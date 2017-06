NBA - I Boston Celtics su Hayward e George

NBA - Boston su Hayward e George

Dopo lo scambio di scelte al Draft di qualche settimana fa, i Boston Celtics continuano ad essere tra le franchigie più attive sul mercato. Stando infatti a quanto riporta il solito Adrian Wojnarowski, Danny Ainge starebbe cercando di accaparrarsi sia Gordon Hayward, sia Paul George.

E se per il primo le cose sono relativamente più semplici, visto che l’ex Jazz sarà free agent a partire dall’1 luglio, per la stella degli Indiana Pacers le cose sono decisamente più complicate. PG è infatti regolarmente sotto contratto con la propria squadra, contratto che gli scadrà l’anno prossimo. Lo spiraglio per George c’è, e lo abbiamo anche scritto più volte, visto che il nativo di Los Angeles ha dichiarato di voler andare via nell’estate 2018, portando così i Pacers a cercare uno scambio che faccia guadagnare loro qualcosa.

Detto questo, il piano di Boston è anche abbastanza semplice: i C’s, prima di intavolare la trattativa per George, vogliono assicurarsi le prestazioni di Hayward. Messo sotto contratto l’ex Utah, i Celtics sarebbero anche disponibili di pregiarsi uno dei loro pezzi pregiati pur di arrivare all’All-Star. A parte infatti Thomas, Horford ed eventualmente Hayward, gli altri componenti del roster di Brad Stevens sarebbero a quel punto tutti cedibili pur di arrivare alla quarta stella che permetterebbe alla squadra di compiere il definitivo salto di qualità e competere con James ed i suoi Cleveland Cavaliers.