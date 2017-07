NBA Summer League, Orlando day 2 - Detroit sul velluto, Leslie trascina ancora Indiana

NBA Summer Leauge, Orlando day 2 - Detroit sul velluto, Leslie trascina ancora Indiana

Seconda giornata di gare alla Summer League di Orlando, che vedeva impegnate sei squadre sul parquet della facility dell'Amway Center - assenti Thunder e Mavericks rispetto alla prima giornata di partite. Tre sfide che han visto protagonisti, su tutti, i Detroit Pistons, autori di una prova maiuscola contro i New York Knicks: a nulla sono valsi infatti i 16 punti di Chasson Randle e la - quasi - doppia doppia di Marshall Plumlee (10 punti e 9 rimbalzi) per contenere la furia dei PIstons, che già dalla palla a due hanno innestato le marce alte e sono scappati via nel punteggio. Clamorosa prestazione balistica da oltre l'arco dei tre punti per Detroit - 50% - con ben cinque uomini in doppia cifra: Ellenson, Kennard, Brown, Jackson e Moreland, autore di 15 punti e 6 carambole.

Decisamente segnata da un avvio travolgente dei padroni di casa anche la sfida che vedeva opposti i Miami Heat agli Orlando Magic. 32-9 devastante quello che, nel primo quarto, ha segnato la sfida in favore di Jonathan Isaac - 15 punti e 13 rimbalzi - e compagni. 12 anche per Georges-Hunt e Kalin Lucas, mentre dalla panchina positivo l'impatto per i Magic di Derrick Walton Jr. con 13 punti. Brevi le apparizioni di Patricio Garino e Levi Randolph. Si conferma positivo l'apporto invece per gli Heat di Bam Adebayo, anche quest'oggi in prossimità della doppia doppia (14+9).

Decisamente più equilibrata l'ultima sfida andata in scena, quella tra Indiana e Charlotte, con i Pacers che hanno portato a casa la vittoria grazie al parziale firmato nel secondo quarto (29-20). Sugli scudi per Indiana ancora una volta Travis Leslie, autore anche oggi di 20 decisivi punti in uscita dalla panchina. Bene anche l'esordio in Summer League di Tj Leaf - nella foto - diciottesima scelta al Draft, protagonista con 12 punti in 24 minuti. Charlotte tiene botta grazie al solito Treveon Graham - 18 - e la coppia Weber - O'Bryant, 12 a testa, ma non riesce a ricucire lo strappo creatosi cedendo il passo alla seconda vittoria estiva di Indiana.

I risultati della notte - Orlando, day 2.

Detroit Pistons - New York Knicks 103-78

Orlando Magic - Miami Heat 81-68

Indiana Pacers - Charlotte Hornets 84-77