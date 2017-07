NBA, Aggiornamenti della quarta giornata di free agency

Fonte foto: Getty Images

Come era già successo per l’acquisizione dei Lance Stephenson, in front office dei Pacers pare non disdegnare qualche ritorno di giocatori che già hanno fatto bene con i loro colori ed ecco firmato da free agent Darren Collison. Già componente di quegli indiana Pacers in grado di raggiungere le finali di conference ed insidiare la supremazia dei Miami Heat del back to back, Collison torna ad Indianapolis con un contratto biennale da 10 milioni a stagione. La point guard californiana è reduce da buone stagioni individuali ai Sacramento Kings, mantenendo le medie di 13.2 punti e 4.6 assist nella stagione scorsa, e dimostrando di poter essere un ottimo direttore d'orchestra, ma anche un buon elemento dalla panchina, per una squadra, che dopo la perdita della propria stella Paul George, accasatosi ad Oklahoma City, guarda alle prossime stagioni con una prospettiva di lunga ricostruzione.

Ufficiale il taglio da parte dei Phoenix Suns della guardia veterana Leandro Barbosa. Il nazionale brasiliano vede così concludersi la sua seconda esperienza in maglia Suns, dopo essere stato il sesto uomo di lusso della corazzata allenata da Mike D’Antoni a metà degli anni 2000. Il risparmio dei Suns sullo stipendio di Leandrinho ammonterà a 3.5 milioni di dollari che aumenterà lo spazio salariale della franchigia fino a 12 milioni, che potrebbero diventare 25 se la franchigia dell’Arizona decidesse di rinunciare al unrestricted free agent Alex Len, per poi lanciarsi nella free agency con sufficiente margine per firmare un élite player. Sul mercato, quindi, il nativo di San Paolo che potrebbe rivelarsi un ottimo investimento a basso prezzo per molte contender, intenzionate a rinforzare la propria panchina.

Leandro barbosa in azione con i Phoenix Suns. Fonte foto: Reinhold Matay-USA TODAY Sports

Rumors sulla situazione tormentata di Jonathon Simmons, anche lui unrestricted free agent e ultimamente oggetto di desiderio dei New York Knicks che avrebbero già avuto contatti con la guardia dei San Antonio Spurs. Secondo fonti interne alla lega Simmons sarebbe in contatto attivo con almeno due franchigie, senza dimenticare gli stessi Spurs intenzionati a prolungare il rapporto con la guardia texana. Simmons è reduce da 6.2 punti, 2.1 rimbalzi e 1.6 assist, con un contributo importante su ambo le metà campo che ha permesso agli Spurs di arrivare alle finali della western conference.