Google Plus

NBA - David West rifirma con gli Warriors

Stando a quanto riporta ESPN, David West rifirmerà con i Golden State Warriors al minimo salariale. Secondo il portale statunitense, l’ex giocatore di San Antonio, Indiana e New Orleans dovrebbe firmare un contratto per una stagione, visti anche i prossimi 37 anni ad agosto.

Con il nuovo contratto, West percepirà uno stipendio ancora inferiore rispetto a quello dell’anno appena passato (1,6 milioni di dollari), che gli ha però fatto vincere il primo titolo della carriera dopo 14 anni in NBA. Nella stagione appena passata, West è stato in campo per una media di 12 minuti su 68 partite, segnando 4.6 punti e prendendo 3.0 rimbalzi di media.

Nella giornata di ieri, West ha anche rilasciato alcune dichiarazioni interessanti circa la nuova direzione che ha preso la NBA: “Credo che il gioco sia cambiato, e adesso c’è bisogno solo di giocatori che abbiano le giuste skills. Non c’è più spazio per quei giocatori che facevano della fisicità, di qualche giocata dura e al limite il loro marchio”.