NBA, R.C. Buford parla della situazione dei suoi San Antonio Spurs

fonte immagine espn.com

Dopo una stagione sicuramente positiva, ma che ha mostrato evidenti problemi di profondità di roster, oltre che la necessità di ringiovanire e rafforzare una squadra (soprattutto nel reparto guardie) che ancora sembra essere lontana dai livelli per competere seriamente con i Golden State Warriors, i San Antonio Spurs si sono subito mostrati piuttosto attivi in questa estate NBA. Dopo l’uscita dal contratto di Pau Gasol con conseguente rifirma a cifre inferiori, per ottenere prezioso spazio salariale, gli Spurs si sono affacciati all’NBA draft 2017 con a disposizione la scelta numero 29 e 59, utilizzate per scegliere rispettivamente i giovani Derrick White e Jaron Blossomgame, considerati entrambi importanti pedine per il progressivo ricambio generazionale che inevitabilmente dovrà avvenire anche in quel della città dell’Alamo.

Con il grave infortunio contratto da Tony Parker durante i Playoff e i già citati problemi di profondità del roster mostrati soprattutto in post season, l’estate per i San Antonio Spurs si presenta come un importante punto di svolta per tornare definitivamente a competere credibilmente per il titolo, insidiando lo strapotere dei Golden State Warriors ad ovest.

A voci di acquisizioni importanti si sono aggiunte indiscrezioni che vedrebbero gli Spurs intenzionati ad ascoltare proposte di trade per l’ala grande titolare LaMarcus Aldridge, che secondo le fonti vorrebbe interrompere il suo rapporto con gli speroni già da questa estate. Altri pezzi fondamentali del roster dei nero argento paiono essere sul tavolo delle trattative, primo fra tutti Danny Green, uno degli autori principali del titolo conquistato nel 2014 e negli ultimi giorni fonte di interesse per i Cleveland Cavaliers.

fonte: espn.com

Riguardo a tutti questi aspetti dell’estate degli Spurs è intervenuto il loro general manager R.C. Buford ai microfoni di ESPN: “Il draft è sempre una scommessa, ma questo è stato un draft particolarmente ricco di talento”. Poi approfondisce su Aldridge: “Ci sono sempre molte voci che corrono. Non puoi mai sapere ciò che è vero e dove il corso degli eventi ti porterà. L’unica cosa che posso dire è che abbiamo una squadra che ha vinto 128 partite(dall’arrivo di Aldridge) ed è arrivata in finale di conference. Siamo contenti del gruppo che abbiamo. Se possiamo migliorarlo, lo faremo al massimo delle nostre possibilità. Ma è più di un discorso di giocatori. Riguarda anche l’adattamento al nostro gruppo, e i nostri obiettivi per questa squadra è sempre competere per il titolo e LaMarcus ci aiuta molto in questo. Quindi questa è la nostra posizione nei confronti di LaMarcus”.

Importanti sono le acquisizioni dal draft per la squadra di coach Popovich: White è un giocatore con una buona versatilità, stazza e senso del gioco, è un attaccante polivalente in grado di aggredire il ferro o punire le difese sia dalla lunga distanza che da midrange. Dotato di buon atletismo, il giovane prodotto di Colorado è noto anhe per la sua lucidità in momenti chiave della partita e per la sua personalità. 18.8 punti, 4.4 assist e 1.2 palle recuperate sono le medie a partita del nuovo giocatore degli Spurs nel suo unico anno di militanza in NCAA. Anche Blossomgame secondo gli scout possiede quella versatilità offensiva e difensiva tanto apprezzata da Gregg Popovich, che potrebbe rivelarsi molto utile, nonostante la scelta(numero 58) faccia pensare ad un giocatore di basso profilo.

fonte: sky sport

La maggior parte delle mosse interne che il front office nero argento al momento sono volte a guadagnare flessibilità salariale per potersi approcciare alla free agency in modo più appetibile per i grandi nomi in scadenza di contratto( si è parlato molto di Chris Paul e non solo), ma ci sono ancora alcune situazioni del roster che necessitano chiarimenti. Il restricted free agent Jonathon Simmons, che nonostante alcune offerte è particolarmente incline ad ascoltare le controproposte degli speroni, la situazione di Patty Mills free agent in questa estate e Manu Ginobili, il quale, secondo fonti di ESPN, pare intenzionato a firmare un altro anno con i texani e quindi a rimandare il ritiro.