelto dai Phoenix Suns

#33: Wesley Iwundu, ala piccola scelta dagli Orlando Magic, proveniente da Kansas State, acquisito dai Lakers

#34: Frank Mason III, point guard da Kansas, giocherà per I Sacramento Kings, ottenuto da Philadelphia, via New Orleans

#35: Ivan Rabb, ala grande da University of California, giocherà per i Memphis Grizzlies, ceduto dai Magic

#36: Jonah Bolden, Ala grande australiana, proveniente dalla Stella Rossa di Belgrado(college UCLA), giocherà per i 76ers, ceduto da New York, via Jazz e Raptors

#37: Semi Ojeleye, ala piccola da SMU, ai Boston Celtics, dai Timberwolves via Suns

#38: Jordan Bell, centro da Oregon, giocherà per i campioni in carica i Golden State Warriors, scelta ceduta da Sacramento via Cleveland e Chicago

#39: Jawun Evans, point guard da Oklahoma State University, giocherà per i Clippers, ottenuto da Dallas via Phila

#40: Dwyane Bacon, ala piccola da Florida State, giocherà a Charlotte, ceduto dai Pelicans

#41: Tyler Dorsey, Shooting guard da Oregon, giocherà per i Hawks, ceduto dai Hornets

#42: Thomas Bryant, centro da Indiana, giocherà per i Lakers, scelta ottenuta dai Pistons via Jazz

Jordan Bell

#43: Isaiah Hartenstein, ala versatile lituana proveniente dallo Zalgiris, scelto da Houston, ceduto da Denver

#44: Damyean Dotson, ala piccola da Houston, giocherà per i New York Knicks, ceduto da Chicaco

#45: Dillon Brooks, ala piccola da Oregon, si accaserà a Houston

#46: Sterling Brown, guardia tiratrice da SMU, giocherà per i Milwakee Bucks, scelta ottenuta da Miami via Phila

#47: Ike Anigbogu, centro da UCLA, scelto dagli Indiana Pacers

#48: Sindarius Thornwell, shooting guard da South Carolina, giocherà a Los Angeles, sponda Clippers, ceduto dai Bucks

#49: Vlatko Cancar, ala piccola slovena proveniente dal Mega Leks, squadra del campionato serbo, scelto da Denver

#50: Mathias Lessort, ala grande francese proveniente dal Nanterre 92, giocherà per i Philadelphia 76ers

#51: Monte Morris, Point guard da Iowa State, giocherà a Denver, ceduto da Oklahoma City

Isaiah Hartenstein

#52: Edmon Sumner: Point guard da Xavier, scelto dai Pacers, ceduto da Washington

#53: Kadeem Allen: guardia tiratrice da Arizona, scelto dai Celtics, ottenuto dai Cavs

#54: Alec Peters, ala grande da Valparaiso, giocherà a Phoenix

#55: Nigel Wiliams-Goss, point guard da Gonzaga, scelto dagli Utah Jazz

#56: Jabari Bird, guardia tiratrice da University of California, giocherà per i Boston Celtics, ceduto dai Los Angeles Clippers

#57: Aleksandar Vesenkov, Ala grande bulgara proveniente dal Barcellona, scelto dai Brooklyn Nets, ceduto dai Celtics

#58: Ognjen Jamaraz, playmaker serbo del Mega Leks, giocherà a New York, ceduto dai Rpckets

#59: Jaron Blossomgame, ala piccola da Clemson, scelto dai San Antonio Spurs

#60: Alpha Kaba, ala grande francese anche lui dal Mega Leks, giocherà per gli Atlanta Hawks, ceduto da Golden Sgtate, via Utah