NBA - Annunciati i due quintetti difensivi

Fonte Immagine: NBA.com

La NBA ha annunciato i due quintetti difensivi dell'anno, a presenziare nel primo quintetto, i tre finalisti in ballo per il premio di difensore dell'anno che sarà assegnato stasera, nella primissima edizione degli NBA Awards, Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Draymond Green (Golden State Warriors) e Rudy Gobert (Utah Jazz).

A ricevere la maggior parte dei voti è stato Draymond Green, con ben 198 punti (99 per il first team), seguito poi da Rudy Gobert 196 punti (97 per il first team) ed a completare il podio, ci ha pensato proprio l'ala degli Spurs, Kawhi Leonard, con 192 punti (93 per il first team).

Chiudono il quintetto dell'NBA All-Defensive First Team ci pensano, la stella dei Los Angeles Clippers Chris Paul, con 140 punti, ed il playmaker degli Houston Rockets, Patrick Beverley con 110 punti. Inoltre mentre Chris Paul per la sesta stagione consecutiva appare nel primo quintetto difensivo, per Pat Beverly è la prima volta nel All-Defensive First Team, dopo esser già apparso nel secondo quintetto difensivo della stagione 2013-14.

NBA ALL-DEFENSIVE SECOND TEAM - Il secondo quintetto difensivo NBA, della stagione 2016-17, è formato da Tony Allen, dei Memphis Grizzlies che ha ottenuto la bellezza di 80 punti (solo 17 per il First Team), e Danny Green che ha ricevuto 68 punti (21 per il First Team) nel reparto guardie. Mentre le ali che sono riuscite ad entrare nel secondo quintetto difensivo, sono stati Andre Roberson degli Oklahoma City Thunder, con 53 punti (3 per il First Team) e Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks con 35 punti (7 per il First Team). A completare il secondo quintetto difensivo della NBA, ci ha pensato il centro stellare dei New Orleans Pelicans, Anthony Davis, con 58 punti.

IL REGOLAMENTO - Ogni giocatore riceveva due punti, per una votazione al First Team ed un solo punto, per ogni votazione al Second Team. Ogni elettore, doveva selezionare due guardie, due ali ed un centro, per i due team, scegliendo i giocatori per le posizioni in cui giocano regolarmente. Inoltre i giocatori votati per più ruoli, slittavano nel ruolo in cui avevano ricevuto più punti.

2016-17 NBA All-Defensive First Team

Posizione | Giocatore, Squadra | 1st Team Votes | 2nd Team Votes | Punti Totali

A | Draymond Green, Golden State | 99 | -- | 198

C | Rudy Gobert, Utah | 97 | 2 | 196

A | Kawhi Leonard, San Antonio | 93 | 6 | 192

G | Chris Paul, LA Clippers | 61 | 18 | 140

G | Patrick Beverley, Houston | 38 | 34 | 110

2016-17 NBA All-Defensive Second Team

G | Tony Allen, Memphis | 17 | 46 | 80

G | Danny Green, San Antonio | 21 | 26 | 68

C | Anthony Davis, New Orleans | -- | 58 | 58

A | Andre Roberson, Oklahoma City | 3 | 47 | 53

A | Giannis Antetokounmpo, Milwaukee | 7 | 21 | 35

Altri giocatori che hanno ricevuto i voti, con i punti totali (In parentesi chi ha ricevuto voti per il First Team) - Avery Bradley, Boston, 46 (12); Klay Thompson, Golden State, 45 (16); John Wall, Washington, 38 (14); DeAndre Jordan, LA Clippers, 35 (1); Paul Millsap, Atlanta, 35; Hassan Whiteside, Miami, 25 (1); Marcus Smart, Boston, 21 (5); Jimmy Butler, Chicago, 18; LeBron James, Cleveland, 12 (1); Robert Covington, Philadelphia, 11 (2); Russell Westbrook, Oklahoma City, 10 (5); Paul George, Indiana, 7; Kevin Durant, Golden State, 6; Dwight Howard, Atlanta, 6 (1); Mike Conley, Memphis, 5 (1); Jae Crowder, Boston, 5; Jrue Holiday, New Orleans, 5; Wesley Matthews, Dallas, 4 (2); Stephen Curry, Golden State, 3; Andre Iguodala, Golden State, 3 (1); Michael Kidd-Gilchrist, Charlotte, 3; Ricky Rubio, Minnesota, 3; P.J. Tucker, Toronto, 3; Trevor Ariza, Houston, 2; Nicolas Batum, Charlotte, 2; Marc Gasol, Memphis, 2; Eric Gordon, Houston, 2 (1); Karl-Anthony Towns, Minnesota, 2 (1); Steven Adams, Oklahoma City, 1; LaMarcus Aldridge, San Antonio, 1; Al-Farouq Aminu, Portland, 1; Kentavious Caldwell-Pope, Detroit, 1; George Hill, Utah, 1; Serge Ibaka, Toronto, 1; Damian Lillard, Portland, 1; Luc Mbah a Moute, LA Clippers, 1; Austin Rivers, LA Clippers, 1; Isaiah Thomas, Boston, 1; Cody Zeller, Charlotte, 1.