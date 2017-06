NBA, gli "altri" free agents dell'estate 2017

Google Plus

Dopo aver dato uno sguardo ai free agents più ambiti della offseason NBA 2017, è il momento di occuparsi degli altri "svincolati" che animeranno la sessione estiva. Non giocatori in grado di decidere da soli le sorti di una franchigia, ma elementi funzionali al successo di una piuttosto che di un'altra squadra. Eccone alcuni:

- Otto Porter (24 anni, Small Forward, Washington Wizards). Reduce da una grande stagione, al tiro ma non solo, Porter, che lo scorso anno ha guadagnato poco meno di sei milioni di dollari, è restricted free agent. Washington non ha intenzione di lasciarselo scappare, ma dovrà pareggiare eventuali offerte provenienti da altre franchigie.

Otto Porter. Fonte: Danny Moloshok/Associated Press

- Jrue Holiday (27 anni, Point Guard, New Orleans Pelicans). Unrestricted free agent, nell'ultima stagione a New Orleans ha guadagnato oltre 11 milioni di dollari. A caccia di un contratto top, è da tempo nel mirino dei New York Knicks, bisognosi di un playmaker di buon livello da affiancare al rookie Frank Ntilikina.

Jrue Holiday. Fonte: Jonathan Bachman/Getty Images

- Serge Ibaka (27 anni, Power Forward, Toronto Raptors). Dopo l'esperienza agli Oklahoma City Thunder, AirCongo ha vissuto una stagione travagliata, prima agli Orlando Magic, poi ai Toronto Raptors. Ora è unrestricted free agent, dopo aver guadagnato 12 milioni di dollari nell'ultimo anno.

Serge Ibaka. Fonte: Tom Szczerbowski/Getty Images

- George Hill (31 anni, Point Guard, Utah Jazz). Point guard bidimensionale, Hill si ritrova in scadenza dopo un solo anno a Salt Lake City. Il suo futuro potrebbe essere legato a doppio filo a quello del compagno di squadra Gordon Hayward, in quanto l'ex giocatore di Spurs e Pacers ha già dichiarato di non voler rinnovare in caso di addio dell'All-Star da Butler. Nel 2016-2017 ha guadagnato otto milioni.

George Hill. Fonte: Hannah Foslien/Getty Images

- Jeff Teague (29 anni, Point Guard, Indiana Pacers). Situazione simile a quella di Hill per Teague, in scadenza a Indianapolis (ultimo anno di contratto a 8 milioni) e ambito sul mercato da tutte quelle franchigie in cerca di una solida point guard.

Jeff Teague. Fonte: Michael Hickey/Getty Images

- Kentavious Caldwell-Pope (24 anni, Shooting Guard, Detroit Pistons). Buon tiratore, Caldwell-Pope è restricted free agent con i Detroit Pistons, che dovranno fronteggiare offerte per la loro giovane guardia, nell'ultimo anno a libro paga per meno quattro milioni di dollari.

Kentavious Caldwell-Pope. Fonte: Brian Sevald/Getty Images

- James Johnson (30 anni, Small Forward, Miami Heat). Protagonista della grande seconda parte di stagione dei Miami Heat di Erik Spoelstra, Johnson potrebbe non rimanere a South Beach. Unrestricted free agent, lo scorso anno ha guadagnato quattro milioni di dollari.

James Johnson. Fonte: Tom Szczerbowski/Getty Images

- Joe Ingles (29 anni, Small Forward, Utah Jazz). L'australiano è un altro giocatore in scadenza dei Jazz. Restricted, a differenza dei suoi compagni di squadra, nell'ultima stagione ha guadagnato poco più di due milioni di dollari.

Joe Ingles. Fonte:Brian Sevald/Getty Images

- J.J. Redick (32 anni, Shooting Guard, Los Angeles Clippers). Il futuro di uno dei migliori tiratori della lega sembra lontano da Los Angeles sponda Lob City. Impegnati a trattenere Paul e Griffin, i Clips non sembrano intenzionati a puntare oltre su Redick, unrestricted che nell'ultima stagione ha guadagnato oltre 7 milioni di dollari.

J.J. Redick. Fonte: Victor Decolongon/Getty Images

- Nerlens Noel (22 anni, Center, Dallas Mavericks). Arrivato ai Mavs nel corso del "mercato" invernale, Noel, centro con un passato zeppo di infortuni, è restricted free agent (4.3 milioni d'ingaggio). Mavs che non si sono ancora espressi sulla volontà di trattenere il giocatore.

Nerlens Noel. Fonte: Jonathan Bachman/Getty Images

- Andre Roberson (25 anni, Small Forward, Oklahoma City Thunder). Gran difensore, attaccante limitato soprattutto per quanto riguarda il tiro in sospensione, Roberson è restricted free agent. Sotto contratto per poco più di due milioni di dollari, potrebbe lasciare OKC.

Andre Roberson. Fonte: Rocky Widner/Getty Images

- Kelly Olynyk (25 anni, Power Forward, Boston Celtics). Uomo del secondo quintetto di Brad Stevens, il canadese si è guadagnato le luci della ribalta giocando una fantastica gara-7 di semifinale playoff contro i Washington Wizards. Ora è restricted free agent, tre milioni all'anno il suo ingaggio attuale.

Kelly Olynyk. Fonte: Brian Babineau/Getty Images

- Tim Hardaway (25 anni, Shooting Guard, Atlanta Hawks). Esploso in questa stagione ad Atlanta, l'ex giocatore dei Knicks è restricted free agent, attualmente con un contratto da 2.2 milioni all'anno.

Tim Hardaway. Fonte: Jesse D. Garrabrant/Getty Images

- Nikola Mirotic (26 anni, Power Forward, Chicago Bulls). Stretch forward, Mirotic ha mostrato solo lampi del suo talento a Chicago. Restricted free agent, 5.7 milioni d'ingaggio lo scorso anno, potrebbe essere sacrificato dai Bulls, che pure non hanno problemi di spazio salariale, dopo la pesca al Draft del finlandese Lauri Markkanen.

Nikola Mirotic. Fonte: Gary Dineen/Getty Images

- Dion Waiters (25 anni, Shooting Guard, Miami Heat). Tornato a brillare ai Miami Heat, l'ex giocatore di Cavs e Thunder ha già declinato una player option di tre milioni di dollari. Sonderà il mercato, dopo una stagione più che positiva.

Dion Waiters. Fonte: Issac Baldizon/Getty Images

- Patty Mills (28 anni, Point Guard, San Antonio Spurs). L'aborigeno australiano è un tassello fondamentale del roster degli Spurs. A contratto per 3.2 milioni di dollari, è atteso a un rinnovo a cifre più importanti.

Patty Mills. Fonte: Ronald Cortes/Getty Images

- Shaun Livingston (31 anni, Point Guard, Golden State Warriors). Elemento importantissimo della rotazione di Steve Kerr, il veterano Livingston è un altro giocatore che Bob Myers e il resto dei Golden State Warriors vorrebbero trattenere. Unrestricted, nell'ultima stagione ha guadagnato 5.7 milioni di dollari.

Shaun Livingston. Fonte: Jim McIsaac/Getty Images

- Kyle Korver (36 anni, Shooting Guard, Cleveland Cavaliers). Aggiunto al roster dei Cavs per ampliare la batteria dei tiratori a disposizione di LeBron James, Korver si ritrova ora unrestricted free agent, dopo aver guadagnato 5.2 milioni nell'ultima annata.

Kyle Korver. Fonte: Jason Miller/Getty Images

- Greg Monroe (26 anni, Center, Milwaukee Bucks). Il prodotto da Georgetown, ex Detroit Pistons, ha esercitato la player option da 17 milioni di dollari prevista in suo favore, decidendo così di rimanere un altro anno a Milwaukee.

Greg Monroe. Fonte: Ron Hoskins/Getty Images

- Manu Ginobili (39 anni, Shooting Guard, San Antonio Spurs). Per l'argentino da Bahia Blanca (14 milioni lo scorso anno), unrestricted, la decisione da prendere è quella se rinnovare con i neroargento o ritirarsi. Nessuna risposta ufficiale è trapelata sinora da San Antonio.

Manu Ginobili. Fonte: Hannah Foslien/Getty Images

- Rudy Gay (30 anni, Small Forward, Sacramento Kings). Reduce da un grave infortunio al tendine d'Achille, Gay ha declinato la player option da 14 milioni prevista in suo favore dai Sacramento Kings. Sonderà il mercato, nella speranza di ottenere una cifra simile da un'altra franchigia.

Rudy Gay. Fonte. Kyle Terada-USA TODAY Sports

Altri giocatori in scadenza, restricted e unrestricted, sono: Jeff Green (30 anni, Small Forward, Orlando Magic), Arron Afflalo (31 anni, Sacramento Kings, Shooting Guard), Tyreke Evans (27 anni, Point Guard, Sacramento Kings), Amir Johnson (30 anni, Power Forward, Boston Celtics), Zach Randolph (35 anni, Power Forward, Memphis Grizzlies), Taj Gibson (32 anni, Power Forward, Oklahoma City Thunder), Ersan Ilyasova (30 anni, Small Forward, Atlanta Hawks), Aron Baynes (30 anni, Center, Detroit Pistons), Patrick Patterson (28 anni, Power Forward, Toronto Raptors), P.J. Tucker (32 anni, Small Forward, Toronto Raptors), Nick Young (32 anni, Shooting Guard, Los Angeles Lakers), Darren Collison (29 anni, Point Guard, Sacramento Kings), Tony Allen (35 anni, Shooting Guard, Memphis Grizzlies), Jonas Jerebko (30 anni, Power Forward, Boston Celtics), C.J. Miles (30 anni, Shooting Guard, Indiana Pacers), Vince Carter (40 anni, Small Forward, Memphis Grizzlies), Alex Len (24 anni, Center, Phoenix Suns), Bojan Bogdanovic (28 anni, Small Forward, Washington Wizards), Dewayne Dedmon (27 anni, Center, San Antonio Spurs), Nenè (34 anni, Power Forward, Houston Rockets), Zaza Pachulia (33 anni, Center, Golden State Warriors), Michael Carter-Williams (25 anni, Point Guard, Chicago Bulls), Mason Plumlee (27 anni, Center, Denver Nuggets), David Lee (34 anni, Power Forward, San Antonio Spurs), Jonathon Simmons (27 anni, Small Forward, San Antonio Spurs), Deron Williams (32 anni, Point Guard, Cleveland Cavaliers), Ian Clark (26 anni, Shooting Guard, Golden State Warriors), JaVale McGee (29 anni, Center, Golden State Warriors), David West (36 anni, Power Forward, Golden State Warriors).