NBA, è già tempo di Summer League: il programma delle partite di Orlando, Utah e Las Vegas

Nemmeno il tempo di mandare agli archivi la stagione 2016/17, con la vittoria del titolo da parte dei Golden State Warriors, e il Draft del 23 giugno tenutosi al Barclays Center che è già tempo di scendere in campo, per l'antipasto - il primo - della stagione 2017/18. L'entrée della stagione è, chiaramente, la Summer League, che ogni anno vede protagoniste tutte le squadre divise, soprattutto in quel di Las Vegas, dove si testano i giovani e si inizia ad avere un quadro molto più chiaro di quello che sarà il roster definitivo per la stagione ventura.

Tre gli appuntamenti estivi che, dal primo di luglio, accompagneranno i tifosi NBA nella caldissima estate statunitense. A tener banco come ogni estate i nuovi prospetti che si affacciano al mondo del professionismo, tra quelli che si mettono in mostra per provare a strappare un contratto per la stagione che va ad iniziare e chi, come i ragazzi già scelti, provano a rompere il ghiaccio con i pro. Si torna a giocare dunque ad Orlando, a Utah e soprattutto a Las Vegas, dove lo scorso anno giocatori del calibro di Lyles, Booker, Dunn, Mudiay e D'Angelo Russell si misero in mostra trascinando le rispettive squadre.

Si inizierà ad Orlando, con la kermesse che prenderà il via il primo Luglio e durerà fino al sei. Otto le squadre impegnate nella facility dei Magic - si giocherà nel campo di allenamento dell'Amway Center - con Charlotte, Miami, Orlando, Indiana, New York, Dallas, Oklahoma City e Detroit impegnate sul parquet della città della Florida. Questo il programma.

Sabato, 1 Luglio

11 a.m.: Hornets vs. Heat (NBA TV)

1 p.m.: Magic vs. Pacers (NBA TV)

3 p.m.: Knicks vs. Mavericks (NBA TV)

5 p.m.: Thunder vs. Pistons (NBA TV)

Domenica, 2 Luglio

1 p.m.: Knicks vs. Pistons (NBA TV)

3 p.m.: Magic vs. Heat (NBA TV)

5 p.m.: Pacers vs. Hornets (NBA TV)

Lunedì, 3 Luglio

1 p.m.: Knicks vs. Thunder (NBA TV)

3 p.m.: Magic vs. Mavericks (NBA TV)

5 p.m.: Pacers vs. Heat (NBA TV)

Martedì, 4 Luglio

1 p.m.: Hornets vs. Thunder (NBA TV)

3 p.m.: Pacers vs. Mavericks (NBA TV)

5 p.m: Heat. vs. Pistons (NBA TV)

Mercoledì, 5 Luglio

1 p.m.: Mavericks vs. Thunder (NBA TV)

3 p.m.: Hornets vs. Pistons (NBA TV)

5 p.m.: Magic vs. Knicks (NBA TV)

Giovedì, 6 Luglio (Championship Day)

8 a.m.: TBA vs. TBA

10 a.m. TBA vs. TBA

12 p.m. TBA vs. TBA

2 p.m. TBA vs. TBA

Nel mezzo della tappa di Orlando anche quella che si disputa nell'Università di Salt Lake City, all'Huntsman Center. In campo ci saranno a darsi battaglia i padroni di casa dei Jazz, chiaramente, oltre a San Antonio, Boston e Philadelphia. Una sorta di quadrangolare che dura tre giorni, e che si chiuderà a ridosso dell'appuntamento più importante della stagione estiva.

Martedì, 4 Luglio

7 p.m.: Celtics vs. 76ers (NBA TV)

9 p.m.: Spurs vs. Jazz (NBA TV)

Mercoledì, 5 Luglio

7 p.m.: Celtics vs. Spurs (NBA TV)

9 p.m.: 76ers vs. Jazz (NBA TV)

Giovedì, 6 Luglio

7 p.m.: 76ers vs. Spurs (NBA TV)

9 p.m.: Celtics vs. Jazz (NBA TV)

Infine, come detto, dal 7 al 17 Luglio sarà Las Vegas - al Thomas & Mack Center ed al Cox Pavilion - ad ospitare le franchigie NBA nel torneo più interessante della pausa estiva. Questo il ricchissimo programma, con le finali che si disputeranno il giorno 17.

Venerdì, 7 Luglio

Cox Pavilion

6 p.m.: Raptors vs. Pelicans (NBA TV)

8 p.m.: Nets vs. Hawks (NBA TV)

10 p.m.: Rockets vs. Nuggets (NBA TV)

Thomas & Mack

6:30 p.m.: Bucks vs. Cavaliers (ESPN2)

8:30 p.m.: Clippers vs. Lakers (ESPN)

10:30 p.m.: Suns vs. Kings (ESPN2)

Sabato, 8 Luglio

Cox Pavilion

4 p.m.: Wizards vs. Grizzlies (ESPNU)

6 p.m.: Trail Blazers vs. Jazz (ESPNU)

8 p.m.: Heat vs. Spurs (ESPNU)

10 p.m.: Rockets vs. Cavaliers (ESPNU)

Thomas & Mack

4:30 p.m.: Mavericks vs. Bulls (NBA TV)

6:30 p.m.: Raptors vs. Timberwolves (NBA TV)

8:30 p.m.: Celtics vs. Lakers (ESPN)

10:30 p.m.: 76ers vs. Warriors (ESPN2)

Domenica, 9 Luglio

Cox Pavilion

4 p.m.: Hawks vs. Pelicans (NBA TV)

6 p.m.: Bucks vs. Nets (NBA TV)

8 p.m.: Jazz vs. Clippers (NBA TV)

10 p.m.: Grizzlies vs. Kings (NBA TV)

Thomas & Mack

4:30 p.m.: Suns vs. Mavericks (ESPN)

6:30 p.m.: Timberwolves vs. Nuggets (ESPN2)

8:30 p.m.: Trail Blazers vs. Celtics (ESPN2)

10:30 p.m.: 76ers vs. Spurs (ESPN2)

Lunedì, 10 Luglio

Cox Pavilion

4 p.m.: Hawks vs. Bulls (ESPNU)

6 p.m.: Nets vs. Pelicans (ESPNU)

8 p.m.: Nuggets vs. Raptors (ESPNU)

10 p.m.: Clippers vs. Bucks (ESPN2)

Thomas & Mack

4:30 p.m.: Heat vs. Wizards (NBA TV)

6:30 p.m.: Rockets vs. Suns (NBA TV)

8:30 p.m.: Warriors vs. Cavaliers (NBA TV)

10:30 p.m.: Lakers vs. Kings (NBA TV)

Martedì, 11 Luglio

Cox Pavilion

4 p.m.: Spurs vs. Trail Blazers (NBA TV)

6 p.m.: Bulls vs. Wizards (NBA TV)

8 p.m.: Heat vs. Mavericks (NBA TV)

Thomas & Mack

4:30 p.m.: Jazz vs. Grizzlies (ESPNU)

6:30 p.m.: 76ers vs. Celtics (ESPN2)

8:30 p.m.: Warriors vs. Timberwolves (ESPN2)

Mercoledì, 12 Luglio

Le squadre qualificatesi dal 9 al 24 posto si giocheranno l'accesso agli ottavi di finale.

Cox Pavilion: 4 p.m., 6 p.m., 8 p.m. and 10 p.m.

Thomas & Mack: 4:30 p.m., 6:30 p.m., 8:30 p.m., 10:30 p.m.

Giovedì, 13 Luglio

Le prime otto qualificate giocheranno negli ottavi contro le otto vincitrici del giorno precedente.

Cox Pavilion: 4 p.m., 6 p.m., 8 p.m. and 10 p.m.

Thomas & Mack: 4:30 p.m., 6:30 p.m., 8:30 p.m., 10:30 p.m.

Venerdì, 14 Luglio

In campo tutte le squadre perdenti dei due giorni precedenti.

​Cox Pavilion: 4 p.m., 6 p.m., 8 p.m. and 10 p.m. (ESPN family of networks)

Thomas & Mack: 4:30 p.m., 6:30 p.m., 8:30 p.m., 10:30 p.m. (NBA TV)

Sabato, 15 Luglio (Quarti)

In campo tutte le squadre vincenti degli ottavi di finale.

Thomas & Mack: 4 p.m., 6 p.m., 8 p.m. and 10 p.m. (ESPN2/ESPNU)

Domenica, 16 Luglio (Semifinali)

Thomas & Mack: 6 p.m. and 8 p.m. (ESPN2)

Lunedì, 17 Luglio (Finale per il titolo)

Thomas & Mack: 10 p.m. (ESPN)