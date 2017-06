NBA, i top free agents dell'estate 2017

Chris Paul, Kevin Durant e Stephen Curry. Fonte: Ben Margot/Associated Press

Archiviato anche il Draft, per le trenta franchigie che compongono l'NBA è giunto il momento di fare i conti con la free agency, che scatterà ufficialmente a partire dal prossimo primo luglio. Tanti i giocatori in scadenza di contratto, o che possono comunque esercitare un player option per sondare il mercato e condizionare - con un gigantesco effetto domino - i movimenti di un'intera lega. Andiamo a vedere quali sono i free agents più interessanti di questa sessione estiva 2017:

- Chris Paul (32 anni, Point Guard, Los Angeles Clippers). E' il giocatore con maggior appeal tra gli "svincolati" NBA. Unrestricted, nell'ultima stagione ha guadagnato oltre 21 milioni di dollari ai Clippers. Su di lui San Antonio Spurs e Houston Rockets, ma non è affatto escluso che possa firmare nuovamente con Lob City.

Chris Paul. Fonte: Andrew D. Bernstein/Getty Images

- Stephen Curry (29 anni, Point Guard, Golden State Warriors). Due volte MVP con la maglia dei campioni in carica dei Golden State Warriors, Steph è atteso a un rinnovo al massimo salariale con i Dubs, dopo diverse stagioni in cui è stato pagato 11 milioni di dollari all'anno.

Steph Curry. Fonte: Hannah Foslien/Getty Images

- Blake Griffin (28 anni, Power Forward, Los Angeles Clippers). Ha appena esercitato l'early termination option, divenendo così un free agent a tutti gli effetti. Altra colonna portante dei Clips, nell'ultima stagione ha guadagnato poco meno di 19 milioni di dollari. Su di lui Boston Celtics, Miami Heat, Houston Rockets e, ovviamente, gli stessi Clippers.

Blake Griffin. Fonte: Kevork Djansezian/Getty Images

- Kevin Durant (28 anni, Small Forward, Golden State Warriors). Già declinata la player option da oltre 27 milioni di dollari prevista in suo favore. MVP delle ultime Finals, firmerà un nuovo contratto con i Warriors, per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 23 milioni.

Kevin Durant. Fonte: Thearon W. Henderson/Getty Images

- Paul Millsap (32 anni, Power Forward, Atlanta Hawks). Come Durant, ha appena declinato una player option da 21 milioni di dollari con gli Hawks (nell'ultima stagione ne ha guadagnati venti). Obiettivo, sondare il mercato alla ricerca di una contender che possa offrirgli quantomeno lo stesso stipendio.

Paul Millsap. Fonte: Brian Babineau/Getty Images

- Derrick Rose (28 anni, Point Guard, New York Knicks). Il suo contratto, firmato nel 2012 con i Chicago Bulls (16 milioni di dollari a salire fino ai 21), è in scadenza da unrestricted fa. Difficile che i Knicks di Phil Jackson glielo rinnovino (quasi impossibile a quelle cifre): ecco perchè Rose potrebbe cambiare aria. Su di lui anche i San Antonio Spurs, alla ricerca di una point guard dopo l'infortunio di Tony Parker.

Derrick Rose. Fonte: Nathaniel S. Butler/Getty Images

- Pau Gasol (36 anni, Power Forward, San Antonio Spurs). Anche il catalano ha appena declinato la player option prevista in suo favore, dell'ammontare di 16 milioni di dollari. Indiscrezioni NBA vorrebbero Pau pronto a rifirmare con gli Spurs a condizioni più vantaggiose con la franchigia texana, ma il suo futuro è tutto da scrivere.

Pau Gasol. Fonte:Ronald Cortes/Getty Images

- Gordon Hayward (27 anni, Small Forward, Utah Jazz). Tra i top free agents dell'estate, Hayward è tra i pochi a non aver ancora dichiarato cosa intende fare. Ha a disposizione una player option da oltre 16 milioni di dollari per rimanere a Salt Lake City, ma anche offerte da capogiro da Miami Heat e Boston Celtics.

Gordon Hayward. Fonte:Rocky Widner/Getty Images

- Kyle Lowry (31 anni, Point Guard, Toronto Raptors). L'ex giocatore di Houston ha fatto sapere ai Raptors di considerare conclusa la sua avventura in Canada, non esercitando una player option da 12 milioni di dollari. Sembrava un possibile obiettivo dei Philadelphia 76ers, ma la scelta di Markelle Fultz ha modificato gli obiettivi di Phila.

Kyle Lowry. Fonte: Gregory Shamus/Getty Images

- Danilo Gallinari (28 anni, Small Forward, Denver Nuggets). Il Gallo esplorerà la free agency, avendo lasciato sul tavolo i 16 milioni della player option che lo avrebbero legato ancora per un anno ai Denver Nuggets. Bivio per il giocatore azzurro: accettare un maxi-contratto in franchigie senza chance di titolo o approdare in una contender (Boston Celtics?) rinunciando a diversi milioni.

Danilo Gallinari. Fonte: Garrett Elwood/Getty Images

- Andre Iguodala (33 anni, Small Forward, Golden State Warriors). E' lui il primo giocatore da trattenere per il general manager Bob Myers e i Golden State Warriors. Unrestricted free agent, nell'ultima stagione ha guadagnato oltre 11 milioni di dollari.