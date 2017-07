NBA - I New Orleans Pelicans pronti a trattenere Jrue Holiday

Fonte Immagine: Bleacher Report

Arriva la prima mossa di mercato dei New Orleans Pelicans, che sembrano pronti ad offrire un nuovo contratto a Jrue Holiday. Così i Pelicans si cautelano nella posizione di playmaker dopo l'interesse di molte franchigie, nei confronti del numero 11 di New Orleans.

Secondo l'emittente americana ESPN, New Orleans sarebbe pronta ad offrire ad Holiday un contratto quinquennale, prima dell'inizio della free agency stanotte, alla mezzanotte ed un minuto. Inoltre, i Pelicans sono in vantaggio su tutti nelle preferenze di Jrue, entusiasmato dal essere compagno di squadra, di due stelle come DeMarcus Cousins ed Anthony Davis.

Inoltre con il salary cap a disposizione di New Orleans, la franchigia della Louisiana, potrebbe offrire alla point guard un quinquennale da oltre 170 milioni di dollari.

Jrue Holiday è anche molto legato all'organizzazione Pelicans ed ha stretto un forte legame con la città. Il forte feeling è stato creato durante il periodo dell'infortunio di Jrue, ma soprattutto quando la franchigia gli ha permesso di prendersi cura del figlio neonato, e della moglie ammalata. Per di più, la moglie di Holiday, è un volto noto agli appassionati sportivi degli USA.

Infatti Lauren Holiday (nata come Lauren Cheney), è stata una calciatrice della nazionale americana di calcio femminile, con cui Lauren ha conquistato anche un oro alle Olimpiadi di Pechino 2008, un argento ai Mondiali di Germania nel 2011, ed un oro agli ultimi mondiali di calcio femminile, svolti in Canada nel 2005, in cui è riuscita anche a scegnare un goal, nella finale vinta per 5-2, contro il Giappone.

DUE FRATELLI IN CITTÀ ? - Il buon rapporto tra i Pelicans ed Holiday, potrebbe portare Jrue a convincere la dirigenza di New Orleans a firmare anche il fratello Justin Holiday. Infatti i due a fine stagione, hanno espresso la volontà di giocare insieme, nella stagione 2017-18. Justin ha passato la scorsa stagione, all'ombra della Grande Mela, vestendo la maglia dei New York Knicks, e potrebbe essere un ottimo innesto, per allungare le rotazioni di coach Alvin Gentry.

La scorsa stagione nonostante gli infortuni, Jrue Holiday è riuscito comunque a viaggiare con buone medie. Infatti, l'All Star della stagione 2011, in sessantasette partite giocate, è riuscito a metter su 15.4 punti (con il 45.4% dal campo) e 7.3 assist ad allacciata di scarpe.

Mentre il fratello Justin Holiday, nel suo anno in maglia Knicks, è riuscito a giocare tutte ed ottantadue le gare, viaggiando a 7.7 punti (con il 43.3% dal campo) e 2.7 rimbalzi, in 20.0 minuti di media sul parquet.