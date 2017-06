Google Plus

NBA - Bogdan Bogdanovic firma con i Sacramento Kings - Source: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Dopo la sign-and-trade che ha portato Chris Paul agli Houston Rockets, è arrivata una nuova ufficialità: Bogdan Bogdanovic, fresco vincitore della Turkish Airlines Euroleague con il Fenerbahce, ha firmato un contratto triennale con i Sacramento Kings.

La squadra della capitale californiana ha infatti deciso di esercitare il proprio diritto sul giocatore serbo, dopo che questo era stato selezionato nel Draft del 2014 dai Philadelphia 67ers con la scelta numero 27. Durante la passata stagione, i diritti sulla guardia 24enne sono passati appunto ai Kings, che hanno deciso di metterlo sotto contratto per tre anni a 36 milioni di dollari.

L’ormai ex giocatore di coach Obradovic giunge in un momento storico molto importante per i Kings che, dopo aver ceduto DeMarcus Cousins, hanno cominciato la loro opera di rebuilding.